Le Vietnam s’impose comme un fournisseur alimentaire mondial majeur

Le Vietnam s’est imposé comme l’un des principaux fournisseurs mondiaux de produits alimentaires et agricoles, a déclaré Pham Van Duy, directeur général adjoint du Département de la qualité, de la transformation et du développement des marchés du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.

Lors d’une conférence de presse tenue mercredi 5 novembre, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a annoncé d’importantes manifestations marquant le 80e anniversaire du secteur agricole et environnemental (1945-2025) et le premier Congrès patriotique d’émulation, soulignant les réussites du pays en matière de développement agricole et d’intégration internationale.

Une présence croissante sur la scène agricole mondiale

Selon Pham Van Duy, les produits agricoles vietnamiens sont désormais présents dans presque tous les pays du monde. "Sur les 195 pays et territoires que compte le globe, nos produits agricoles sont déjà présents dans plus de 190 d’entre eux, a-t-il déclaré. Cela témoigne clairement des solides capacités de production, de transformation et d’intégration du Vietnam".

Le Vietnam figure aujourd’hui parmi les principaux exportateurs mondiaux de nombreuses matières premières. En 2024, le pays a exporté 9 millions de tonnes de riz, se classant au troisième rang mondial, après l’Inde et la Thaïlande. Avec une production annuelle de riz de plus de 39 millions de tonnes, le Vietnam assure non seulement sa sécurité alimentaire nationale, mais contribue également de manière significative à la stabilité de l’approvisionnement alimentaire mondial.

Le secteur des produits de la mer demeure un point fort, maintenant une valeur d’exportation d’environ 10 milliards de dollars et plaçant le Vietnam parmi les trois premiers exportateurs mondiaux de produits de la mer, après la Chine et la Norvège. Cette performance témoigne de la résilience et de la reprise du secteur après la pandémie de COVID-19, période durant laquelle les exportations avaient culminé à 11 milliards de dollars en 2022.

Par ailleurs, le Vietnam reste le deuxième exportateur mondial de café, après le Brésil, avec une production annuelle de 1,6 à 1,8 million de tonnes et un chiffre d’affaires à l’exportation dépassant 4,5 milliards de dollars. La filière des fruits et légumes a également connu une croissance remarquable, plaçant le Vietnam parmi les 15 premiers exportateurs mondiaux, grâce à des conditions climatiques favorables, à l’expansion des capacités de transformation et au dynamisme des jeunes entreprises.

D’autres exportations clés, telles que les noix de cajou, le poivre, le caoutchouc et les produits du bois, ont encore renforcé la présence agricole du Vietnam à l’échelle mondiale. "Au vu de ces chiffres, l’affirmation selon laquelle le Vietnam +nourrit le monde+ n’est pas exagérée, a affirmé Pham Van Duy. Notre agriculture joue véritablement un rôle crucial dans l’approvisionnement alimentaire de centaines de nations".

Perspectives d’exportation prometteuses et fort potentiel de croissance

Le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Phùng Duc Tiên, a annoncé que les exportations agroforestières et aquatiques ont dépassé 58 milliards de dollars au cours des dix premiers mois de 2025, soit une hausse de 13 à 14% par rapport à la même période l’année précédente, dégageant un excédent commercial d’environ 17 milliards de dollars. Les principaux groupes d’exportation – riz, café, produits de la mer, fruits, légumes et bois – ont tous enregistré une croissance soutenue.

Fort de cette dynamique et grâce à une utilisation efficace des accords de libre-échange (ALE), le Vietnam est en bonne voie d’atteindre son objectif d’exportations de 65 à 67 milliards de dollars d’ici la fin de l’année.

Le vice-ministre Phùng Duc Tiên a souligné que le secteur agricole vietnamien dispose encore d’un potentiel de croissance considérable, notamment grâce à une intégration plus poussée des sciences, des technologies, de la logistique et de la transformation numérique dans les chaînes de production et de distribution. Le pays compte 16 millions d’hectares de terres agricoles, dont 14,7 millions sont actuellement cultivés. Cependant, de nombreuses régions de production, en particulier dans le delta du Mékong, souffrent encore d’infrastructures insuffisantes, ce qui renchérit les coûts logistiques et nuit à la compétitivité des exportations.

"Si nous parvenons à lever ces obstacles, le Vietnam réalisera des progrès considérables dans l’aquaculture, la sylviculture de grande taille, la transformation poussée et les exportations à haute valeur ajoutée", a-t-il souligné.

Développement durable : la voie à suivre

Parallèlement à la croissance, le ministère a insisté sur l’importance de la protection de l’environnement et du développement durable. Une gestion rigoureuse des ressources naturelles, des émissions et des impacts environnementaux est essentielle pour améliorer la qualité de la croissance et respecter les normes internationales.

S’appuyant sur les sciences, les technologies et l’innovation, l’agriculture vietnamienne est aujourd’hui bien placée pour exploiter ses atouts et affirmer sa position nationale dans la prochaine étape de son développement. Parmi tous les secteurs, le riz demeure une industrie stratégique, jouant un rôle crucial pour garantir la sécurité alimentaire et maintenir la réputation du Vietnam en tant que fournisseur alimentaire fiable à l’échelle mondiale.

"Le secteur rizicole continue de maintenir sa production et sa valeur malgré une réduction des surfaces cultivées, a déclaré le vice-ministre Phùng Duc Tiên. C’est la preuve que la croissance agricole du Vietnam devient plus durable, plus efficace et axée sur la qualité".

VNA/CVN