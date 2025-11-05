Lutte accélérée contre la pêche INN

La Garde-côtière vietnamienne, force principale dans la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), intensifie ses opérations et coopère avec d’autres forces pour mettre fin aux infractions avant le 15 novembre.

>> Hô Chi Minh-Ville continue de progresser dans la lutte contre la pêche INN

>> Cà Mau renforce la lutte contre la pêche INN par le contrôle strict des infractions

>> Pêche INN : deux navires vietnamiens interceptés

>> Le Delta du Mékong intensifie sa lutte contre la pêche INN

Les forces chargées de l'application de la loi en mer, avec les Garde-côtes en leur cœur, mettent en œuvre une stratégie à trois volets : sensibilisation, soutien, inspection et contrôle, afin d’aider les pêcheurs à respecter volontairement la loi et à développer des moyens de subsistance durables.

Photo : VNA/CVN

Chargée par le ministère de la Défense d’assumer le rôle de force principale dans la lutte contre la pêche INN, les Garde-côtes coopèrent jour et nuit avec les autres forces concernées pour mettre en œuvre de manière synchronisée et vigoureuse de nombreuses mesures, s’efforçant de mettre fin complètement aux infractions liées à la pêche INN d’ici le 15 novembre.

Phase d'accélération

Le mois de pointe de la lutte contre la pêche INN, conformément à la circulaire officielle du Premier ministre N°198/CD-TTg du 17 octobre 2025, entre dans sa phase d'accélération. La Garde côtière met en œuvre avec détermination et urgence le plan d'action, résolue à mettre fin aux infractions INN commises par les navires de pêche avant l'échéance fixée. Six navires de la Garde côtière et trois navires des Garde-frontières ont été renforcés et intégrés aux flottes de patrouille et de contrôle de la pêche INN dans toutes les zones maritimes du pays.

Le général de division Lê Dinh Cuong, commandant des garde-côtes vietnamiens, a déclaré que, sous l'égide de la Commission militaire centrale, du ministère de la Défense nationale, de l'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam et, plus directement, du Comité directeur du ministère de la Défense nationale pour la lutte contre la pêche INN, les garde-côtes ont inspecté, constaté et arrêté, durant la période du 1er août au 2 septembre, 10 cas (14 navires, 123 pêcheurs) d'infractions à la réglementation.

Quelques 68 infractions administratives liées à la pêche INN en mer (71 navires, 78 personnes) ont été constatées, sanctionnées et infligées, pour un montant total d'amendes s'élevant à près de 460 millions de dôngs. Le taux de navires de pêche réactivant quotidiennement leur dispositif de surveillance par satellite (VMS) atteint en moyenne 78%, tandis que le taux de navires équipés de ce dispositif dépasse 99% du nombre de navires soumis à l’obligation d’installation.

Photo : VNA/CVN

Depuis le 28 octobre, les forces ont été organisées en plusieurs unités composées de la Garde-côtière, des troupes de garde-frontière, de l’inspection des pêches et de la milice permanente, agissant en coordination. Chaque semaine, de 50 à 60 navires et embarcations sont déployés pour assurer à la fois les patrouilles, le contrôle et la lutte contre la pêche INN. L’objectif est de mettre fin aux infractions des navires de pêche avant le 15 novembre.

Le général de division Nguyên Van Dung, secrétaire du Parti et commissaire politique du commandement de la IVᵉ Région des garde-côtes, a déclaré que les officiers et les soldats de l'unité mobilisaient leurs forces au maximum et étaient déterminés à collaborer avec l'ensemble du pays pour lever l'avertissement pour pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) avant l'inspection importante de la Commission européenne. Depuis la mi-octobre, des dizaines de navires patrouillent jour et nuit dans les zones maritimes clés. Le système d'observation directe est strictement maintenu, toutes les activités des navires de pêche sont surveillées 24h/24 et 7jour/7, les cas de risque de violation des eaux territoriales sont détectés rapidement et traités sans délai.

Depuis le début de l'année 2025, le commandement de la IVᵉ Région des garde-côtes a envoyé sept courriers et en a reçu six du Commandement tactique avancé du Comité national pour la sécurité maritime du Cambodge concernant la situation des navires de pêche illégaux ; les différends relatifs aux zones de pêche ; les entrées et sorties illégales en mer ; les opérations de recherche et de sauvetage, la protection de l'environnement marin ; infractions, crimes, contrebande ; missions liées au terrorisme, à la sécurité, à l'ordre public…

Soutien et sensibilisation aux pêcheurs

Photo : VNA/CVN

Selon le général de corps d’armée Bùi Quôc Oai, secrétaire du Comité du Parti et commissaire politique de la Garde-côtière vietnamienne, le Bureau permanent du Comité du Parti et le commandement de la Garde-côtière du Vietnam se sont concentrés sur la direction et l’orientation de l’ensemble des forces afin de mettre en œuvre de manière vigoureuse, globale et synchronisée diverses mesures de lutte contre la pêche INN. Une attention particulière est accordée à la sensibilisation, à la formation et à l’accompagnement des pêcheurs pour les aider à transformer leur perception et leurs méthodes de production, contribuant ainsi, pas à pas, à la construction d’une pêche responsable associée à la protection de la souveraineté maritime et insulaire. Cette approche a permis de mobiliser la participation active des comités du Parti et des autorités locales, contribuant à prévenir et à réduire les cas de navires de pêche vietnamiens violant les eaux étrangères.

Le programme "La Garde côtière accompagne les pêcheurs" a été lancé en 2017 et est régulièrement mis en œuvre dans des zones maritimes clés telles que Quang Ninh, Thanh Hoa, Nghê An, Quang Binh, Quang Nam, Binh Dinh, Khanh Hoà, Binh Thuân, Kiên Giang, Cà Mau, etc.

Les forces chargées de l’application de la loi en mer mènent de nombreux programmes et modèles de bien-être social afin de soutenir les pêcheurs dans le développement de leur production et la stabilisation de leur vie. Les programmes "La Garde-côtière accompagne les pêcheurs", "La Garde-côtière avec les compatriotes ethniques et religieux", le concours national "J’aime la mer et les îles de ma Patrie", "Un pas vers l’école" de la Garde-côtière vietnamienne, "Équipes solidaires en mer", "Navires et ports autonomes en matière de sécurité", "Lignées familiales et communautés religieuses sans infraction INN", et "Printemps des frontières, chaleur pour les pêcheurs" du Corps des gardes-frontières, aident les pêcheurs à s’entraider dans leur vie quotidienne, à partager des informations sur les zones de pêche, à surveiller ensemble les comportements illégaux, contribuant ainsi à réduire les infractions liées à la pêche INN.

Les flottes de la milice permanente, en coordination avec la Marine, ont mobilisé plus de 300 navires dans des zones maritimes stratégiques afin de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et d'inciter les pêcheurs à respecter le droit maritime.

L'objectif est d'éradiquer la pêche INN avant l'heure, contribuant ainsi concrètement au développement économique du pays et à la construction d'une économie maritime et de pêche durable.

Quê Anh/CVN