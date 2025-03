Les voyageurs vietnamiens parmi les plus soucieux de la durabilité en Asie

Photo : VNA/CVN

Cette enquête, qui a interrogé plus de 6.000 personnes sur 11 marchés asiatiques, révèle que de plus en plus de voyageurs asiatiques recherchent désormais des expériences authentiques et culturellement immersives qui leur permettent de contribuer positivement aux communautés locales.

Dans le détail, les Philippines occupent la première place du classement, avec 86% des répondants déclarant qu’ils prennent en compte la durabilité dans leurs choix de voyage pour 2025, suivis de près par l’Inde (82 %), Taïwan (Chine) (80%), la Malaisie (80%) et Vietnam (77%), soulignant une tendance régionale où la durabilité n’est plus seulement une préférence de niche mais un facteur déterminant dans les décisions touristiques.

Les voyageurs vietnamiens sont de plus en plus motivés par l’attrait des expériences authentiques et la possibilité de soutenir les communautés locales. Plus d’un répondant sur quatre ont classé les expériences authentiques comme leur principale motivation pour voyager de manière durable, tandis que 19% ont exprimé une forte préférence pour le soutien aux économies locales en séjournant dans des hébergements locaux et en faisant leurs achats sur les marchés communautaires. Cette tendance souligne un mouvement plus large en faveur de voyages non seulement agréables, mais aussi enrichissants et impactants.

Photo : Agoda/CVN

Pour lutter contre le surtourisme et réduire leur empreinte environnementale, un nombre important de voyageurs vietnamiens choisissent de voyager pendant les saisons creuses. Presque un répondant sur quatre déclaré que voyager pendant les périodes moins chargées est leur méthode préférée pour réduire l’impact du tourisme.

Lâm Vu, directeur national d’Agoda pour le Vietnam, a déclaré : "Il est clair que le développement durable est important pour les voyageurs vietnamiens. Le programme Eco Deals d’Agoda est conçu pour permettre aux voyageurs de prendre en compte le développement durable lors de la planification de leur prochain voyage. Pour chaque réservation effectuée auprès des établissements partenaires du programme, Agoda reverse un dollar à des projets de conservation locaux. Les voyageurs bénéficient ainsi de belles économies tout en contribuant à préserver la beauté et l’authenticité de leurs destinations préférées pour les générations futures."

Alors que les voyageurs deviennent de plus en plus soucieux du développement durable, les grandes marques de voyages lancent des initiatives pour répondre à cette demande croissante. Le programme Eco Deals est l’une de ces initiatives, offrant aux voyageurs des réductions allant jusqu’à 15% sur les hôtels partenaires à travers 10 marchés asiatiques. Pour chaque réservation Eco Deals, un dollar est reversé à des projets de conservation du WWF visant à protéger la faune et les habitats essentiels en Asie.

VNA/CVN