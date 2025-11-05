AgroViet 2025 débutera à Hanoï la semaine prochaine

La 25 e édition du Salon international de l'agriculture (AgroViet 2025) se tiendra du 12 au 16 novembre à Hanoï, réunissant une centaine d'exposants vietnamiens et internationaux.

Photo : ND/CVN

Les exposants proviennent principalement du Japon, de la République de Corée, de Chine, de Taïwan (Chine) et d'Australie, ainsi que de 23 provinces et villes du Vietnam, dont Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Thanh Hoa, Bac Ninh et Cân Tho.

Selon Nguyên Hông Viêt, du Centre de promotion du commerce agricole du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, organisateur de l'événement, AgroViet 2025 présentera cette année des milliers de produits agricoles diversifiés, issus des marchés vietnamiens et internationaux.

Lors d'une conférence de presse mardi 5 novembre, Nguyên Hông Viêt a déclaré que le prochain salon mettrait en lumière les principaux produits d'exportation, les produits OCOP (Un Commune, Un Produit) classés trois étoiles ou plus, les produits biologiques, les biens industriels ruraux et les spécialités régionales.

"Plus qu'une simple plateforme de promotion des produits agricoles, AgroViet 2025 servira également de forum pour la présentation d'équipements, de matériaux et de technologies agricoles de pointe", a affirmé Nguyên Hông Viêt.

Il a ajouté que les entreprises internationales présenteront un large éventail d'innovations agricoles modernes, notamment des semoirs, des égreneuses à maïs, des moulins, des séchoirs, des engrais organiques et des semences à haut rendement.

Parallèlement, les entreprises vietnamiennes présenteront une vaste gamme de produits et de solutions pour soutenir la production agricole, tels que des repiqueuses, des engrais inorganiques, organiques et biologiques, des médicaments vétérinaires et aquatiques, ainsi que des vaccins biologiques.

Un espace d'exposition extérieur accueillera également plus de 50 stands d'entreprises chinoises, présentant non seulement des produits agricoles, mais aussi des spécialités culinaires et des articles culturels.

Photo : ND/CVN

Plusieurs événements importants se tiendront en marge de l'exposition, notamment la Conférence de promotion du commerce Vietnam - Chine et une conférence sur le renforcement des liens commerciaux agricoles, forestiers et halieutiques entre Hanoï et d'autres régions.

Malgré les défis mondiaux tels que les épidémies, les conflits et le changement climatique, le secteur agricole vietnamien a continué d'afficher une croissance stable, a déclaré Nguyên Minh Tiên, directeur du centre, lors de la conférence de presse.

Au cours des neuf derniers mois, le chiffre d'affaires des exportations vietnamiennes de produits agricoles, forestiers et halieutiques a dépassé 52 milliards de dollars, soit une hausse d'environ 14% par rapport à la même période l'an dernier. Les principaux produits d'exportation, dont le riz, le café, les fruits et les produits de la mer, ont tous maintenu une forte dynamique de croissance.

Nguyên Minh Tiên a souligné que la transition en cours vers une agriculture écologique, biologique, circulaire et de haute technologie devenait la pierre angulaire de la stratégie de développement durable du Vietnam.

"AgroViet 2025 n'est pas seulement une plateforme de promotion et de présentation des produits agricoles, mais aussi un pont entre producteurs, entreprises et consommateurs. L'événement vise à développer les marchés pour les produits agricoles vietnamiens, à encourager la coopération internationale et à développer des chaînes de valeur agricoles durables".

"En définitive, le salon vise à promouvoir une agriculture verte et circulaire conforme aux normes internationales environnementales et de développement durable", a-t-il déclaré.

VNA/CVN