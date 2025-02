Le Forum sur l'avenir de l'ASEAN 2025 prévu fin février à Hanoï

Le Forum sur l'avenir de l'ASEAN (ASEAN Future Forum - AFF) 2025, placé sous le thème "Building a United, Inclusive, and Resilient ASEAN Amidst Global Transformations" (Construire une ASEAN unie, inclusive et résiliente au milieu des transformations mondiales), sera organisé par l'Académie diplomatique du Vietnam (relevant du ministère des Affaires étrangères) les 25 et 26 février à Hanoï.

>> Faire de l’ASEAN un modèle en matière de transformation numérique

>> ASEAN : garantir la sécurité globale pour une communauté centrée sur les personnes

>> Débat sur le développement rapide pour un avenir durable de l'ASEAN

Photo : VNA/CVN

L’information a été annoncée lors d’une conférence de presse organisée par le ministère des Affaires étrangères dans l’après-midi du 13 février à Hanoï.

Ce Forum est une initiative proposée par le Premier ministre Pham Minh Chinh lors du 43ᵉ Sommet de l'ASEAN tenu à Jakarta, en Indonésie, en septembre 2023.

L’événement vise à offrir une plate-forme aux dirigeants, experts, chercheurs, entreprises et autres partenaires pour discuter et proposer de nouvelles idées et initiatives. L’objectif est de contribuer à façonner l'avenir de l'ASEAN et de renforcer la coopération entre l'ASEAN et ses partenaires.

Selon les prévisions, le Premier ministre Pham Minh Chinh présidera le Forum et prononcera un discours lors de l'AFF 2025.

En plus des cinq séances plénières officielles, diverses activités préalables au Forum et en marge de celui-ci sont prévues. Parmi elles figurent l’exposition photo "Parcours de 30 ans du Vietnam au sein de l'ASEAN" et des tables rondes sur des thèmes tels que "Femmes, paix et sécurité : transformation numérique pour une paix durable" ou encore "Promouvoir une agriculture intelligente pour la sécurité alimentaire régionale".

L’AFF 2025 sera l’un des plus grands événements multilatéraux organisés par le Vietnam en 2025.

À ce jour, plus de 500 délégués se sont inscrits pour y participer en personne, parmi lesquels des hauts dirigeants de pays de l’ASEAN, des partenaires, des experts et chercheurs de renom à l’échelle régionale et internationale, des ambassadeurs et hauts fonctionnaires, des représentants d’organisations internationales, ainsi que d’entreprises vietnamiennes et internationales.

VNA/CVN