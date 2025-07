Vietnam - Brésil : un vaste potentiel de coopération économique

Le Vietnam et le Brésil entretiennent depuis toujours des relations amicales et s'efforcent d'exploiter les marges de coopération afin de développer davantage leurs relations bilatérales.

>> Nouvelles perspectives de coopération Vietnam - Brésil explorées à Sao Paulo

>> Rencontre d'amitié au Brésil à l'occasion des 50 ans de la réunification nationale

>> Le Premier ministre participera au Sommet élargi des BRICS 2025

Photo : VNA/CVN

Selon le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, le Brésil demeure depuis de nombreuses années le premier partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine. Les deux pays ont établi des relations diplomatiques en 1989 et, depuis lors, les échanges commerciaux bilatéraux ont connu une croissance remarquable.

En 2024, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint un niveau record de 7,97 milliards de dollars, en hausse de 12,2% par rapport à 2023. Le Vietnam a enregistré un déficit commercial de plus de 2,77 milliards de dollars, dû principalement aux importations d’aliments pour animaux et de matières premières destinées à la production. Au cours des cinq premiers mois de 2025, le commerce bilatéral s’est élevé à 3,33 milliards de dollars.

Sept projets d'investissement bésiliens au Vietnam

Fin octobre 2024, le Brésil comptait sept projets d’investissement au Vietnam, pour un montant total enregistré de 3,85 millions de dollars, concentrés principalement dans les secteurs de l’industrie manufacturière, du commerce de gros et de détail, ainsi que des activités scientifiques et technologiques.

Le Bureau commercial du Vietnam au Brésil estime que ce pays pourrait servir de passerelle permettant au Vietnam d’accéder au marché latino-américain, tandis que le Vietnam faciliterait l’accès du Brésil au marché de l’ASEAN (plus de 650 millions d’habitants) ainsi qu’à celui du CPTPP (Accord de partenariat transpacifique global et progressiste), représentant environ 800 millions de consommateurs.

Photo : VNA/CVN

Bruno Romano, directeur commercial de l’entreprise GreenLife Solution, a déclaré que le Vietnam constitue un marché prometteur pour plusieurs produits d’exportation du Brésil tels que le bœuf, la volaille, les céréales, tout en étant un fournisseur potentiel de matières premières pour l’industrie brésilienne, notamment les fruits surgelés, les granulés plastiques, le fer, l'acier et l’aluminium.

GreenLife Solution prévoit de participer, avec d'autres entreprises brésiliennes, à une mission commerciale au Vietnam en septembre prochain, à l'occasion de l’International Sourcing Expo 2025, afin d’y rechercher des opportunités de partenariat.

Les représentants du groupe Vifon et de l’entreprise Tân Nhât Huong ont également affirmé leur volonté de renforcer leur présence sur le marché sud-américain, en particulier au Brésil.

Lors d'une réunion avec les dirigeants brésiliens, le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a souligné que le Brésil est un principal partenaire commercial du Vietnam en Amérique du Sud, tandis que le Vietnam est le plus grand partenaire commercial du Brésil au sein de l’ASEAN. Il a cependant insisté sur le fait que le potentiel de coopération reste encore largement sous-exploité.

Le Vietnam salue la reconnaissance par le Brésil de son statut d’économie de marché et souhaite l’achèvement rapide des procédures afférentes d’ici le deuxième trimestre. Il prévoit d’ouvrir son marché au bœuf brésilien et d’élargir progressivement l’accès à d’autres produits compétitifs du Brésil, tout en appelant ce dernier à ouvrir son marché, sur la base de la réciprocité, aux produits vietnamiens tels que les crevettes, le pangasius et le basa. Le Vietnam souhaite également renforcer la coopération dans la production d’éthanol - un secteur dans lequel le Brésil possède une grande expertise, et où le Vietnam manifeste un intérêt croissant dans le cadre de sa transition vers des énergies propres.

Photo : VNA/CVN

Le ministre vietnamien a proposé d’élever le rang de la présidence de la sous-Commission du Comité mixte au niveau ministériel et d’organiser sa troisième réunion dès cette année. Il a en outre souligné l’importance de lancer les négociations en vue d’un accord de libre-échange entre le Vietnam et le Mercosur.

Le ministre brésilien des Mines et de l’Énergie, Alexandre Silveira, a partagé cette vision, estimant que la coopération énergétique constitue un levier essentiel pour approfondir les relations bilatérales. Il a affirmé que les entreprises brésiliennes sont prêtes à explorer des opportunités de coopération avec leurs partenaires vietnamiens dans ce domaine.

Marcio Elias Rosa, vice-ministre brésilien du Développement, de l'Industrie, du Commerce extérieur et des Services, a annoncé la décision du président Lula de lever l’interdiction sur le tilapia et d’ouvrir le marché brésilien à certaines espèces de crevettes, conformément aux normes internationales. S’agissant du pangasius et du basa, le gouvernement brésilien s’est engagé à effectuer une évaluation technique dans les plus brefs délais.

Enfin, les deux parties se sont engagées à mettre rapidement en œuvre un Groupe de travail pour la promotion du commerce et de l’industrie entre le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et son homologue brésilien - un mécanisme essentiel pour renforcer de manière concrète la coopération économique bilatérale.

VNA/CVN