Le PM vietnamien avance trois propositions importantes au Sommet élargi des BRICS

Le 6 juillet (heure locale) au Brésil, le Premier ministre (PM), Pham Minh Chinh, a pris part au Sommet élargi des BRICS à Rio de Janeiro. Il y a prononcé un discours important lors du débat de haut niveau, axé sur le thème "Renforcer le multilatéralisme, les questions économiques et financières et l’intelligence artificielle".

Photo : VNA/CVN

Les représentants des pays participants ont souligné la nécessité, dans le contexte actuel, de promouvoir la coopération multilatérale, de réformer l'Organisation mondiale du commerce (OMC) pour plus d'équité, de favoriser le libre-échange, et de mobiliser le secteur privé dans le développement de l'intelligence artificielle (IA). L'accent a été mis sur le principe de "l’IA pour tous", considéré comme un élément central de toute stratégie nationale de développement durable.

Dans son discours, le Premier ministre vietnamien a mis en avant le rôle et les contributions des pays du Sud à la gouvernance mondiale. Il a réaffirmé que le Vietnam est un membre actif et responsable de la communauté internationale, prêt à s'investir dans les mécanismes multilatéraux pour renforcer la coopération, améliorer la connectivité, relever les défis communs et œuvrer à la construction d'un monde plus juste et plus durable.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a formulé trois propositions importantes et concrètes.

Premièrement, il a appelé les BRICS et les pays du Sud à prendre l'initiative de relancer la coopération multilatérale. Cela implique de dialoguer et de coopérer de manière continue, en se basant sur les principes fondamentaux de la Charte des Nations unies et du droit international. Il a également souligné que les BRICS doivent participer activement à la promotion des réformes des institutions mondiales telles que l'ONU, le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale (BM) et l'Organisation mondiale du commerce (OMC). L'objectif est de mieux répondre aux réalités et aux besoins des pays en développement, de renforcer la coopération Sud-Sud, de promouvoir la connectivité et d'instaurer la confiance et la coopération entre pays développés et pays en développement.

Deuxièmement, les BRICS et les pays du Sud doivent prendre l’initiative de promouvoir la libéralisation du commerce, dans le respect des droits et intérêts légitimes et légaux des pays. Pour renforcer leur autonomie stratégique, ils doivent accroître l’ouverture de leurs marchés, renforcer les liens au sein de leurs chaînes d’approvisionnement, mobiliser et partager leurs ressources, soutenir le transfert de technologies ainsi que la formation des ressources humaines pour des projets dans les domaines de la santé, de l’éducation, des infrastructures numériques, de la transformation verte et de l’adaptation au changement climatique.

Troisièmement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a insisté sur la nécessité de promouvoir activement le potentiel de l'intelligence artificielle (IA) au service des populations et non dans une logique de remplacement. Pour ce faire, les BRICS doivent collaborer avec les mécanismes multilatéraux afin de construire un système mondial de gouvernance de l'IA juste, sûr, sécurisé et accessible à tous. Il est impératif de bâtir un écosystème de l'IA respectueux des valeurs éthiques. Cela implique également de coopérer à la mise en place d'infrastructures numériques robustes, de centres de données écologiques et performants, de développer des ressources humaines de haute qualité ainsi que de créer des programmes d'IA pour la communauté. L'objectif final est de permettre à chacun d'accéder à l'IA et d'en bénéficier pleinement.

Le Premier ministre a affirmé que le Vietnam travaillerait avec la communauté internationale pour œuvrer, s’unir et déployer des efforts constants afin de construire un système de gouvernance mondiale égalitaire, inclusif et durable.

Le sommet élargi des BRICS 2025 se poursuit jusqu'au 7 juillet.

VNA/CVN