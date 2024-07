Stratégie de promotion de l’économie bleue dans le Sud

Photo : VNA/CVN

L’essor de l’économie bleue est l’un des plans de développement socio-économique mentionnés dans la Résolution N°01 du gouvernement sur les principales tâches et solutions de mise en œuvre du Plan de développement économique - prévisions budgétaires de la société et de l’État pour 2024.

L’économie maritime est un atout pour le Vietnam, doté d’un littoral de plus de 3.200 km et de plus de 3.000 grandes et petites îles.

Parmi les 28 provinces et villes côtières du pays, la région Sud en représente près de la moitié, avec de nombreux atouts tels que la pêche de fruits de mer, le tourisme, les ports maritimes, l’aquaculture, l’exploitation gazo-pétrolière...

Produits aquatiques, secteur clé

Le 22 octobre 2018, le Comité central du Parti communiste du Vietnam a adopté la Résolution N°36 définissant la "Stratégie de développement durable de l’économie maritime du Vietnam d’ici 2030, avec vision à l’horizon 2045". Ce texte établit des objectifs généraux et spécifiques pour renforcer le statut du Vietnam en tant que pays maritime, favorisant un développement et une prospérité durables tout en assurant la sécurité et la sûreté de son économie maritime. Il vise à ce que d’ici 2030, les secteurs économiques exclusivement maritimes contribuent à hauteur de 10% du PIB national, tandis que l’économie des 28 villes et provinces côtières représente entre 65% et 70% du PIB du pays. De plus, ce secteur devra évoluer durablement en conformité avec les normes internationales tout en renforçant le contrôle de l’exploitation des ressources marines pour garantir la résilience de l’écosystème marin.

Photo : VNA/CVN

Les provinces littorales clés telles que Bà Ria-Vung Tàu et Kiên Giang ont été reconnues par le gouvernement pour être devenues des centres économiques maritimes du pays au cours des trois dernières années. Plus récemment, le Premier ministre a approuvé la décision N°1289 sur la planification de Kiên Giang pour la période 2021-2030, avec vision jusqu’en 2050. Cette localité deviendra un centre économique maritime fort du pays.

Selon Lê Quôc Anh, vice-président du Comité populaire provincial, la localité possède plus de 140 grandes et petites îles, avec une pêcherie de plus de 63.200 km². La province occupe une position clé dans le secteur de la pêche tant dans le Sud que dans l’ensemble du pays, et présente un fort potentiel de développement économique dans ce domaine. Avec une vaste étendue de pêcheries et de nombreuses espèces aquatiques précieuses, Kiên Giang a identifié l’économie maritime comme un secteur stratégique, en se concentrant particulièrement sur le développement efficace et durable de l’aquaculture marine.

Ces dernières années, Kiên Giang s’est concentrée sur la planification et la mise en œuvre de projets aquacoles durables autour des îles et des zones côtières, tout en veillant à la protection des ressources aquatiques. En outre, la province a restructuré la profession de pêche posant ainsi les bases pour la mise en œuvre future de politiques visant à ajuster et à transformer les métiers des pêcheurs.

Photos : VNA/CVN

Tout comme Kiên Giang, Cà Mau (extrême-Sud) s’oriente vers un développement des produits aquatiques comme secteur de pointe. Lê Van Su, vice-président du Comité populaire provincial, a déclaré que Cà Mau visait à développer une pêche, une agriculture et une foresterie modernes et intelligentes, en appliquant la science et la technologie, et en s’adaptant au changement climatique.

Élargir les services portuaires

Cette province se concentre sur la croissance de l’aquaculture marine de haute technologie, efficace et durable, sur l’applica-tion de la science et de la technologie dans la conservation après récolte et la transformation afin d’augmenter la valeur ajoutée des produits maritimes.

Parallèlement, Cà Mau propose également une stratégie de protection des ressources naturelles maritimes et de l’environnement écologique, ainsi que l’assurance d’une défense nationale ferme et de la sécurité et la souveraineté de la mer et des îles nationales.

Dotée de ports en eau profonde, Bà Ria-Vung Tàu est une localité pouvant relier directement les marchandises du Vietnam à l’Europe et à l’Amérique du Nord. Le fret de marchandises via ses ports maritimes représente plus de 45% du volume total et plus de 60% des conteneurs du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

D’après Pham Viêt Thanh, secrétaire du Comité provincial du Parti, le port en eau profonde de la localité, Cái Mép-Thi Vai, est l’un des 20 les plus grands du monde. Cái Mép-Thi Vai est un port de transbordement international, contribuant à transporter les marchandises vietnamiennes vers le marché mondial et vice-versa. Ce port a une capacité de réception de navires de plus de 200.000 tonnes, permettant au développement du transport maritime dans la région Sud en particulier et de la logistique vietnamienne en général.

Actuellement, 22 projets sont en activité dans le système portuaire de Cái Mép-Thi Vai pour une longueur totale d’appontement atteignant 9.947 m. En outre, la province abrite sept projets de ports à conteneurs opérationnels, avec un débit total de 6,8 millions de TEU (TEU équivalent 20 pieds) par an.

Selon un représentant du Comité populaire de Bà Ria-Vung Tàu, la province a également développé un système de parcs industriels associés aux ports maritimes. À ce jour, elle dénombre 15 parcs industriels d’une superficie totale d’environ 8.510 ha.

Photos : VNA/CVN

Développement touristique

Dans le cadre de sa stratégie de développement économique maritime, Kiên Giang stimule également le développement du tourisme maritime et fait des villes de Rach Gia, Hà Tiên et l’île de Phú Quôc des centres touristiques côtiers. Parmi eux, la ville de Phú Quôc est considérée comme un centre de services d’écotourisme de haute qualité et de tourisme maritime et insulaire national et international connecté aux principaux centres économiques de l’Asie et du monde.

Dô Thanh Binh, secrétaire du Comité provincial du Parti, a informé que la province avait proposé de nombreux mécanismes et politiques favorables pour transformer les zones côtières locales en ports maritimes au niveau international et attirer les investisseurs, tant vietnamiens qu’étrangers. À ce jour, les groupes d’envergures du Vietnam comme Sungroup, Vingroup, BIM, CEO mènent des projets à Phú Quôc.

Cette ville insulaire compte actuellement 286 projets d’investissement touristique, couvrant une superficie totale de 9.656 ha et un capital d’investissement de plus de 375.000 milliards de dôngs. Parmi ces projets, 47 sont déjà en activité avec un fonds de 17.389 milliards de dôngs, tandis que 78 sont en cours, avec un montant de près de 196.000 milliards.

Hoàng Phuong/CVN