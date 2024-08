Grande croisière des pionniers du parcours du patrimoine de Ha Long

Derniers jours de juillet 2024. Il pleut abondamment à Ha Long, province de Quang Ninh (Nord-Est). De fortes pluies prolongées provoquent des inondations dans certaines zones de la ville. Au large, le vent souffle très fort. Les vagues sont de plus en plus puissantes. Et pourtant, à bord du Grand Pioneers Cruise 2, présenté par son propriétaire, Viêt Thuân Group, comme “le plus gros navire de croisière du Vietnam” avec son jumeau, le Grand Pioneers Cruise 1, on ne sent pas la moindre houle. “Comme si on était à terre”, s’exclame une touriste de Hanoï.

“Hành trình di sản Hạ Long” (Parcours du patrimoine de Ha Long) de Grand Pioneers Cruise a été lancé à l’occasion du 30e anniversaire de la reconnaissance de cette baie comme patrimoine mondial de l’UNESCO (en 1994, avec une extension en 2000, et tout récemment en 2023, additionnée de l’archipel de Cát Bà dans la ville de Hai Phong). Il s’agit de la croisière de plaisance de nuit la plus luxueuse de la baie de Ha Long en cet été 2024.

“Le voyage patrimonial à Ha Long est une initiative de Viêt Thuân Group en réponse à l’orientation du Comité populaire provincial vers le développement de produits touristiques nouveaux, diversifiés, uniques et hautement compétitifs, en particulier ceux de plaisance haut de gamme associés à la promotion des valeurs naturelles, culturelles et humaines de Quang Ninh”, explique Luong Thê Tuyên, directeur adjoint du groupe Viêt Thuân.

“Hành trình di sản Hạ Long” a pour but de mettre en valeur cette destination inscrite au patrimoine mondial en encourageant les croisiéristes à “voyager autrement”, insiste-t-il.

Le Grand Pioneers Cruise 2 vous permettra de découvrir la baie de Ha Long en trois jours et deux nuits et d’apprendre comment ses incroyables sites s’entrelacent pour “raconter des histoires fascinantes sur les valeurs inestimables de l’une des sept nouvelles merveilles de la nature”, s’enthousiasme Ðô Thi Tham, travaillant pour Heritage, magazine de la Compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines, après deux belles croisières sur le Grand Pioneers Cruise.

Ha Long recèle 1.969 îles et îlots karstiques calcaires émergeant de la mer, de tailles et de formes variées et présentant une nature pittoresque et intacte. Ce paysage marin spectaculaire sculpté par la nature est également dominé par des écosystèmes typiques. Cette baie parmi les plus belles du monde, élue en 2011 comme l’une des sept nouvelles merveilles de la nature, est l’une des plus importantes destinations touristiques du Vietnam et du monde. Le site est composé de quatre zones patrimoniales appartenant aux baies de Ha Long et de Bái Tu Long qui composent le parc Van Canh, le parc de grottes, le centre de conservation de la culture marine et le centre de divertissement marin.

“Nous vous proposons une croisière unique, un parcours exceptionnel à travers les quatre espaces patrimoniaux de Ha Long. Mais le voyage du Grand Pioneers Cruise ne se limite pas seulement à cette zone centrale reconnue par l’UNESCO, il s’étendra également aux zones tampons du patrimoine et au-delà : à Vân Ðôn, Quan Lan, jusqu’au Parc national de Bái Tu Long - Parc du patrimoine de l’ASEAN”, révèle Luong Thê Tuyên.

Chaque jour, le paquebot effectue un trajet minimum de six à huit heures, soit quatre fois plus long qu’un circuit normal. Cet itinéraire maritime unique emmène les touristes dans des endroits particulièrement difficiles d’accès comme le parc Ðá Xêp (Chaussée des Géants), considéré comme un musée géologique en plein air vieux de 320 millions d’années.

"J’ai visité la baie de Ha Long à maintes reprises, mais c’est la première fois que j’ai vu de mes propres yeux ce piton rocheux impressionnant composé de blocs calcaires rectangulaires superposés les uns aux autres. Ces curieuses formations rocheuses sont un véritable joyau naturel doté de riches valeurs géologiques”, estime Bùi Tuyêt Vân, journaliste de Tri thức và Cuộc sống (Connaissances et Vie), organe de l’Union des associations scientifiques et technologiques du Vietnam.

David Turnbull, touriste australien, ne peut cacher son émotion en pénétrant dans la grotte de Sung Sôt (Grotte de la Surprise) : “Cet endroit est totalement différent des autres cavernes que j’ai visitées en Australie. Dans mon pays, il en existe de nombreuses, mais aucune n’est aussi belle que la grotte karstique de Sung Sôt. J’ai été très impressionné par les imposantes stalactites et stalagmites, dont certaines en forme d’animaux, qui suscitent l’émerveillement de tous ceux qui ont la chance de découvrir cette grotte active où l’infiltration des eaux se poursuit”.

Au cours de ce voyage, l’homme et la nature ne font plus qu’un. “Ce super yacht emmène les visiteurs à la découverte de Ha Long sous un nouveau jour, dans un autre espace. Il leur offre un accès spécial aux joyaux et secrets cachés de cette destination extraordinaire, et leur permet d’acquérir une connaissance plus approfondie des valeurs du patrimoine mondial pour mieux les apprécier. Nous souhaitons vous faire voyager différemment et plus intensément. Allez plus loin que votre destination !”, propose Luong Thê Tuyên.

D’après Nguyên Huyên Anh, directrice du Service du tourisme de Quang Ninh, l’itinéraire de croisière “Parcours du patrimoine de Ha Long” a été choisi par la province comme “programme emblématique pour le développement durable du tourisme”, basé sur la préservation et la promotion de la valeur patrimoniale de la baie de Ha Long et de Quang Ninh en général.

“Dans un avenir proche, ce parcours constituera la prémisse de voyages du patrimoine trans-vietnamien et internationaux du groupe Viêt Thuân et de sa flotte de yachts Grand Pioneers”, espère son directeur adjoint.

Le voyage patrimonial est un nouveau souffle plein d’espoir, servant de base pour les expériences et produits novateurs du tourisme de Ha Long et du voyage maritime du Vietnam en général. Cette initiative devrait également créer une nouvelle tendance pour les croisières de plaisance haut de gamme dans la baie, tout en réduisant la pression sur la zone centrale de Ha Long.

“La création de la flotte de yachts Grand Pioneers et de ce circuit spécial réaffirme Viêt Thuân Group comme +pionnier du voyage patrimonial+, se consacrant corps et âme au pays, pour présenter fièrement au monde une marque touristique vietnamienne singulière, luxueuse et chargée de valeurs traditionnelles de la nation”, déclare Luong Thê Tuyên.

Et d’ajouter que l’exploitation d’une flotte de “croisières vertes”, la plus avancée en matière de protection de l’environnement paysager de la région patrimoniale, est également “la première étape vers la réalisation du rêve du groupe Viêt Thuân de mettre en avant la valeur patrimoniale de la baie de Ha Long et de porter le tourisme de croisière de luxe du Vietnam à l’échelle mondiale”.

Viêt Thuân Group est un leader national du transport fluvial et maritime, opérant dans toutes les eaux territoriales du Vietnam ainsi qu’à l’international. Fort de ses expériences et de son grand succès dans le transport maritime et côtier, il possède plus d’un million de tonnes de véhicules de transport maritime de marchandises en vrac, sèches et générales.

En effet, sa flotte de super yachts Grand Pioneers Halong Bay Cruise a vu le jour fin 2023 avec la marque Essence Grand Cruise. Elle a officiellement changé de nom et de logo, rebaptisée Grand Pioneers Halong Bay Cruise en mai 2024. Il s’agit de la première flotte de bateaux de plaisance de nuit haut de gamme conforme aux normes internationales, entièrement fabriqués par le Vietnam, de la conception à l’exploitation en passant par la construction. Grand Pioneers est également la première flotte de yachts du Vietnam à être capable d’opérer dans toutes les zones côtières des eaux territoriales vietnamiennes.

