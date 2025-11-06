Hô Chi Minh-Ville intensifie sa lutte contre la pêche illicite pour lever le "carton jaune"

Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Bùi Minh Thanh, a effectué le 5 novembre une inspection dans les communes de Thanh An, Cân Gio et An Thoi Dông, appelant à une action résolue contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), afin de contribuer à la levée du "carton jaune" imposé par la Commission européenne (CE).

Le responsable a souligné la nécessité de renforcer le contrôle de la flotte, l’objectif étant que 100% des navires de pêche soient enregistrés et équipés de systèmes de surveillance par satellite (VMS). Il a mis en garde contre toute attitude laxiste durant cette phase cruciale.

Des mesures de sanction strictes ont été proposées : les navires dont le VMS est déconnecté sans justification doivent être rappelés au port, tandis que ceux dépourvus de permis de pêche seront immédiatement saisis en mer. Toute découverte de produits sans preuve d’origine ou d’engins illégaux donnera lieu à une enquête pénale.

Au 31 octobre, 98% des navires de Cân Gio disposaient déjà d’un permis de pêche. Cependant, Hô Chi Minh-Ville recense encore 329 navires non éligibles. Les autorités s’emploient activement à assainir la base de données en déclarant hors service les navires inactifs.

Ces efforts visent à ancrer durablement une pêche responsable dans la région et à réaffirmer l’engagement du Vietnam en faveur d’une exploitation maritime conforme aux normes internationales.

