Les citoyens doivent bénéficier de la transformation numérique

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que les citoyens et les entreprises devraient être placés au centre de la transition numérique et bénéficier des acquis obtenus.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, également président du Comité national sur la transformation numérique, a précisé que la digitalisation était une “tendance inévitable” et un “choix stratégique”. L’orientation et la gestion de ce processus devraient être assurées de manière harmonieuse pour une praticité optimale.

D’après lui, il faudrait renforcer les mesures de soutien à son accélération en vue d’un fort développement de l’économie et de la société numériques. “Le temps n’est plus à l’expérimentation mais à l’accélération du processus de transition numérique”, a-t-il indiqué lors d’une conférence tenue le 19 juillet à Hanoï, rassemblant la permanence du gouvernement, les ministres et chefs des secteurs concernés, ainsi que les présidents des Comités populaires des provinces et grandes villes du pays. Le chef du gouvernement a appelé à la détermination de toutes les parties prenantes pour mener à bien le Programme national de transformation numérique.

Selon les statistiques du ministère de l’Information et de la Communication, la transition digitale nationale a obtenu des résultats exceptionnels au premier semestre de l’année.

Les revenus de l’industrie de la technologie de l’information et de la communication sont estimés à plus de 1,9 million de milliards de dôngs, en hausse de 26% par rapport à la même période de l’année dernière. Le nombre d’entreprises vietnamiennes de technologie numérique a atteint 50.350, au-delà de l’objectif fixé à 48.000. Leurs produits numériques ont continué leur croissance et ont été exportés de part le monde, générant 64,8 milliards d’USD en six mois.

Cinq tâches prioritaires

Selon le Comité national sur la transformation digitale, au cours des six premiers mois de l’année, l’économie numérique a connu une croissance de 22,4% et représente 18,3% du PIB.

Aujourd’hui, l’économie, les infrastructures et plateformes numériques au Vietnam continuent de croître rapidement. La totalité des communes, quartiers et villes disposent d’Internet haut débit. Toutes les agences du niveau central au local sont connectées à des réseaux de données spécialisés. Pour la première fois, le Vietnam utilise un outil Make-in-Vietnam pour mesurer en ligne la qualité des télécommunications mobiles et des réseaux fixes à haut débit.

Les organisations internationales saluent les progrès du Vietnam dans ce domaine : l’indice d’e-gouvernement 2022 classe le pays 86e sur 193, et l’indice d’innovation reste parmi les premiers 50 depuis 2018. L’année dernière, le Vietnam s’est classé 46e sur 132 pour l’innovation et 47e sur 172 pour l’indice postal.

En ce qui concerne les tâches prioritaires à venir, le Premier ministre en a cité cinq : Premièrement, il faut développer les ressources humaines du numérique, encourager les talents et diffuser largement les savoir-faire dans ce domaine.

Deuxièmement, “nous devons investir prioritairement dans le développement de l’économie, de la citoyenneté et de la gouvernance numériques”.

Troisièmement, les infrastructures numériques doivent être développées de manière globale, appropriée, économe et efficace. Quatrièmement, “la gouvernance doit être numérisée en recourant à l’intelligence artificielle”.

Cinquièmement, il importe de perfectionner les institutions et les politiques en faveur de la transformation digitale en renforçant la décentralisation des pouvoirs et en valorisant la proactivité et la créativité de tous les acteurs.

Tous les services publics mis en ligne

“L’un des objectifs majeurs de la transformation numérique est d’offrir à la population un accès facile et sûr à tous les services publics en ligne”, a rappelé le chef du gouvernement.

Il a ordonné aux parties prenantes de prioriser les ressources et de déployer des mesures harmonieuses de transition digitale pour atteindre voire dépasser les objectifs fixés dans le Programme national en la matière.

“Les parties compétentes doivent s’efforcer de garantir d’ici 2025 que 100% des services publics soient pleinement mis en œuvre en ligne, que 50% de la population active les utilise, que 90% de la population et des entreprises soient satisfaites du règlement des formalités administratives et que 50% des procédures liées aux données démographiques soient réduites”, a-t-il déclaré.

En ce mois de juillet, le ministère de l’Information et de la Communication et celui du Plan et de l’Investissement doivent finaliser et soumettre au Premier ministre pour promulgation, respectivement, la “Stratégie de développement de l’industrie vietnamienne des semi-conducteurs à l’horizon 2030” et le “Projet de développement des ressources humaines de l’industrie des semi-conducteurs à l’horizon 2030, avec vision jusqu’en 2045”.

M. Chinh a également demandé des améliorations du cadre juridique et des politiques de transformation numérique, y compris la publication de réglementations pour la mise en œuvre de la Loi sur les transactions électroniques et celle sur les télécommunications.

Les ministères, services et localités doivent enrichir le système de bases de données pour renforcer la transformation numérique, surtout dans la gestion fiscale, notamment s’agissant des factures électroniques dans le commerce de détail et du développement de l’infrastructure de paiement électronique.

De plus, Pham Minh Chinh a souligné l’urgence de renforcer la cybersécurité, la protection des données et de la souveraineté nationale dans le cyberespace. Il convient en outre de construire une culture digitale qui contribue à enrichir l’identité culturelle vietnamienne, laquelle garde ses particularités nationales tout en s’intégrant dans la communauté internationale, a-t-il ajouté.

