Vietnam - Brésil : les relations bilatérales en plein essor

>> La visite du PM Pham Minh Chinh au Brésil renforce les liens avec les partenaires

>> La presse méxicaine salue les progrès du Vietnam en matière de développement

>> Le PM termine avec succès son voyage au Brésil et sa participation au Sommet élargi des BRICS

Photo : VNA/CVN

Dans l'article, l'ambassadeur Bùi Van Nghi a souligné l'événement : le 17 novembre 2024, lors du Sommet du Groupe des 20 principales économies développées et émergentes (G20) à Rio de Janeiro, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président Lula da Silva ont annoncé l’élévation des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique, marquant ainsi une étape diplomatique importante et témoignant d'un engagement politique.

L'ambassadeur Bùi Van Nghi a rappelé que le Vietnam et le Brésil avaient établi des relations diplomatiques le 8 mai 1989. En 2007, lors de la visite au Brésil du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam de l'époque, Nông Duc Manh, les deux pays ont établi un partenariat global, ouvrant la voie à une coopération dans de nombreux domaines tels que la politique, l'économie, la défense, la culture, les sciences et la technologie. En 2024, l'établissement d'un partenariat stratégique entre les deux pays représente une avancée remarquable, contribuant à consolider le rôle croissant des deux pays sur la scène internationale, où le Vietnam se distingue comme un pôle économique et politique majeur en Asie.

L'ambassadeur Bui Van Nghi a souligné dans l'article : "La diplomatie constitue un fondement solide pour ces relations. Fort d'une politique étrangère indépendante, autonome et multilatérale, le Vietnam a trouvé dans le Brésil un partenaire idéal, partageant la vision d'un monde juste fondé sur le droit international".

La coopération entre le Vietnam et le Brésil s'est également développée au sein des forums multilatéraux.

Selon l'ambassadeur Bùi Van Nghi, la valeur d'échanges commerciaux bilatéraux a atteint près de 8 milliards de dollars en 2024. Le Vietnam, avec un taux de croissance annuel de 6 à 7%, exporte des produits aquatiques, des textiles, des chaussures et des produits électroniques vers le Brésil. Parallèlement, le Brésil fournit du soja, du maïs, du coton et des minéraux au Vietnam. Avec 16 accords de libre-échange en vigueur, le Vietnam sert de porte d'entrée au marché asiatique pour le Brésil.

Bien que les investissements soient encore modestes, avec 7 projets brésiliens au Vietnam, d'une valeur de 3,8 millions de dollars en octobre 2024, le potentiel de développement est énorme. Le Vietnam privilégie les hautes technologies, les énergies propres, l'économie numérique et les biotechnologies, tandis que le Brésil possède des atouts dans l'éthanol et les énergies renouvelables.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam et le Brésil sont également à l'avant-garde de la coopération Sud-Sud sur le changement climatique, avec leur engagement envers la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et l'Accord de Paris sur le climat. Le Brésil est un leader dans le domaine des biocarburants, tandis que le Vietnam vise la neutralité carbone d'ici 2050. Les deux pays coopèrent dans les domaines des énergies renouvelables et des biotechnologies.

La culture, le sport et l'éducation sont des ponts entre les peuples des deux pays. Le voyage du Président Hô Chi Minh au Brésil au début du XXe siècle est devenu un précieux outil de diplomatie culturelle. L'ambassadeur Bùi Van Nghi a exprimé la proposition de la ville de Rio de Janeiro de baptiser une rue du nom du Vietnam et de créer des fresques murales illustrant le voyage de Hô Chi Minh afin de témoigner du respect du Brésil pour l'histoire et la culture vietnamiennes.

Le football, passion commune, est un puissant outil de rapprochement. Les programmes d'échanges sportifs rapprochent les jeunes des deux pays, surmontant ainsi les barrières linguistiques et culturelles. Dans le domaine de l'éducation, les programmes d'échanges d'étudiants, les bourses et l'enseignement du portugais au Vietnam offrent des opportunités de compréhension mutuelle aux jeunes générations, promettant de devenir un pilier important pour l'avenir.

Le partenariat stratégique entre le Vietnam et le Brésil est un symbole de coopération entre pays en développement. Fondés sur la confiance politique, la coopération économique et commerciale comme moteur et la diplomatie culturelle comme passerelle, les deux pays construisent un modèle de coopération classique, apportant des avantages concrets aux populations et contribuant à la paix et à la stabilité mondiales.

L'article conclut que dans un contexte de concurrence internationale de plus en plus féroce, la coopération multilatérale, le développement durable et l'innovation font du Vietnam un pont entre le Brésil et l'Asie, promettant des succès remarquables à l'avenir.

VNA/CVN