Dông Thap : victoire contre la pêche INN grâce à la surveillance et la sensibilisation

La province de Dông Thap, forte de ses 32 km de littoral et de sa flotte de plus de 1.500 bateaux de pêche, a intensifié significativement ces dernières années ses efforts pour lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).

Ces actions portent leurs fruits : depuis 2024, aucun navire de la province n'a été signalé en infraction. Cette performance remarquable est principalement le résultat d'une campagne de sensibilisation ciblée menée auprès des professionnels de la pêche.

Près de 60 % de ces bateaux sont équipés pour des campagnes de pêche lointaine dans des zones telles que Côn Dao, Truong Sa et DK1. À ce jour, la localité compte 1 291 bateaux autorisés à opérer, tous équipés de systèmes de surveillance, dont les données sont régulièrement mises à jour dans le système national.

La commune de Gia Thuân, à l'est de la province, constitue un pôle majeur de la pêche locale, avec 566 bateaux (dont 426 effectuant des pêches hauturières et 140 des pêches côtières) et une production annuelle moyenne dépassant les 42 970 tonnes.

Hà Trâm Phuong Thùy, vice-présidente du Comité populaire communal, a indiqué que les autorités locales informent régulièrement les armateurs et les pêcheurs des réglementations sur la pêche et des sanctions administratives en cas d'infraction. Depuis 2022, aucun navire de Gia Thuân n'a été détecté en violation dans les eaux étrangères.

Parallèlement, les forces de garde-frontières de Dông Thap collaborent avec les agences compétentes pour distribuer des documents d'information et sensibiliser les capitaines et les équipages aux bonnes pratiques : respect des zones de pêche, enregistrement des trajectoires et maintien d'une connexion continue 24h/24 au système de surveillance.

Dans le cadre des efforts nationaux visant à lever la "carte jaune" imposée par la Commission européenne (CE), le Comité populaire provincial a promulgué le 3 novembre 2025 la décision n°1365/QĐ-UBND relative à la coordination intersectorielle dans la lutte contre la pêche INN. Les services provinciaux sont tenus d'intensifier les inspections, de renforcer les sanctions et de garantir la traçabilité des produits marins.

Selon le Département provincial de l'agriculture et de l'environnement, 100 % des départs et arrivées de navires de pêche dans les ports sont désormais suivis via le logiciel de traçabilité électronique eCDT, avec 8 985 mouvements de bateaux déjà enregistrés.

Lê Hà Luân, directeur dudit Département, a souligné que les autorités continueront d'assurer un suivi rigoureux des navires et sanctionneront strictement les cas de perte de connexion (pour des raisons techniques), de franchissement des zones autorisées ou de coupure intentionnelle du signal de plus de dix jours, afin de garantir une pêche durable et responsable.

VNA/CVN