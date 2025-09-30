L’UE et le Vietnam créent un groupe de travail conjoint pour lever les barrières commerciales

Le Vietnam et l’Union européenne (UE) sont convenus de mettre en place un groupe de travail spécial afin de lever les obstacles et de promouvoir un commerce plus équilibré et plus efficace.

La décision a été prise lors de la quatrième réunion du Comité EVFTA (Accord de libre-échange entre l'Union européenne (UE) et le Vietnam), récemment tenue à Hanoï et coprésidée par le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, et le commissaire européen au Commerce et à la Sécurité économique, Maros Sefcovic.

Les deux parties ont examiné la mise en œuvre de l’EVFTA et discuté de mesures permettant d’exploiter pleinement son potentiel. Elles ont souligné la nécessité d’efforts rapides et transparents pour supprimer les barrières restantes au commerce et à l’investissement, et pour accélérer la mise en œuvre des engagements de l’accord.

L’UE a qualifié l’EVFTA de modèle de coopération réussie, saluant les réformes administratives et les réductions de coûts d’affaires mises en œuvre par le Vietnam. Elle a néanmoins exhorté le Vietnam à ouvrir davantage son marché, en particulier dans les secteurs où l’UE disposait d’avantages.

Nguyên Hông Diên a affirmé que l’EVFTA avait permis au Vietnam de s’intégrer plus profondément dans les chaînes de valeur mondiales, de réduire les charges administratives et de promouvoir des réformes institutionnelles. Toutefois, il a relevé que la part de marché des produits de chaque partie sur le marché de l’autre reste modeste, suggérant une coopération accrue pour exploiter le potentiel inexploité.

Le Vietnam a réaffirmé son engagement à mettre pleinement en œuvre l’accord, notamment dans les domaines qui préoccupent l’UE. Les deux parties ont également discuté de questions régionales et multilatérales, réitérant leur soutien à un système commercial multilatéral fondé sur des règles, avec l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en son centre.

Le Vietnam a annoncé sa décision de rejoindre le mécanisme d’arbitrage provisoire d’appel multipartite (MPIA), de finaliser les procédures de ratification de l’Accord sur les subventions à la pêche, et de préparer sa participation à l’Initiative conjointe sur le commerce électronique (JSI E-com).

Les deux parties ont aussi convenu de maintenir les échanges de délégations et les mécanismes de dialogue, tout en encourageant les investissements européens de haute qualité dans les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, la transformation numérique et les énergies renouvelables.

Le Vietnam a appelé l’UE à accélérer la ratification de l’Accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA) par les États membres restants et a exhorté la Commission européenne (CE) à lever son avertissement "carton jaune" sur les exportations de produits de la mer, en tenant compte des efforts du Vietnam contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), des différents niveaux de développement, des avantages pour les consommateurs européens et des moyens de subsistance des pêcheurs vietnamiens.

En conclusion de la réunion, Nguyên Hông Diên a salué la franchise et l’efficacité des échanges, affirmant l’engagement sérieux du Vietnam à respecter ses obligations au titre de l’EVFTA. Les deux parties se sont engagées à maximiser le potentiel de l’accord, à contribuer à une croissance durable et à se traiter mutuellement comme de véritables partenaires préférentiels.

Selon le Département des douanes, les échanges commerciaux bilatéraux entre le Vietnam et l’UE ont atteint 68,4 milliards de dollars en 2024, en hausse de 16,8% sur un an, représentant 8,7% du commerce total du Vietnam.

Au cours des huit premiers mois de 2025, le commerce bilatéral a augmenté de 7,7% sur un an pour atteindre 48,4 milliards de dollars.

