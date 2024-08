Le Vietnam promeut sa diplomatie commerciale

>> Le Vietnam profite des opportunités du CPTPP

Photo : Phuong Hoa/VNA/CVN

La diplomatie commerciale du Vietnam est de plus en plus “professionnelle et méthodique“. Le Premier ministre Pham Minh Chinh l’a évaluée ainsi lors d’une visioconférence sur la diplomatie économique le 18 juillet et a souligné le renouvellement des moteurs de croissance traditionnels, en négociant et en concluant davantage d’accords de libre-échange.

Parmi 36 activités de haut niveau en matière de politique étrangère depuis le début 2024, selon le recensement du ministère des Affaires étrangères, le contenu économique continue d’en être le point central et de produire des résultats concrets et substantiels.

La révision de la mise en œuvre des engagements et accords internationaux est réalisée de manière drastique avec des réunions mensuelles. Près de 400 accords entre ministères, secteurs et localités ont été examinés, contribuant ainsi à accélérer la mise en œuvre et à éliminer les obstacles.

Mais en dépit des résultats obtenus, la diplomatie commmerciale montre parfois ses limites et se montre peu sensible et créative.

Par ailleurs, la coopération économique dans certains marchés stratégiques n’est pas encore à la hauteur du cadre des relations politiques et diplomatiques bilatérales. La gestion et l’élimination des obstacles dans certains projets ne sont pas encore vraiment au niveau.

Au cours du premier semestre, le pays a obtenu des résultats socio-économiques positifs. La macroéconomie continue d’être stable, et l’inflation est contrôlée. La croissance du PIB au deuxième trimestre s’est fortement redressée, atteignant 6,93%. Globalement, le PIB du premier semestre a atteint 6,42%, un chiffre bien supérieur à celui de la même période en 2023 (3,84%) et dépassant le scénario prévu.

“Bien que les résultats obtenus au cours du premier semestre soient notables, le contexte du développement économique présente encore de nombreux défis, nous ne devons donc pas être négligents, subjectifs ou baisser la garde”, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Photo : Ngoc Thuy/VNA/CVN

Le chef du gouvernement a salué les contributions positives des agences de représentation vietnamiennes à l’étranger, du monde des affaires et du peuple. Il a estimé que ces agences vietnamiennes à l’étranger étaient devenues plus expérimentées, plus méthodiques et plus professionnelles. “Par conséquent, ces organismes feront encore mieux dans les temps à venir”, a-t-il estimé.

Pham Minh Chinh a affirmé que le gouvernement organiserait des conférences trimestrielles sur le développement économique extérieur, favorisant la connexion à l’économie mondiale, soutenant la production, les affaires et la participation à la chaîne d’approvisionnement mondiale.

L’objectif de croissance du PIB du Vietnam sera prochainement élevé de 6,5 à 7%, parallèlement à la mise en œuvre active de trois avancées stratégiques dans les institutions, les infrastructures et les ressources humaines.

Renouveler les relais de croissance

Le pays donne également la priorité à la croissance, en renouvelant ses moteurs traditionnels tels que l’investissement, l’exportation ou la consommation, et en promouvant de nouveaux relais de croissance tels que l’économie numérique, l’économie verte, l’économie circulaire, les puces semi-conductrices ou encore l’intelligence artificielle, avec comme forces motrices de développement, l’innovation, la science et la technologie.

Le Premier ministre a souligné que les agences de représentation vietnamiennes à l’étranger devaient se concentrer sur la motivation à exporter et, pour ce faire, promouvoir les marchés d’exportation et renforcer la présentation des biens et produits vietnamiens dans le monde. Elles devraient intensifier la présentation de l’environnement et des investissements commerciaux du Vietnam, surtout en ce qui concerne les nouvelles politiques, et les réalisations en matière de développement des infrastructures et de formation de ressources humaines de qualité.

Photo : VNA/CVN

En outre, les agences de représentation vietnamiennes à l’étranger doivent écouter les avis des représentants des localités sur les besoins et les objectifs de développement ; relier les pays, les régions économiques et l’économie mondiale à l’économie nationale ; connecter les entreprises mondiales aux entreprises nationales et relier les villes et provinces vietnamiennes aux localités d’autres pays pour profiter des opportunités de développement.

Pour leur part, les entreprises et les localités doivent se connecter activement avec les agences de représentation vietnamiennes à l’étranger afin de transmettre des informations, d’améliorer la compétitivité des produits vietnamiens et de les promouvoir dans le monde.

Le gouvernement, les ministères et les secteurs doivent assurer une bonne gestion de l’État, orienter le développement et organiser les zones sources de matières premières pour que les produits soient compétitifs et conformes aux tendances mondiales.

Signature d’accords de libre-échange

Le gouvernement poursuivra ses efforts pour améliorer le climat d’investissements des entreprises, dans le but que l’année et le trimestre prochains soient respectivement meilleurs que les précédents.

Le Premier ministre a également ordonné aux agences de représentation vietnamiennes à l’étranger de continuer à négocier et à signer des accords de libre-échange. Il en existe actuellement 16, avec 60 économies partenaires.

Il a souligné l’expansion des marchés du Moyen-Orient, de l’Amérique du Sud, de l’Afrique et des produits Halal. En outre, il est nécessaire de surveiller de près la situation des mesures de défense commerciale appliquées par les pays sur les produits d’exportation vietnamiens afin de disposer de mesures de réponse rapides et pertinentes.

Pour le tourisme, il est nécessaire de rechercher des politiques de visa appropriées afin de créer des conditions plus favorables pour les touristes et de continuer à promouvoir la reprise.

Les agences de représentation vietnamiennes à l’étranger, ainsi que les ministères, les secteurs et les entreprises, doivent se concentrer sur la recherche de solutions nouvelles et révolutionnaires pour attirer les investissements et les financements.

Enfin, il est nécessaire de comprendre les tendances de développement précoces et à distance de la science et de la technologie et de tirer parti de l’expérience et des compétences en gestion pour promouvoir le transfert de technologie et la formation des ressources humaines. Il faut également renforcer les capacités de gestion dans une direction intelligente et moderne, en particulier dans les domaines et industries émergents pour “rattraper le retard, avancer et se dépasser”.

Xuân Lôc - Ngoc Duy/CVN