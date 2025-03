Un vol charter amène des touristes russes à Nha Trang

Le Service de la culture, des sports et du tourisme de Khanh Hoa, en coordination avec la Sarl de commerce et de tourisme Anex Vietnam et les unités concernés, a accueilli le vol ZF2577 d'Azu Air LLC en provenance de l'aéroport international russe d'Irkoutsk par un salut à l'eau et une danse traditionnelle du lion à son arrivée à l'aéroport de Cam Ranh. Les passagers à bord des vols charters ont également reçu des cadeaux souvenirs.

Photo : VNA/CVN

Cet événement s'inscrit dans le cadre des efforts de promotion touristique de la province en Russie.

Selon ledit Service, les touristes russes séjournent généralement au moins cinq nuits, principalement dans des hôtels trois à cinq étoiles, dans le cadre de forfaits tout compris permettant de découvrir les célèbres attractions de Nha Trang.

Anex Vietnam, la compagnie qui accompagne le retour des visiteurs russes, prévoit d'exploiter des vols charters au départ de 11 villes russes vers l'aéroport international de Cam Ranh. Ces villes incluent Moscou, Ekaterinbourg, Khabarovsk, Vladivostok, Barnaoul, Krasnoïarsk, Novossibirsk, Irkoutsk, Tomsk, Novokouznetsk et Blagovechtchensk. La compagnie prévoit d'effectuer environ 12 vols charters en mars 2025, puis de les porter à 50-55 vols par mois d'avril à juin, puis à 90-100 vols par mois à partir de juillet.

Avant la COVID-19, les Russes constituaient le deuxième groupe touristique le plus important de Khanh Hoa, avec plus de 460 000 arrivées en 2019. La pandémie et les enjeux géopolitiques ont entraîné une chute de ce nombre à 14.000 en 2022 et 51.200 en 2023. En 2024, le nombre d'arrivées a rebondi à 105.513, soit plus du double de l'année précédente, mais seulement 22,8% du niveau de 2019.

Khanh Hoa vise à attirer 11,8 millions de touristes, dont 5,2 millions de visiteurs internationaux, en 2025. Le chiffre d'affaires total du tourisme devrait atteindre 60.000 milliards de dôngs (2,35 milliards de dollars américains). Entre janvier et mars, les services d'hébergement de Khanh Hoa ont enregistré plus de 2,5 millions de visiteurs, soit une augmentation de 19,6% par rapport à l'année précédente.

Les arrivées internationales ont dépassé 1,3 million, en hausse de 12,5%, tandis que les arrivées russes au cours des deux premiers mois de l'année ont atteint 24.000, soit une augmentation de 73,15% par rapport à la même période en 2024.

VNA/CVN