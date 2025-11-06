La province de Quang Ninh s’efforce d’éliminer la pêche illicite

La province de Quang Ninh (Nord) mène une campagne globale et coordonnée, couvrant tous les aspects de la pêche, de la gestion de sa flotte et du suivi par satellite au renforcement des inspections et des sanctions. L’objectif est d’obtenir la levée de l’avertissement par carton jaune de la Commission européenne en matière de pratiques de pêche et de promouvoir une pêche durable et responsable.

Photo : VNA/CVN

La province de Quang Ninh concentre ses efforts sur l’élimination des bateaux non enregistrés et sans permis, dépourvus de systèmes de suivi par satellite, afin de garantir la transparence et la traçabilité des produits de la pêche.

À ce jour, 100% des bateaux de Quang Ninh sont enregistrés, immatriculés et leurs données sont à jour dans le système national Vnfishbase ; tous les bateaux de plus de 15 mètres sont équipés d’un système de surveillance des navires (VMS).

Grâce aux actions de sensibilisation, la connaissance des pratiques de pêche légales par les pêcheurs s’est considérablement améliorée.

Renforcer la gestion de la flotte

Dans la zone économique spéciale de Vân Dôn, 878 bateaux ont obtenu des permis de pêche et aucun cas de pêche en eaux étrangères n’a été signalé.

Au port de pêche de Cai Rông, des contrôles stricts sont en vigueur concernant l’entrée et la sortie des bateaux, la collecte des journaux de bord et la vérification de l’origine des produits.

Plus de 1.500 inspections ont été menées depuis le début de l’année. Les forces frontalières et de police ont sanctionné 13 infractions, confisquant et détruisant divers engins de pêche interdits.

Cependant, la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) reste complexe en raison de l’immensité de la zone maritime et de la sophistication croissante des méthodes employées par les contrevenants.

Dans les prochains mois, la province continuera de renforcer la gestion de la flotte, en sanctionnant fermement les cas de déconnexion du système de surveillance des navires (VMS), de franchissement des frontières maritimes et d’activités hors des zones autorisées. Parallèlement, elle intensifiera la diffusion de la loi sur la pêche afin d’améliorer le respect de la réglementation.

Quang Ninh entend contrôler rigoureusement les activités de pêche, consolider les dossiers de sanctions et appliquer des mesures juridiques exemplaires, contribuant ainsi, avec le reste du pays, à la protection durable des ressources marines.

VNA/CVN