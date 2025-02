Les Premiers ministres vietnamien, lao et cambodgien réunis à Hô Chi Minh-Ville

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a tenu, samedi 22 février à Hô Chi Minh-Ville, une séance de travail avec ses homologues cambodgien Samdech Thipadi Hun Manet et lao Sonexay Siphandone au sujet des accords décrits dans les conclusions de la réunion de haut niveau entre les dirigeants des partis des trois pays plus tôt dans la journée.

Le chef du gouvernement vietnamien a souligné les progrès réalisés dans la mise en œuvre des conclusions des réunions de haut niveau entre le Vietnam et le Laos, le Vietnam et le Cambodge, le cadre de coopération trilatérale Vietnam - Laos - Cambodge et les récentes visites de haut niveau entre les dirigeants, affirmant que les tâches clés assignées ont jusqu’à présent été essentiellement accomplies.

Soulignant l’importance stratégique de l’amitié étroite, de la solidarité et de la confiance mutuelle entre les trois nations, ils ont convenu d’accroître davantage les échanges de jeunes et les cours de formation au leadership tout en intensifiant les campagnes de sensibilisation du public, en particulier auprès des jeunes générations, pour souligner l’importance historique et la valeur durable de la coopération trilatérale.

Les trois Premiers ministres ont réaffirmé leur engagement à renforcer la coordination pour assurer la sécurité nationale, la construction nationale et le développement, à maintenir des réunions et des échanges réguliers de haut niveau à travers tous les canaux, à renforcer la collaboration entre les localités, en particulier les provinces frontalières, et à favoriser les échanges interpersonnels.

En outre, ils ont souligné la mise en œuvre effective des mécanismes et accords de coopération existants tout en favorisant le partage d’informations, l’alignement des politiques et la collaboration interinstitutionnelle.

Promouvoir l'intégration économique trilatérale

Les trois dirigeants ont convenu de renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense, en mettant l’accent sur une coordination plus étroite dans la sécurité des frontières et la prévention des crimes transnationaux, notamment le trafic de drogue, la traite des êtres humains et le blanchiment d’argent.

Ils ont réaffirmé leur engagement à empêcher tout individu ou force d’utiliser le territoire d’un pays pour compromettre la sécurité d’un autre, ainsi qu’à travailler ensemble pour maintenir les lignes frontalières de paix, d’amitié, de stabilité et de développement.

Les trois Premiers ministres sont également parvenus à un consensus sur l’élaboration de politiques et de mesures visant à faciliter et à encourager davantage le commerce et l’investissement, en mettant l’accent sur le commerce frontalier et en maximisant le potentiel des postes frontières entre les trois pays. Ils ont été unanimes à améliorer la connectivité des infrastructures de transport et à promouvoir l’intégration économique trilatérale.

Les trois dirigeants ont également salué et approuvé la création d’un mécanisme de coopération trilatérale entre leurs ministres de la Culture et du Tourisme. Cette initiative vise à coordonner la planification du tourisme entre les trois pays et à mettre en œuvre le modèle touristique "un voyage, trois destinations".

Ils ont également discuté de diverses questions régionales d’intérêt commun, convenant de maintenir la solidarité et la centralité de l’ASEAN dans les questions régionales ainsi que de promouvoir la coopération dans la sous-région du Mékong.

