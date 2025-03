Le potentiel touristique de Khanh Hoà mis en avant en Russie

La province de Khanh Hoà (Centre méridional) est en mesure de répondre à tous les besoins des touristes russes, a déclaré Hoàng Van Vinh, président de l'Association du tourisme de Khanh Hoà, lors d'une conférence de promotion touristique organisée à Moscou le 11 mars. L'événement a réuni 130 délégués représentant des entreprises russes et vietnamiennes.

Dans son discours d'ouverture, l'ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khôi, a souligné qu'après 75 ans de relations bilatérales, le tourisme est devenu un lien essentiel entre les deux peuples.

En particulier, Nha Trang, ville côtière de la province de Khanh Hoà, est depuis longtemps une destination prisée des touristes russes, représentant jusqu'à 50% des visiteurs russes au Vietnam. Avec ses plages immaculées, ses eaux cristallines et sa riche gastronomie, Nha Trang est souvent surnommée la "capitale balnéaire" du Vietnam.

La popularité de Nha Trang en tant que destination privilégiée pour les touristes russes a été mise à rude épreuve ces dernières années. La pandémie de COVID-19, conjuguée à l'instabilité géopolitique mondiale, a entraîné une chute drastique du nombre de visiteurs russes. Toutefois, avec la reprise progressive du tourisme international et le rétablissement des vols directs, Nha Trang se positionne à nouveau comme un acteur clé pour reconquérir ce marché touristique traditionnel.

L'ambassadeur a mis en lumière le soutien indéfectible des deux gouvernements pour renforcer la coopération touristique. Des initiatives concrètes ont été prises, notamment l'extension de la politique d'exemption de visa pour les touristes russes par le Vietnam, et l'introduction du visa électronique par la Russie pour les ressortissants vietnamiens, facilitant ainsi les échanges entre les deux pays.

L'ambassadeur a également annoncé que Vietnam Airlines était sur le point de rétablir complètement ses vols directs vers Moscou.

Lors de l'événement, les participants ont pu découvrir le tourisme de Nha Trang - Khanh Hoà et ont été particulièrement impressionnés par la présentation spéciale de Vinpearl, l'une des principales marques touristiques du Vietnam.

En échangeant avec les correspondants de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à Moscou, Anara Uralova, directrice générale du voyagiste russe One Click Travel, a souligné que ces dernières années, l'industrie touristique russe a connu un "boom asiatique", avec un nombre croissant de voyageurs choisissant des destinations en Asie. Dans ce contexte, le Vietnam n'a cessé de gagner en popularité.

Le Vietnam représente actuellement 35% du chiffre d'affaires total de One Click Travel, avec un potentiel de croissance important. Pour capitaliser sur cette dynamique, l'entreprise prévoit de renforcer ses partenariats avec les entreprises vietnamiennes, en se concentrant dans un premier temps sur l'organisation de tournées de presse et de voyages d'influence afin de promouvoir plus efficacement le Vietnam auprès des voyageurs russes.

Pour sa part, Hoàng Van Vinh, président de l'Association du tourisme de Khanh Hoà, a déclaré que le secteur touristique local s'engageait à ramener le nombre de touristes russes à son niveau d'avant la pandémie de COVID-19, ajoutant que l'événement visait à créer une plateforme permettant aux entreprises des deux pays de collaborer, de développer des stratégies communes et de maximiser leurs bénéfices mutuels.

