APEC 2025

Le Vietnam offre aux entreprises stabilité, sécurité et possibilité d'un succès durable

Le président vietnamien Luong Cuong a donné, le 30 octobre à Gyeongju, un discours important lors du Sommet des entreprises de l’APEC, placé cette année sous le thème "Relier - Entreprendre - Rayonner", dans le cadre de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2025.

Photos : VNA/CVN

Luong Cuong a partagé les leçons tirées des révolutions industrielles passées, soulignant la responsabilité de la région Asie–Pacifique dans la préservation de la stabilité mondiale et dans la stimulation de nouveaux moteurs de croissance fondés sur la science, la technologie et la transformation numérique.

Face aux mutations profondes et incertitudes globales, il a appelé les économies de l’APEC à transcender leurs différences, à rechercher les convergences et à renforcer la coopération pour faire de la région un espace de paix, de stabilité, de dialogue et d’intégration économique, fondé sur le partage des connaissances, le transfert technologique et la responsabilité collective.

Agir ensemble pour le développement durable

Le président a également invité la communauté d’affaires de l’APEC à agir conjointement avec les gouvernements pour promouvoir une intelligence artificielle (IA) responsable, ouverte et inclusive, au service du développement durable.

Présentant la trajectoire de développement du Vietnam, le président Luong Cuong a rappelé que près de 40 ans de Đôi moi (Renouveau) avaient permis au pays d’enregistrer des avancées remarquables : un cadre institutionnel conforme aux normes internationales, une économie dynamique et profondément intégrée, une stabilité politique et sociale solide, et un réseau de partenariats stratégiques couvrant les cinq continents.

Conscient toutefois des défis à venir, le président a souligné que pour atteindre une croissance à deux chiffres durable et devenir un pays à revenu élevé d’ici 2045, le Vietnam doit poursuivre des réformes audacieuses et décisives.

Il a mis en avant les trois percées stratégiques que sont : perfection des institutions, développement des infrastructures et formation des ressources humaines. Le pays mène actuellement de vastes réformes législatives, favorise l’innovation, la recherche scientifique et la transformation numérique, soutient le secteur privé, modernise le système énergétique et les infrastructures, et investit dans l’éducation et la santé.

Le Vietnam, a-t-il affirmé, mise sur sa force intérieure tout en mobilisant efficacement les ressources extérieures, passant d’une posture de participant à celle d’un acteur proactif de la coopération internationale.

Photo : VNA/CVN

Le président a présenté le Vietnam comme une destination fiable et stable pour les entreprises mondiales. Dans un monde marqué par l’instabilité et les ruptures, le Vietnam offre la sécurité, la prévisibilité et des perspectives de succès durable. Il a mis en avant un environnement politique et social sûr et stable, un cadre d’investissement transparent et favorable, un marché intérieur de plus de 100 millions d’habitants, une économie connectée et en forte croissance, une main-d’œuvre jeune, qualifiée et abondante ainsi qu’un système d’infrastructures de plus en plus moderne et intégré.

Le discours du président Luong Cuong a été largement salué par les délégués, qui ont apprécié la vision équilibrée et pragmatique du Vietnam sur la révolution industrielle 4.0 et sur le rôle moteur de l’Asie–Pacifique dans l’ère numérique.

Les entreprises participantes ont exprimé leur admiration pour les réformes ambitieuses engagées par le Vietnam et leur confiance dans ses perspectives de développement, tout en se montrant enthousiastes face aux opportunités de coopération offertes dans des domaines à fort potentiel tels que l’intelligence artificielle, les technologies numériques, l’énergie, la biotechnologie et les villes intelligentes.

VNA/CVN