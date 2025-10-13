Vietnam - Nouvelle-Zélande

Partage d’expériences sur le soutien psychologique aux Casques bleus

Le Département vietnamien des opérations de maintien de la paix, relevant du ministère de la Défense, en coordination avec l'ambassade de Nouvelle-Zélande au Vietnam, a organisé un échange d'expériences à Hanoï le 13 octobre afin de partager leurs expériences en matière de soutien psychologique aux militaires participant aux missions de maintien de la paix des Nations unies (ONU).

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de cet événement, le colonel Nguyên Nhu Canh, directeur adjoint du département, a déclaré que le programme était destiné aux membres de la rotation 3 de l'unité du génie et de la rotation 6 de l'hôpital de campagne de niveau 2, qui ont récemment terminé une mission d'un an à Abyei et au Soudan du Sud. Le soutien psychologique post-déploiement, a-t-il souligné, joue un rôle essentiel pour faciliter la réintégration du personnel auprès de sa famille, de ses camarades et de sa communauté après avoir servi dans les conditions difficiles de l'Afrique.

Au cours de l'échange, les participants ont visité le centre de formation du département. Des experts néo-zélandais ont partagé leur expérience et échangé avec des membres des unités d'ingénierie et médicales vietnamiennes afin de recueillir des données et de concevoir un programme de soutien psychologique adapté aux soldats de la paix vietnamiens.

Cet événement a également été l'occasion d'explorer l'adaptation du programme de soutien psychologique au déploiement des forces de défense néo-zélandaises aux opérations de maintien de la paix vietnamiennes, ainsi que de développer des mesures d'assistance psychologique pour le personnel travaillant en zones de conflit. Les membres des unités vietnamiennes ont également échangé des enseignements sur la préparation mentale et physique au déploiement et à la réintégration, et ont échangé leurs expériences avec la partie néo-zélandaise.

Le capitaine d'aviation Shauna Graham, attachée de défense néo-zélandaise au Vietnam, a exprimé son admiration pour le professionnalisme et la compassion dont font preuve les soldats de la paix vietnamiens et a affirmé la volonté de son pays de les soutenir lors de futures missions.

Cet échange a marqué une contribution concrète de la Nouvelle-Zélande aux efforts du Vietnam pour établir un cadre global de soutien psychologique tout au long du processus de maintien de la paix, de la formation et de la préparation au déploiement et à la réintégration. Cet événement intervient alors que le Vietnam continue d'accroître sa participation aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies en termes d'ampleur, de types de missions et de zones d'engagement.

Ces dernières années, les ministères de la Défense des deux pays ont signé et mis en œuvre un protocole d'accord sur la coopération en matière de formation au maintien de la paix. À l'avenir, les deux parties renforceront les échanges de délégations et d'expertise, et organiseront conjointement des conférences, des ateliers et des forums sur le maintien de la paix des Nations unies.

VNA/CVN