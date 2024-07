Hanoï qu’on aime à sa manière

Ces dernières années, habitants de la capitale, touristes nationaux et internationaux amoureux de Hanoï ont été fiers de voir la ville devenir une destination extrêmement attractive. Pour beaucoup, Hanoï satisfait toutes les curiosités, les besoins et les envies, et chacun la découvre à sa manière.

Photo : VNA/CVN

Né et élevé à Hô Chi Minh-Ville, l'architecte Dinh Khanh Nam voue un amour particulier à Hanoï. Peut-être parce que sa mère est d'origine de la capitale du Nord et a conservé la voix douce et élégante des Hanoïennes d’antan. Ainsi, l'architecte de la mégapole du Sud a plus ou moins "absorbé" les qualités des habitants de la capitale millénaire. Lorsqu'il se rend à Hanoï, il cherche toujours la villa de trois étages du 65 Nguyên Thai Hoc (arrondissement de Dông Da), où vivait autrefois son grand-père, le célèbre artiste Nguyên Phan Chanh.

Un amour particulier pour Hanoï

Diplômé de l'Université d'architecture de Hô Chi Minh-Ville, Dinh Khanh Nam est passionné par les ouvrages architecturaux et les monuments culturels de la capitale millénaire. Il estime qu'à travers l’architecture, on peut clairement observer la mixité intéressante des esthétiques asiatique et européenne, créant à Hanoï un espace à la fois ancien et moderne. La ville est semée de quartiers construits selon l'architecture française au look luxueux et contemporain, comme la rue Tràng Tiên ainsi que des zones administratives aux maisons modernes, cachées derrière des rangées ombrageuses de grands et beaux arbres verts.

Photo : VNA/CVN

Le passe-temps de Dinh Khanh Nam a un passe-temps : parcourir des heures durant les rues et ruelles, appareil photo en main, admirant l'architecture des vieilles villas françaises et capturant des moments magnifiques et spéciaux de la vie à Hanoï. Pour ce qui est des grands et petits cafés dans la capitale, peu de gens connaissent comme lui les nombreuses adresses exceptionnelles et typiques de Hanoï. L’architecte choisit aussi parfois de passer un dimanche entier, chez le peintre Trân Mai, au 25A Ly Quôc Su (arrondissement de Hoàn Kiêm), pour découvrir le travail de ce vieil artiste du Nord spécialisé dans les dessins de propagande.

"Pour moi, le vieux quartier de Hanoï est comme un +livre ouvert+. On peut y lire les étapes successives de l'architecture vietnamienne. Ce quartier de Hanoï permet à lui seul d’explorer les styles architecturaux allant du traditionnel au moderne et du Vietnam à la France en passant par la Chine. Et vous aurez pourtant du mal à les classer par type d'architecture ", explique Dinh Khanh Nam. Fort de ses expériences acquises à Hanoï, l'architecte a eu l'idée de construire de nombreux ouvrages de style indochinois à Hô Chi Minh-Ville.

"Hanoï me manque tellement"

Jackson Lee est un Sud-Coréen qui a vécu et travaillé à Hanoï pendant de nombreuses années. Actuellement retourné à Séoul (République de Corée) pour travailler, la capitale vietnamienne lui manque toujours beaucoup.

Il y a 10 ans, lorsqu'il est arrivé au Vietnam afin d’occuper le poste de directeur du Bureau de promotion du commerce à Hanoï pour la province de Chungcheongnam (République de Corée), Jackson Lee ne connaissait que quelques phrases de salutations en vietnamien. Pourtant, seulement trois ans plus tard, ce jeune homme Sud-Coréen avait un bon niveau de vietnamien, à la surprise générale.

Pour Jackson Lee, cette période de vie et de travail à Hanoï a été des plus excitantes, remplie de beaux souvenirs qu'il souhaite toujours garder. Hanoï est une ville à la culture très riche et vivante. Pour ce gars du pays du kimchi, Hanoï est peuplée de gens extrêmement sympathiques. "Lorsque vous travaillez dans un pays étranger et rencontrez des employés amicaux et amusants, vous vous sentez extrêmement chaleureux", partage Jackson Lee.

Photo : VNA/CVN

Il aimait se promener seul dans le vieux quartier le week-end, en buvant une tasse du célèbre café aux œufs. Il apportait souvent son ordinateur avec lui pour travailler et se sentait alors revigoré et détendu. Jackson Lee raconte qu'il aimait également visiter le Musée d'histoire militaire du Vietnam, le mausolée de Hô Chi Minh, les reliques de la prison de Hoa Lo et le lac Hoàn Kiêm avec ses amis vietnamiens... "Génial !", se souvient-il.

Ce n'est pas tout, il a aussi un passe-temps particulier, qui est de "voyager" en moto. Pour Lee, ces voyages sont un plaisir unique. Il peut librement parler et explorer le mode de vie et les plats de la population locale.

Cela fait deux ans que Jackson Lee a quitté le Vietnam, mais il avoue garder dans son cœur un coin d'amour pour Hanoï. Et s’il en a l’occasion, il refera le choix du Vietnam comme lieu de travail et de vie.

"Hanoï ne cesse de me surprendre"

Le YouTuber Toai Nguyên - Nguyên Danh Toai de son vrai nom - est originaire de la ville de Quy Nhon (province de Binh Dinh, Centre). YouTuber spécialisé dans les voyages, sa chaîne YouTube personnelle a des millions de followers.

Passionné de voyages et de découvertes culinaires, Toai Nguyên a visité des dizaines de pays sur tous les continents, dégustant des plats uniques et attrayants dans de nombreuses localités et régions. Il a été particulièrement impressionné par la riche cuisine de Hanoï. Selon Toai Nguyên, en venant à Hanoï, les visiteurs ne s'ennuieront jamais.

La passion de Toai Nguyên est d'explorer la ville à pied et de déguster la cuisine du vieux quartier comme le Pho Thin de la rue Lo Duc, le cha ca (poisson frit) La Vong, le bun cha (vermicelles de riz au porc grillé) de Hàng Mành, le bun ôc nguôi (vermicelles aux escargots d’eau douce, également appelés ampullaires) de Ô Quan Chuong, le bun dâu mam tôm (composé de vermicelles de riz, "bun" en vietnamien, de tofu frit et d’une délicieuse salaison de crevettes, mam tôm) dans la rue Hàng Khay. Selon Toai Nguyên, "Hanoï est un paradis culinaire" et lorsque vous y venez il faut absolument profiter de la culture culinaire des trottoirs et ne pas manger dans les grands restaurants, au risque de réduire l'excitation de moitié.

Photo : VNA/CVN

Pour lui, le lac Hoàn Kiêm est l'une des destinations les plus prisées du week-end. En venant ici, les visiteurs se promènent dans les rues piétonnes animées de nombreuses activités amusantes et divertissantes. Autour du lac Hoàn Kiêm, de nombreux plats de rue sont également vendus aux touristes. Juste à côté du lac Hoàn Kiêm se trouve la rue Ta Hiên, animée la nuit par ses nombreux bars et restaurants. La rue est toujours remplie de lumières. Toai Nguyên vient souvent ici pour boire de la bière pression avec des amis et profiter de l'atmosphère joyeuse du quartier.

Récemment, il a appris qu’Hanoï organisait des visites touristiques nocturnes telles que "Explorer Hanoï la nuit en moto", "Visiter la prison de Hoa Lo", "Décoder la citadelle impériale de Thang Long", il a alors tenté l’expérience pour découvrir Hanoi sous l’angle de la nuit.

Le lac de l'Ouest est lui aussi un des paysages célèbres de la capitale, considéré comme un "miroir géante reflétant les nuages, le ciel et le paysage urbain".

Photo : VNA/CVN

Toai Nguyên partage : "Pour moi, le lac de l'Ouest est toujours magnifique pendant la saison de floraison des lotus. Je vais souvent à Hanoï à ce moment-là pour profiter de la saveur unique du thé au lotus, voir les fleurs nouvellement épanouies et humer leur merveilleux parfum. Même si j’ai visité Hanoï plusieurs fois au printemps, en été, en automne et en hiver, elle ne cesse de me surprendre. Si les chaînes de médias numériques telles que Youtube travaillent à promouvoir le tourisme à Hanoï, les touristes en seront enrichis."

Fin 2023, Hanoï a remporté le prix "World’s Leading City Break Destination 2023" (Première destination de séjour en ville du monde 2023) à la 30e édition des World Travel Awards. La ville vise à accueillir et à servir plus de 30 millions de touristes d'ici 2025 (dont plus de sept millions de touristes internationaux).

Pour atteindre cet objectif, le secteur du tourisme à Hanoï met en œuvre de manière synchrone une série de solutions pour innover, se restructurer et créer un développement global en termes d'échelle et de qualité de services touristiques afin d'attirer les visiteurs. Les infrastructures touristiques de la capitale s’efforcent plus particulièrement de promouvoir le tourisme auprès de différents groupes cibles, notamment les tourismes du golf, du sport et de villégiature pour le marché de l'Asie du Nord-Est et le tourisme culturel, les visites nocturnes et la cuisine pour les marchés nord-américains et européens ainsi que le shopping, les festivals, et le tourisme écologique pour les touristes du marché domestique...

Xuân Lôc/CVN