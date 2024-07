La garantie de la sécurité des enfants dans le cyberespace, première priorité

Le Vietnam compte aujoud'hui 24,7 millions d’enfants, dont la plupart ont accès à Internet et aux appareils numériques dès leur plus jeune âge. L'âge moyen d'accès à Internet au Vietnam est de neuf ans, soit quatre ans de moins que la moyenne mondiale. Le Centre vietnamien de réponse aux cyber-urgences, rattaché au ministère de l'Information et des Communications, a informé que plus de 48% des adolescents interrogés ont été victimes d'intimidation en ligne et que plus de 13% des enfants ont été exposés à des images et à des informations pornographiques non désirées.

Manque de compétences d’autoprotection

Selon les experts, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles des enfants sont victimes d’abus en ligne, et le manque de connaissances et de compétences nécessaires pour utiliser Internet en toute sécurité constitue l’un des principaux facteurs. Très souvent, les enfants ne sont pas pleinement conscients des risques potentiels en ligne et deviennent facilement victimes des actes de fraude, d’abus sexuels et d’intimidation. Selon un rapport de l'Institut de gestion du développement durable (Management and sustainable development institute - MSD), une enquête menée au Vietnam a montré que sept enfants sur dix utilisent Internet plus d'une heure par jour ; 43,4% des enfants utilisent Internet pendant 1 à trois heures par jour ; 80,8% des enfants disent que leurs parents ou proches savent qu'ils utilisent Internet ; 54,4% des enfants partagent l'accès à Internet avec leurs parents/proches et 30,4% de leurs parents/proches contrôlent activement leur utilisation d'Internet par leurs enfants.

Les résultats d'un rapport national de la recherche sur la prévention des comportements préjudiciables et les preuves d'exploitation et d'abus sexuels sur enfants dans le cyberespace ont montré que 23% des enfants de 12 à 17 ans utilisant Internet ont accidentellement vu des images ou des vidéos sensibles en ligne ; 5% ont reçu des images sensibles indésirables ; 8% des enfants ont déjà reçu des commentaires grossiers à leur encontre ; 2% des enfants ont été invités à parler de sex alors qu’ils ne le souhaitaient pas. Cependant, 43% des enfants n’en ont parlé à personne parce qu’ils pensaient que cela ne pouvait pas être réglé.

Selon les statistiques du ministère de la Police, au cours des trois dernières années, les autorités dans le pays ont traduit en justice plus de 380 affaires pour plus de 550 accusés liés à des crimes de maltraitance sur enfants et de diffusion de produits culturels dépravés. La police a également bloqué 30.000 sites web dont le contenu viole la loi, trompe et encourage la violence contre les enfants, ainsi que des informations sur les enfants victimes d'abus sexuels et insultant leur honneur et leur dignité ; désactivé des dizaines de milliers de liens contenant des contenus préjudiciables qui enfreignent la loi.

La ligne nationale de protection des enfants 111 a enregistré 1.500 appels d'intervention et de soutien, dont 419 appels signalant des activités de maltraitance d'enfants sur Internet.

Leo Thi Lich, membre permanente du Conseil des affaires ethniques de l'Assemblée nationale, a informé que le taux de couverture Internet dans les zones montagneuses et les zones peuplées de minorités ethniques est en augmentation, mais que les enfants de ces zones sont très peu et mal protégés contre les risques d'abus liés à l'utilisation d'Internet.

Quant à Dang Hoa Nam, directeur du Département de l'enfance (rattaché au ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales), il a souligné que les enfants couraient un risque élevé de tomber dans les pièges des groupes criminels sur Internet. Selon lui, il est urgent de perfectionner les réglementations juridiques sur la protection des enfants dans l’environnement en ligne. En outre, il a souligné que les écoles et les familles doivent intensifier la sensibilisation et l’éducation pour que les enfants deviennent des citoyens numériques. Enfin, les enfants doivent être le plus tôt possible pleinement équipés des connaissances et des compétences nécessaires pour utiliser le réseau en toute sécurité et savoir comment se protéger contre les attaques cybercriminelles.

Créer un environnement sûr pour les enfants

Le ministère de l'Information et des Communications est en train d’élaborer un décret modifiant et complétant le décret 72/2013/ND-CP du 15 juillet 2013 du gouvernement sur la gestion, la fourniture et l'utilisation des services Internet et de l'information électronique. Le document précise notamment que la responsabilité de protéger les enfants et les adolescents dans l'environnement en ligne est une mesure importante dans le développement d'Internet, et ajoute également des réglementations sur la gestion des réseaux sociaux et la durée d'utilisation des réseaux sociaux des enfants, des réglementations sur l'avertissement des informations préjudiciables pour les enfants, des responsabilités des agences, des organisations et des établissements d'enseignement dans la prévention des informations préjudiciables, la surveillance et la protection des enfants dans l'environnement d’internet.

Nguyên Thi Nga, directrice adjointe du Département de l'enfance (ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales) a informé que le Vietnam avait récemment ajusté son système juridique sur la protection des enfants dans l'environnement en ligne, dont le décret N°56/2017/ND-CP du 9 mai 2017 détaillant un certain nombre d'articles de la Loi sur l'enfance ; la décision N°830/QD-TTg du 1er juin 2021 du Premier ministre approuvant le Programme visant à protéger et à soutenir les enfants dans des interactions saines et créatives dans l'environnement en ligne ; la directive N°23/CT-TTg du Premier ministre du 26 mai 2020 relative au renforcement des solutions pour assurer la mise en œuvre des droits de l'enfant et la protection de l'enfance.

Dans le domaine de la coopération internationale, le Vietnam et les pays de l'ASEAN ont convenu d'adopter en 2019 la Déclaration sur la protection des enfants contre toutes les formes d'exploitation et d'abus en ligne au sein de l'ASEAN.

En 2021, le Vietnam a également adopté la Déclaration sur l'élimination du harcèlement envers les enfants dans l'ASEAN, y compris le harcèlement des enfants dans l'environnement en ligne. Ces derniers temps, le ministère du Travail, des Invalides de guerres et des Affaires sociales s'est coordonné avec les organisations et unités compétentes pour organiser des campagnes et des activités de communication sur la protection de l'enfance dans l'environnement en ligne ; créer des dépliants, des documents et des clips pour guider les enfants sur les compétences en matière de sécurité en ligne. Ces documents ont été envoyés aux villes et provinces et publiés sur le site Internet du Département de l'enfance, la ligne nationale de protection de l'enfance 111.

Selon les experts, il faut une coordination étroite entre les agences, les organisations et les communautés pour créer un environnement en ligne sûr pour les enfants. Les entreprises technologiques développent des outils et des logiciels pour surveiller et filtrer les contenus inappropriés. En outre, il est nécessaire de créer un terrain de jeu en ligne sain et créatif pour les enfants. Dans un contexte où l’environnement en ligne devient de plus en plus complexe et potentiellement dangereux, la création d’un cyberespace sûr et sain pour les enfants est une priorité absolue et nécessite la coopération de l’ensemble de la société. Il est essentiel de doter les connaissances et les compétences adaptées à chaque tranche d’âge, ce qui constitue le "vaccin numérique" pour les "enfants citoyens numériques".

