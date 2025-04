Nouvelles perspectives de coopération Vietnam - Brésil explorées à Sao Paulo

Photo : VNA/CVN

Au cours de sa visite du 7 au 10 avril, l'ambassadeur Bùi Van Nghi a rencontré des représentants de l'administration de l'État de Sao Paulo, de la Fédération des Industries de l'État de Sao Paulo (FIESP) et de Friboi - une filiale du groupe JBS - afin d'explorer les opportunités de renforcer davantage le commerce et l'investissement bilatéraux, en ciblant particulièrement Sao Paulo.

Lors de sa rencontre avec Samo Tosatti, directeur des relations internationales de Sao Paulo, l’ambassadeur Bùi Van Nghi a souligné le développement robuste des relations entre le Vietnam et le Brésil au cours des 35 dernières années.

Il a noté que les deux pays sont désormais des partenaires stratégiques, mais qu'un potentiel considérable en matière de coopération économique et commerciale demeure inexploité.

Le diplomate a suggéré d'intensifier les efforts pour améliorer la compréhension mutuelle entre les entreprises vietnamiennes et brésiliennes, ouvrant ainsi la voie à une collaboration plus approfondie.

Il a également proposé que les autorités et les entreprises de Sao Paulo soutiennent les négociations au niveau fédéral en vue d'un accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et le MERCOSUR. Un tel accord créerait des opportunités significatives pour les entreprises vietnamiennes et aiderait le Brésil à étendre sa présence sur le marché de l'ASEAN. Parallèlement, le Brésil reste un marché important pour les produits vietnamiens en Amérique du Sud.

Photo : VNA/CVN

Samo Tosatti a, de son côté, réaffirmé l’engagement de son État en faveur de la coopération internationale, notamment avec le Vietnam. Il a salué les réussites économiques du Vietnam et reconnu le vaste potentiel d'expansion des échanges commerciaux et des investissements entre les deux parties.

Il a également mis en évidence la puissance économique de Sao Paulo, dont le PIB surpasse les économies combinées de l'Argentine, de l'Uruguay et du Paraguay, soulignant que cela constitue une base solide pour des liens plus étroits.

Il a exprimé son soutien aux négociations d’un ALE et a insisté sur le rôle crucial du secteur privé dynamique de Sao Paulo dans la promotion de la coopération bilatérale.

Lors de sa rencontre avec le président de la FIESP, Josué Christiano Gomes da Silva, l'ambassadeur Bùi Van Nghi a affirmé que le Vietnam était perçu comme un partenaire dynamique. Le dirigeant de la FIESP a souligné l'importance des échanges commerciaux, des foires et des événements de réseautage pour favoriser la compréhension et renforcer la coopération.

Le diplomate vietnamien a également rencontré Renato Costa, PDG de Friboi, et Pedro de Castro, directeur des exportations de Friboi, mettant en lumière les progrès significatifs réalisés dans le commerce bilatéral ces dernières années, le Brésil étant actuellement le premier partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine.

La visite de l’ambassadeur à Sao Paulo devrait ouvrir de nouvelles perspectives de coopération, notamment dans les domaines de l’agriculture, de la transformation alimentaire et de l’investissement.

VNA/CVN