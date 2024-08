Accords de libre-échange : défis et opportunités

>> Le Vietnam profite des opportunités du CPTPP

>> Le Vietnam promeut sa diplomatie commerciale

Photo : VNA/CVN

Depuis la signature du premier accord de libre-échange avec l’ASEAN il y a plus de 30 ans, le Vietnam s’est ouvert à de nombreux marchés prometteurs. Les statistiques montrent une présence croissante des produits vietnamiens sur des marchés exigeants aux normes élevées.

Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, 16 FTA sont en vigueur, et trois autres en cours de négociation. Le dernier accord signé en 2023 avec Israël a placé le Vietnam parmi les économies les plus ouvertes, avec des relations commerciales de libre-échange couvrant plus de 60 économies. Il est également le seul pays à avoir signé des FTA avec tous les grands partenaires économiques mondiaux, États-Unis, Japon, Chine, UE, Royaume-Uni et Russie... Cependant, l’économie vietnamienne a récemment

relevé de nouveaux défis, la contraction du commerce mondial, des interruptions de chaînes d’approvisionnement causées par la pandémie, et des difficultés sur les marchés d’exportation et d’importation traditionnels.

Six "vents contraires" freinant la croissance

Lors de la réunion du gouvernement de mai 2024, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que les politiques macroéconomiques devaient viser une croissance aussi élevée que possible. Selon lui, six "vents contraires" freinent la croissance mondiale et vietnamienne : le ralentissement économique mondial et l’inflation ; les répercussions de la pandémie ; la concurrence géostratégique ; les conflits menaçant la sécurité alimentaire et énergétique mondiale ; la capacité d’adaptation et la résilience limitées des pays en développement ; et les défis du changement climatique.

Photo : VNA/CVN

Dans ce contexte, la diplomatie économique a reçu l’attention et la direction rigoureuse du Premier ministre ces 18 derniers mois. Il a présidé six conférences, soulignant l’importance cruciale de la mission et exigeant des avancées significatives en 2024.

Il a encouragé la diversification des marchés, des produits et des chaînes d’approvisionnement, l’exploitation efficace des FTA, et le renforcement des relations économiques avec des marchés clés tels que les États-Unis, la Chine, le Japon, l’Europe et la République de Corée.

Il encourage l’exploration des marchés potentiels tels que les Émirats Arabes Unis, le Proche-Orient, l’Afrique, l’Amérique latine et les marchés Halal.

Expansion des exportations

Entre 2013 et 2022, le Vietnam a enregistré une croissance moyenne de 12,7% par an pour les marchandises bénéficiant de préférences tarifaires des FTA. En 2023, il enregistre son huitième excédent commercial consécutif avec plus de 28 milliards d’USD, se classant parmi les 20 principales économies en termes de commerce international.

Le Dr. Doan Huu Tuê, expert en finance, a noté : "L’année 2022 avait été marquée par 372 milliards d’USD d’exportations vietnamiennes. Les FTA ont permis une croissance significative de plus de 20%, certains marchés affichant même des hausses de plus de 30%, dépassant largement le taux de croissance des exportations globales du pays. En 2022, l’excédent commercial était de plus de 30 milliards d’USD avec les marchés couverts par les FTA".

Le Dr. Tuê a souligné que grâce à l’Accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA), les exportations vietnamiennes vers l’Union européenne avaient atteint 47,5 milliards d’USD en 2022, une augmentation de plus de 20% par rapport à l’année précédente et un excédent commercial estimé à 31,8 milliards d’USD, soit 36,8% de hausse.

Dominik Meichle, président de la Chambre de Commerce européenne au Vietnam (EuroCham), a indiqué que l’EVFTA avait permis au Vietnam de devenir l’un des deux seuls pays de l’ASEAN (avec Singapour) à avoir un accord commercial libre avec l’UE.

Photo : VNA/CVN

De même, avec l’UKVFTA, les exportations vietnamiennes vers le Royaume-Uni ont augmenté de plus de 45% pour un excédent de plus de 5 milliards d’USD.

En Asie, selon le Dr. Cao Manh Cuong (ministère du Plan et de l’Investissement), les FTA Vietnam - Japon (dont VJEPA, CPTPP, RCEP) sont devenus un soutien des relations commerciales bilatérales entre les deux pays.

En 2022, leurs échanges commerciaux se sont élevés à 47,6 milliards d’USD, faisant du Japon le quatrième partenaire commercial du Vietnam.

Les FTA sont également un avantage important pour les produits agricoles vietnamiens. La compétitivité des fruits de mer a augmenté, atteignant un niveau record de 11 milliards d’USD d’exportations en 2022.

Le marché du riz a également profité des réductions tarifaires de l’EVFTA, classant le Vietnam parmi les principaux fournisseurs de riz pour l’Union européenne.

Le café vietnamien, deuxième produit d’exportation au niveau mondial, a également bénéficié des ALE et vu sa valeur ajoutée et sa part de marché accrues en Europe, avec des exportations atteignant 1,66 milliard d’USD en 2023.

Grâce aux efforts de sensibilisation, les entreprises vietnamiennes se concentrent de plus en plus sur la preuve d’origine des produits grâce aux certificats d’origine (C/O) qui jouent un rôle clé pour les exportations. En 2023, celles bénéficiant des C/O ont atteint 86,1 milliards d’USD, soit 37,35% du total des exportations vietnamiennes.

En conclusion, les FTA ont permis au Vietnam d’ouvrir la porte à de nombreux marchés mondiaux. Les investissements étrangers directs y ont atteint des niveaux record en 2023 et continuent de croître en 2024, avec 11 milliards d’USD d’investissements enregistrés sur les cinq premiers mois.

Thao Nguyên/CVN