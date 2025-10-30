APEC 2025

Le Vietnam propose des orientations pour stimuler l’innovation et la prospérité

La 36ᵉ réunion conjointe des ministres des Affaires étrangères et de l’Économie (AMM 36) s’est tenue le 30 octobre à Gyeongju, en République de Corée, dans le cadre du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC).

L’événement, co-présidé par le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Cho Hyun et le ministre sud-coréen du Commerce Yeo Han Koo, a réuni les ministres des Affaires étrangères, du Commerce et de l’Économie, ainsi que les chefs de délégation des 21 économies membres de l’APEC.

Étaient également présents le directeur général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le secrétaire général de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le président du Conseil consultatif des affaires de l’APEC (ABAC), ainsi que des représentants d’organisations régionales et internationales.

La délégation vietnamienne était conjointement représentée par Nguyên Hông Diên, ministre de l’Industrie et du Commerce et Nguyên Minh Hang, vice-ministre des Affaires étrangères.

Les ministres ont procédé à une évaluation globale de la coopération de l’APEC en 2025 et discuté des orientations et mesures spécifiques pour renforcer le rôle de l’APEC autour de ses trois piliers principaux : connectivité - innovation - prospérité.

S’exprimant sur le thème de connectivité, le ministre Nguyên Hông Diên a souligné l’importance d’un commerce et d’un investissement libres, ouverts, durables et inclusifs dans la région Asie–Pacifique. Il a appelé les économies membres de l’APEC à renforcer la coopération, le partage d’expériences et l’assistance technique dans le développement des capacités liées à l’intelligence artificielle (IA), notamment dans la formation des ressources humaines, la mise en relation de l’offre et de la demande de travail et l’accès du public à des outils d’IA gratuits ou peu coûteux.

Le ministre a également plaidé pour une coopération accrue en matière d’investissement vert, de financement durable et de transfert de technologies, tout en soutenant les économies en développement dans l’application du numérique et de l’IA à la gestion des chaînes d’approvisionnement afin d’assurer la fluidité du commerce régional. Il a aussi exhorté à accélérer la réforme de l’OMC, en particulier de son mécanisme de règlement des différends pour améliorer l’efficacité de l’organisation.

Le Vietnam a informé ses partenaires qu’il avait ratifié la première phase de l’Accord sur les subventions à la pêche, adhéré au Mécanisme d’arbitrage d’appel provisoire (MPIA) et réaffirmé son engagement à soutenir activement le renforcement d’un système commercial multilatéral équitable, durable et inclusif.

À propos des thèmes d’innovation et de prospérité, la vice-ministre Nguyên Minh Hang a proposé plusieurs orientations majeures comme la création d’un cadre régional de coopération sur les technologies émergentes afin de garantir que l’IA et la transformation numérique servent le développement humain et la croissance inclusive.

Elle a également recommandé de renforcer la coopération en matière de mobilité de la main-d’œuvre, de développement des compétences et d’échanges d’expériences face au vieillissement démographique ; d’améliorer les compétences numériques pour que toutes les générations puissent s’adapter et bénéficier des avantages de l’économie numérique ; et d’intensifier la coopération transfrontalière dans les secteurs créatifs pour libérer pleinement le potentiel des individus et des communautés.

Le Vietnam a en outre appelé à investir dans les écosystèmes d’innovation, soutenir les start-up et les PME, favoriser la mobilité des talents créatifs et faire de l’innovation et de la culture un moteur essentiel de la croissance économique, de la création d’emplois et du renforcement de la compréhension mutuelle au sein de la région.

La 36ᵉ réunion conjointe des ministres des Affaires étrangères et de l’Économie constitue l’un des événements clés de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2025, préparatoire au 32ᵉ Sommet des dirigeants économique de l’APEC, prévu les 31 octobre et 1er novembre.

