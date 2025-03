Le Festival des cadeaux touristiques de Hanoï 2025 prévu en avril

Le Festival des cadeaux touristiques de Hanoï 2025 (Hanoi Tourism Gift Festival) se tiendra du 11 au 13 avril dans la rue piétonne Trân Nhân Tông et ses environs, dans l’arrondissement de Hai Bà Trung.

Photo : BTC/CVN

Placée sous le thème "Tourisme à Hanoï : une destination du patrimoine mondial", cette édition comprendra 80 stands mettant en valeur le patrimoine et les sites touristiques de la capitale, ses villages d’artisanat traditionnel, ses produits touristiques uniques, sa gastronomie et ses spécialités locales.

Diverses activités et événements promotionnels seront organisés afin de faire découvrir aux visiteurs le tourisme et la culture traditionnelle de Hanoï.

Événement annuel majeur, ce festival vise à dynamiser le tourisme et à promouvoir le message "Hanoï : Venez l’aimer", positionnant la ville comme une destination "Sûre, Conviviale, de Qualité et Attrayante".

Il constitue également une plateforme de coopération entre les agences de gestion de l’État, les associations, les villages et rues artisanaux, les entreprises touristiques, les artisans et les acteurs de la chaîne d’approvisionnement en produits touristiques de la ville et du pays.

Le festival de cette année s'inscrit aussi dans les célébrations du 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975-2025) et fait partie de l’Année nationale du Tourisme 2025, dont le thème est "Huê - Ancienne capitale, nouvelles opportunités".

VNA/CVN