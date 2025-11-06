Sensibilisation visuelle à la lutte contre la pêche INN

>> Lutte accélérée contre la pêche INN
>> Un procès fictif pour renforcer la lutte contre la pêche illicite
>> Hô Chi Minh-Ville intensifie sa lutte contre la pêche illicite pour lever le "carton jaune"
|Lors du procès simulé à Dông Thap (Sud), le 5 novembre.
|Photo : VNA/CVN
Lors de ce procès fictif, le tribunal a jugé l'affaire de Lê Van T, capitaine d'un bateau de pêche appartenant à Nguyên Thi H.
Le 27 mars dernier, son équipage a capturé par accident 15 tortues imbriquées. Douze étaient déjà mortes, tandis que les trois autres, encore vivantes, ont été relâchées en mer. Le capitaine a ordonné d'éventrer les carcasses pour en retirer les organes, avant de les transporter à terre. Le 31 mars, la garde-frontière a découvert les 12 spécimens morts à bord du navire et a transmis l'affaire à la Police provinciale.
Les expertises scientifiques ont confirmé qu'il s'agissait de tortues imbriquées (Eretmochelys imbricata), une espèce classée parmi les espèces menacées. Le tribunal de première instance a condamné Lê Van T à dix ans de prison pour violation des réglementations sur la protection des espèces rares et menacées, conformément à l'article 244 du Code pénal.
Ce procès simulé a été salué par les pêcheurs locaux comme un avertissement clair contre les activités de pêche illégales. Il contribuera à renforcer la conscience et la responsabilité des communautés côtières dans la lutte contre la pêche INN, et à promouvoir une exploitation durable des ressources marines.
