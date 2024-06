Le ministre Bui Thanh Son s’entretient avec le sénateur américain Jeff Merkley

Le Vietnam considère les États-Unis comme un partenaire stratégique important et souhaite travailler plus étroitement avec le pays pour mettre en œuvre la coopération dans le cadre de leurs relations nouvellement élevées, basées sur le respect mutuel de l’indépendance, de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et des institutions politiques de chacun.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a fait cette déclaration lors de son entretien téléphonique avec Jeff Merkley, président de la Sous-commission de l’intérieur, de l’environnement et des agences connexes du Comité d’appropriation du Sénat américain.

Photo : VNA/CVN

Exprimant sa joie des progrès réalisés jusqu’à présent dans le partenariat stratégique intégral bilatéral, le ministre Bui Thanh Son a salué les échanges croissants de délégations et les interactions à tous les niveaux et canaux, y compris le canal parlementaire, affirmant que ces activités ont contribué à jeter les bases de la coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et le Congrès américain.

Le ministre a proposé au Congrès américain de soutenir les liens bilatéraux de commerce et d’investissement vers une croissance stable et durable et d’allouer davantage de ressources pour aider le Vietnam à atténuer les conséquences de la guerre, à répondre au changement climatique et à développer des ressources humaines de haute qualité. Il a également invité le sénateur à se rendre prochainement au Vietnam.

Le sénateur Jeff Merkley a souligné le ferme soutien du Congrès américain au renforcement du partenariat stratégique intégral entre les États-Unis et le Vietnam et son soutien constant à un Vietnam fort, indépendant, résilient et prospère.

Il a affirmé que la promotion de la coopération dans le règlement des conséquences de la guerre et dans d’autres domaines d’intérêt mutuel continueront d’être ses priorités. Il a informé le chef de la diplomatie vietnamienne des projets de visites au Vietnam d’un certain nombre de délégations du Sénat américain dans les temps à venir.

Le ministre Bui Thanh Son a également remercié la Garde nationale de l’Oregon d’avoir aidé l’hôpital militaire 175 du ministère vietnamien de la Défense à créer le premier centre international de formation en traumatologie dans le pays, servant à la formation du personnel médical local pour les opérations de maintien de la paix des Nations Unies.

Le sénateur Jeff Merkley a déclaré qu’il continuera à faciliter la vie et le travail des Vietnamiens aux États-Unis, en particulier dans l’Oregon.

Concernant les questions régionales et internationales d’intérêt commun, il a souligné que les États-Unis valorisent et soutiennent la centralité de l’ASEAN dans l’architecture régionale et qu’ils promouvront davantage le partenariat stratégique intégral États-Unis – ASEAN et le partenariat États-Unis – Mékong.

Discutant de la question de la Mer Orientale, les deux responsables ont convenu de l’importance du maintien de la paix, de la sécurité, de la stabilité et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale.

VNA/CVN