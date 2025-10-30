Contrôle de la pêche : plus aucun navire hors connexion VMS à Lâm Dông

Dans le cadre de la campagne renforcée de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), la province de Lâm Dông a achevé le traitement de l'ensemble des dossiers de navires ayant perdu la connexion avec le système de surveillance satellitaire (VMS), démontrant sa détermination à appliquer strictement les règles de la pêche responsable.

>> Coordination des actions dans la campagne de lutte contre la pêche INN

>> Da Nang : la 2ᵉ Zone des Garde-côtes intensifie la lutte contre la pêche INN

>> An Giang renforce la gestion et le contrôle des navires de pêche non autorisés

>> Vietnam - Malaisie : efforts communs pour lutter contre la pêche INN

Photo : VNA/CVN

Selon le Comité provincial de lutte contre la pêche INN, au 27 octobre, les 787 cas de perte de connexion VMS ont été entièrement vérifiés et réglés. Parmi eux, 659 ont fait l'objet de sanctions administratives, soit 83,7%.

Les autres situations ont été attribuées à des causes techniques ou objectives, telles que des interruptions de signal satellite ou des pannes de transmission. Aucun nouveau cas n'a été enregistré durant la semaine du 21 au 27 octobre, confirmant l'efficacité des mesures de contrôle et des actions de sensibilisation auprès des pêcheurs.

Nguyên Van Chiên, directeur adjoint du Service provincial de l'Agriculture et de l'Environnement, a souligné que la finalisation des dossiers trois jours avant l'échéance prévue était le résultat d'une coordination étroite de l'ensemble du système politique, particulièrement dans les localités comptant un grand nombre de navires.

La province recense actuellement 1.984 navires de 15 m et plus, dont 1.972 sont équipés de dispositifs VMS opérationnels et enregistrés dans le système national, représentant 100% des navires en activité. Les douze restants sont à l'arrêt pour des raisons techniques ou juridiques.

Lâm Dông réaffirme sa volonté de sanctionner sévèrement toute manipulation illégale des équipements ou toute infraction en zone maritime étrangère, contribuant ainsi à l'effort national en vue de la levée rapide du "carton jaune" imposé par la Commission européenne.

VNA/CVN