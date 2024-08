Les progrès de l’e-transformation salués par des experts étrangers

Le Vietnam est en cinquième année de mise en œuvre du Programme national de transformation numérique. Ces quatre dernières années, il a réalisé des progrès significatifs sur les trois piliers de sa transition digitale : la gouvernance, l’économie et la société numériques. Cela témoigne clairement du succès des plans d’e-transformation du pays.

On constate que l’adoption de la technologie numérique pour stimuler la croissance économique, en tirant parti des données numériques et de la connectivité intelligente, a engendré des changements importants. Ces dernières années, nous avons également témoigné du rôle croissant de la technologie dans la vie des Vietnamiens.

L’économie numérique du Vietnam s’est développée positivement ces dernières années, avec des interactions numériques et des modèles cloud-first rapidement devenus la norme pour les entreprises dans l’ensemble du pays. En cohérence avec le plan de transition digitale du gouvernement, le moment est venu pour les partenariats public-privé (PPP) de promouvoir vigoureusement le Programme national de transformation numérique.

À l’avenir, nous travaillerons avec des parties prenantes telles que le gouvernement, les leaders des industries et les instituts pour développer des solutions avancées et innover conjointement ainsi que pour fournir des services bénéfiques aux trois piliers susmentionnés de la transition.

Nécessité de compétences avancées

Je trouve que le Vietnam se distingue comme l’un des pays bien conscients de la place de l’e-transformation dans la vie quotidienne, des responsables gouvernementaux jusqu’au grand public. C’est un énorme avantage sur le chemin de la transition digitale nationale.

Le gouvernement y a donné la priorité en mettant en place de nombreuses décisions et politiques, telles que le Programme national de transformation numérique d’ici 2025 et à l’horizon 2030, publié en 2020 ; ou la Planification des infrastructures d’information et de communication pour la période 2021-2030, avec vision jusqu’en 2050, signé début 2024.

Du côté des entreprises, le Vietnam compte des dirigeants avant-gardistes, prêts à agir dans la transition digitale, soutenus par une main-d’œuvre jeune qui s’adapte rapidement à la technologie et à l’innovation.

Pourtant, le pays est confronté à des défis similaires à ceux des autres pays du monde, à savoir un manque de capacité. Il y a trop d’emplois qui nécessitent des compétences avancées, et le Vietnam doit rapidement perfectionner ses ressources humaines pour répondre à cette demande.

Je propose aux dirigeants des 50 pays avec lesquels nous travaillons de ne pas se contenter d’investir uniquement dans la technologie. Si le Vietnam n’investit pas simultanément dans la formation professionnelle de sa main-d’œuvre, de nombreuses opportunités seront manquées.

Le Vietnam a besoin de personnes qui comprennent comment utiliser, maintenir, gérer et bénéficier de la technologie. Sans les compétences nécessaires, cela ne peut être réalisé. L’amélioration des capacités créera également davantage d’emplois pour les générations futures, ouvrant ainsi la voie à un avenir souhaitable et contribuant de manière significative à la croissance du PIB.

Je tiens à souligner une fois de plus que combler le déficit de compétences est l’une des tâches fondamentales pour tout pays désireux de mettre en place la transformation numérique.

La mise en œuvre du Programme national d’accélération de la transformation numérique (Country Digital Acceleration - CDA) au Vietnam est notre façon de démontrer notre vision et notre engagement à soutenir les agences, organisations et entreprises au Vietnam dans leur parcours de digitalisation. Aligné sur le Programme national de transformation numérique jusqu’en 2025 et à l’horizon 2030 du gouvernement vietnamien, le CDA au Vietnam a pour objectif d’améliorer les capacités technologiques du pays à travers des initiatives clés centrées sur trois piliers principaux : infrastructures nationales, entreprises et secteur public.

En ce qui concerne la transition digitale des infrastructures nationales, nous collaborerons avec des prestataires de services nationaux pour développer conjointement le réseau 5G, tout en dotant ces entreprises de compétences nécessaires et de meilleures leçons pratiques en matière de développement et d’innovation du réseau. Le réseau 5G est une infrastructure cruciale pour le programme de transformation numérique du Vietnam. Son développement améliorera la transmission de données, stimulera la productivité des entreprises et améliorera la connectivité communautaire.

Dans le cadre de la transformation des entreprises, nous équiperons le secteur des services financiers et l’industrie manufacturière d’une technologie de pointe, en investissant dans le co-développement de solutions numériques avancées pour accélérer la transformation numérique dans tout le secteur. Cela augmentera sa compétitivité, favorisant ainsi la croissance économique.

Pour la transition digitale dans le secteur public, nous travaillerons avec des entités publiques à améliorer l’infrastructure numérique nationale. Ces initiatives soutiendront la mise en place d’un gouvernement numérique, amélioreront la gestion urbaine et promouvront un développement communautaire plus inclusif.

