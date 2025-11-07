Accompagner les entreprises dans le développement d’une agriculture verte et durable

L’Institut de gestion et de développement durable (MSD) a organisé jeudi 6 novembre à Hanoi un atelier de formation sur le thème "Critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) : la clé pour accéder aux marchés et aux financements verts pour les entreprises agroalimentaires vietnamiennes".

Cet événement visait à renforcer les capacités des entreprises agricoles en matière de transition écologique et à faciliter leur accès à la finance durable.

Cet atelier s’inscrivait dans le cadre du projet "Promouvoir l’investissement et le crédit verts pour les entreprises agroalimentaires en vue d’un développement durable" (AGREEN), soutenu techniquement et financièrement par Oxfam et Fair Finance Asia (FFA). Ce programme a pour objectif d’aider les entreprises agroalimentaires vietnamiennes à se conformer aux normes internationales de durabilité, à élargir leur accès à la finance verte et à renforcer leur intégration aux marchés internationaux.

L’événement a réuni des représentants d’entreprises agricoles, de coopératives, d’associations professionnelles, d’institutions financières, des experts et des partenaires au développement.

Nguyên Phuong Linh, directrice exécutive du MSD, a déclaré que les critères ESG ne constituent pas une simple tendance, mais un levier essentiel pour permettre aux entreprises agroalimentaires vietnamiennes de conquérir les marchés internationaux, d’accéder à des capitaux verts et de renforcer leur image de marque durable.

À travers le projet AGREEN, le MSD vise à accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de pratiques ESG et à les mettre en relation avec des sources de crédit vert, contribuant ainsi à un modèle de croissance agricole plus durable.

Selon Pham Tuyêt Mai, cheffe de projet Finance équitable chez Oxfam Vietnam, les critères ESG et les pratiques de finance équitable permettent non seulement d’élargir l’accès aux financements verts, mais aussi de promouvoir une économie inclusive, responsable et durable.

Oxfam et Fair Finance Asia ambitionnent de promouvoir un écosystème financier vert qui permette aux entreprises, aux banques et aux organisations de développement de collaborer à la transition écologique du Vietnam.

Le Dr. Bùi Thanh Minh, directeur adjoint du Bureau du Conseil de recherche sur le développement économique privé (Conseil IV), a souligné que les critères ESG doivent être intégrés à la culture et à la structure des entreprises.

La mise en œuvre des critères ESG est essentielle pour que les entreprises de toutes tailles restent résilientes face à l’évolution rapide des marchés. Celles qui s’engagent tôt en faveur de pratiques durables et responsables se positionneront plus avantageusement dans les chaînes de valeur mondiales.

Les intervenants ont convenu que l’application des critères ESG dans l’agriculture est indispensable pour renforcer la compétitivité et l’intégration mondiale. Les principaux axes de travail sont la traçabilité, la transparence et la conformité au Règlement européen sur la déforestation (EUDR). Les experts ont également présenté des outils de finance verte, des offres de crédit préférentielles et des solutions d’accompagnement pour aider les entreprises dans leur transformation durable.

L’atelier comprenait également des séances de conseil sur la réduction des émissions, la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement, le bien-être des travailleurs et l’accès au crédit vert, notamment les procédures de prêt, les critères d’évaluation et la documentation d’investissement.

Selon les organisateurs, l’événement a permis de diffuser des informations actualisées sur les politiques et les tendances en matière d’ESG, tout en favorisant les échanges entre entreprises, banques, experts et partenaires au développement. Il a contribué à sensibiliser, à renforcer les capacités et à préparer les entreprises agroalimentaires vietnamiennes à la transition écologique et au financement durable.

Le cycle de formations ESG du MSD se poursuivra à Dà Nang, avec l’ambition de devenir une plateforme pratique de partage et de coopération pour accompagner les entreprises vietnamiennes dans leur transition vers une agriculture verte, équitable et durable.

