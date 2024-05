Bac Ninh : les supercars en bois d’un père-artisan talentueux

Quand on aime, on ne compte pas. Ce père de famille, passionné de menuiserie, a créé un monde de supercars exclusivement pour ses enfants. Ce qui a commencé comme un petit cadeau pour son fils bien-aimé, Truong Van Dao, âgé de 33 ans, s'est transformé en une initiative visant à fabriquer des voitures en bois, lançant ainsi une aventure fantastique.

À une vingtaine de kilomètres de Hanoï, la province de Bac Ninh est réputée pour la fabrication des produits artisanaux traditionnels de meilleure qualité et pour ses artisans aux mains d’or. Les produits sophistiqués de cette province septentrionale, notamment des produits de sculpture sur bois ornés de motifs traditionnels, sont largement prisés non seulement au Vietnam mais aussi à l’étranger.

Mais en arrivant chez Truong Van Dao, un jeune artisan de Bac Ninh, on sera extrêmement surpris, car ici, aucun meuble traditionnel comme dans d’autres ateliers d’artisanat ! Ici, il n'y a que des modèles de supercars en bois à découvrir !

Photo : ND-WoodArt/CVN

Et le résultat est, sans aucun doute, époustouflant ! Découvrez cette collection de répliques de supercars en bois, sculptées avec habileté par ce jeune artisan originaire de la province septentrionale de Bac Ninh !

Après cinq ans à fabriquer des voitures en bois, Truong Van Dao a accumulé dans son entrepôt plus d'une vingtaine de produits de toutes tailles, comprenant des voitures, des motos et même des véhicules blindés de transport de troupes. Parmi ces réalisations figurent des modèles de grandes marques automobiles telles que la Rolls-Royce Boat Tail, la Bugatti Centodieci, la Lamborghini Sian, la BMW 328 Hommage, et bien d'autres encore. Ces créations ont fait sensation sur les réseaux sociaux ainsi que dans la presse, tant nationale qu'internationale. Il s'agit là des premiers pas vers une nouvelle voie, mais une voie pleine de promesses.

Truong Van Dao a commencé à fabriquer une voiture électrique en bois pour son fils en 2019. Mais de l’initiative à la réalité, ce fut un long chemin rempli de défis pour ce menuisier diplômé en management de l'Institut de technologie des postes et télécommunications.

Selon Dao, la fabrication d'une voiture nécessite généralement "de trois à quatre mois et passe par quatre à cinq étapes". Tout d'abord, il y a la conception et le design, puis la création du châssis du véhicule avec les moteurs. En plus de l'assemblage et de la construction des pièces, il faut également passer par l'étape de lissage. Pendant des semaines, il a ainsi découpé, modelé, poli et verni des pièces en bois, afin de leur donner l’aspect luxueux des voitures. Le niveau de réalisme et de détails est absolument ahurissant. Au bout du compte, un "jouet" unique, taillé sur mesure !

La confection d’une voiture n’est pas du tout facile. Elle requiert les mains expertes d'artisans chevronnés ainsi qu'une profonde connaissance des questions mécaniques. Truong Van Dao et ses collègues, qui n’avaient aucune expérience en électricité ou en mécanique automobile, ont pris beaucoup de temps au début pour accomplir leur produit.

"Bien que la plupart de mes produits soient en bois, l'intérieur est équipé de fonctionnalités telles que le freinage et le volant. Ce sont des pièces électriques similaires à celles d'une vraie voiture qui permettent à mes créations de rouler en ville", explique l’artisan.

En effet, dès les premiers jours, le jeune père a rencontré de nombreuses difficultés lors de la fabrication de sa première voiture en bois, notamment en ce qui concerne la partie mécanique. Il devait chercher des composants dans divers magasins de pièces détachées, puis les assembler. Par la suite, avec plus d'expérience et des ressources financières supplémentaires, il a investi dans des composants spécialisés pour la fabrication de véhicules électriques, afin d'assurer la solidité et la sécurité de ses créations.

Photo : ND-WoodArt/CVN

Cependant, le premier produit s'est soldé par un échec. La voiture ne pouvait avancer qu'en ligne droite et le moteur refusait de fonctionner. Après cela, M. Dao a dû solliciter l'aide de ses amis, effectuer des recherches approfondies sur Internet et se plonger dans l'apprentissage des techniques de fabrication, afin de concevoir son propre moteur et de garantir le bon fonctionnement des prochaines voitures.

"La première voiture m'a laissé de nombreux souvenirs. J'ai dû surmonter de nombreuses difficultés car je manquais d'expérience à l'époque. Malgré son échec, mon fils l'aime beaucoup et lui, ainsi que toute ma famille, m'ont offert des encouragements chaleureux pour poursuivre ce chemin. Finalement, j'ai rencontré mes premiers succès, comme celui que je vis aujourd'hui", s’est ému ce jeune père de famille.

L'histoire de Truong Van Dao est celle d'un jeune artisan qui a choisi un chemin peu conventionnel, loin de celui emprunté par ses parents et d'autres artisans de son village. Cependant, grâce aux années d'expérience acquises dans le domaine de la menuiserie ainsi qu'à sa maîtrise des nouvelles technologies, il a réussi à créer une collection impeccable de voitures en bois, qui fait sensation sur les réseaux sociaux et attire une grande attention de la part des grandes manufactures d’automobile.

M. Dao souhaite présenter davantage l’habileté et les compétences hors norme des artisans de Bac Ninh qui s’acharnent à fabriquer des nouveaux produits adaptés aux nouvelles tendances du marché. "J’ambitionne de faire preuve de l’habileté des artisans vietnamiens au travers du monde". En particulier, l’artisan souhaite créer "des produits en bois qui résultent des quintessences des savoir-faire des villages d’artisanat du pays".

Photo : ND-WoodArt/CVN

Ce travail, il ne le fait pas seul, mais est épaulé par ses collègues, les artisans chevronnés de son village d’artisanat, qui dédient un grand amour pour le métier de menuiserie. Dào Van Thin, menuisier depuis l’âge de 14 ans, ne cache pas son enthousiasme en mémorisant les premiers jours de travail avec Truong Van Dao. "Ça fait plus d’une vingtaine d’années que je travaille le bois. J’ai rencontré Dao par hasard et je travaille dans son atelier depuis 3 ans. Avant, je sculptais des lits et des armoires en bois, mais la fabrication de voitures en bois est tout à fait différente, beaucoup plus difficile. J'ai dû refaire certaines pièces à maintes reprises", a-t-il raconté.

Et voici l’histoire de Dinh Xuân San, un autre artisan de l’atelier. "Je travaille dans l'atelier de M. Dao depuis l'année 2020. Auparavant, en tant qu'artisan issu du village, je fabriquais des boiseries traditionnelles telles que des meubles et des armoires. Au début, j'ai rencontré d'énormes difficultés en raison de mon manque d'expérience, mais au fil du temps, mes compétences se sont rapidement améliorées. Je suis extrêmement heureux que nos produits soient chaleureusement accueillis et appréciés par le public. Cela me touche profondément."

Photo : ND-WoodArt/CVN

L'habileté d'un artisan chevronné, associée à la créativité d'un jeune passionné des nouvelles technologies, notamment de l'IA, a inspiré Truong Van Dao à créer des modèles de voitures extrêmement originaux que l'on ne trouve nulle part ailleurs.

Voici une voiture conçue selon l’IA. Sa structure est presque entièrement visible, permettant aux spectateurs d'observer le mécanisme en action lorsque la voiture roule. Dès leur diffusion sur les réseaux sociaux, ces modèles ont rapidement suscité de nombreuses réactions de la part du public. La plupart des gens ont été impressionnés et surpris par cette "œuvre unique" fabriquée par les mains d'un jeune menuisier de Bac Ninh. “Quelle surprise! Je n’imaginais jamais si une voiture sculptée en bois pourrait rouler de manière stable comme celle-ci. C’est vraiment un supercar pas comme les autres!”, s’exclame Nguyên Thành, un abonné sur TikTok.

"J'utilise l'IA pour concevoir de nouveaux modèles, qui sont totalement différents de ceux des fabricants automobiles traditionnels. Ces véhicules conçus grâce à l'IA sont encore plus complexes lorsque je dois utiliser de l'argile pour sculpter leur apparence. Ces modèles sont inspirés par ma passion pour les films de science-fiction", avoue Truong Van Dao.

En plus de la production, Dao s'engage également à partager le processus de création de ses supercars en bois sur ses réseaux sociaux. Le succès de M. Dao découle non seulement de sa passion, mais aussi de sa créativité et de son désir constant d'apprendre, en cherchant à s'adapter aux nouvelles tendances technologiques.

Le jeune homme "a documenté le processus de fabrication de ces voitures et partagé ces vidéos et images sur les réseaux sociaux de ND-WoodArt (Facebook, TikTok et YouTube)". Selon lui, "le métier de menuisier incarne la beauté artisanale traditionnelle, mais avec l'aide de la technologie, j'essaie également d'exploiter au mieux de nouveaux logiciels pour perfectionner mon métier".

En décembre dernier, ce jeune artisan a été invité par le prestigieux fabricant automobile allemand Audi à visiter son siège à Berlin, suite à la conception d'une version en bois de l'Audi Skysphere, teintée en rose, qu'il a spécialement réalisée pour sa fille.

"J'essaie de conserver la couleur naturelle du bois pour mes produits. La seule exception est la version rose de l'Audi Skysphere. Initialement, je l'avais conçue en vert, mais après avoir vu le modèle d'iPhone 15, j'ai décidé de changer sa couleur en rose. Ma fille l'a vraiment adorée. La direction d'Audi était stupéfaite et m'a proposé une visite pour partager mon travail", se rappelle l’artisan avec excitation.

En effet, la marque de luxe allemande a pris en charge tous les frais de déplacement et d’hébergement pour toute la famille de M. Dao. À leur arrivée à l’aéroport, Audi leur a préparé une Audi Q4 e-tron pour que l’artisan puisse conduire sa famille durant son séjour en Allemagne.

"C'était ma première fois en Europe et ma première fois à conduire moi-même cette Audi Q4 e-tron. Ce fut une expérience unique offerte par ce projet de fabrication des voitures en bois", s’est ému Truong Van Dao, en se remémorant "ce voyage inoubliable".

Ainsi, depuis qu'il s'est lancé dans ce projet de fabrication des voitures en bois, le jeune père a reçu encore d'autres opportunités exceptionnelles, notamment parce que les grandes marques automobiles savent reconnaître son travail minutieux.

"Après la finalisation d'un produit, j’envoie systématiquement une lettre aux fabricants automobiles du modèle qui m’a inspiré à créer ma version en bois. Ils répondent généralement favorablement, tant que ma fabrication reste à but non lucratif", partage Truong Van Dao.

Photo : ND-WoodArt/CVN

À l'heure actuelle, cet artisan et ses collègues se consacrent à la réalisation d'une version en bois de la Mercedes G63. Utilisant le châssis d'une ancienne voiture, ces menuisiers travaillent sans relâche pour recréer une réplique à l'échelle 1:1 de ce modèle. De plus, ce jeune ambitieux explore également la création de modèles originaux, issus de sa propre imagination.

"En ce qui concerne la technologie, j’admire les avancées constantes. Cependant, je préfère ne pas trop m’éloigner des techniques traditionnelles. Je les intègre seulement lorsque nécessaire, afin de mettre en valeur les éléments esthétiques avec des détails sculptés en bois, manifestant ainsi notre savoir-faire ancestral", affirme Truong Van Dao.

Pour les artisans issus d'un village qui tirent une grande fierté de leur métier artisanal ancestral, les résultats remarquables de Truong Van Dao constituent une source de motivation considérable pour poursuivre cette voie nouvelle, parfaitement adaptée aux nouvelles tendances. Cette perspective est d'autant plus importante alors que les produits d'artisanat traditionnels rencontrent des difficultés sur le marché de la consommation.

Au-delà de son parcours professionnel, l'histoire de Truong Van Dao ressemble à celle d'un père exemplaire, qu'on pourrait parfaitement surnommer "le meilleur père du monde", désireux de transmettre sa passion pour les voitures à ses enfants, ou du moins de leur en faire bénéficier.

Hông Anh/CVN

Video : ND-WoodArt et VNews/CVN

Montage et Design : Hông Anh/CVN