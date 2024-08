L’intelligence artificielle façonne l’avenir

Google, en partenariat avec le Centre national d’innovation du Vietnam (NIC), vient de lancer un programme destiné à créer l’avenir de l’intelligence artificielle au Vietnam (Build for Vietnam with AI). Une initiative visant à accélérer la transformation digitale du pays.

>> Les citoyens doivent bénéficier de la transformation numérique

“Le programme + Build for Vietnam with AI+ démontre l’engagement et le soutien forts du ministère vietnamien du Plan et de l’Investissement et de Google à la promotion de l’écosystème national de l’intelligence artificielle (IA), en vue de doter ses ressources humaines de compétences nécessaires pour saisir les opportunités de l’ère du numérique et aider les start-up à innover sur la base d’une plateforme technologique d’IA”, a fait savoir le vice-ministre du Plan et de l’Investissement, Trân Duy Ðông lors de la cérémonie de lancement du programme “Build for Vietnam with AI”, le 11 juillet à Hanoï.



Cette initiative, alignée sur la stratégie nationale d’IA à l’horizon 2030, vise à soutenir la transformation numérique du Vietnam à travers deux axes principaux : le développement des talents et le soutien aux entreprises.

Fort d’une communauté de start-up dynamique, de jeunes passionnés de technologie représentant 20% de la population nationale et de politiques de soutien du gouvernement à travers la stratégie nationale sur l’IA, le Vietnam est bien placé pour tirer parti des opportunités de cette révolution numérique.

Malgré les perspectives de croissance prometteuses de l’IA, le pays se trouve confronté à une pénurie de travailleurs et d’experts en IA. Le nombre de ces derniers est estimé à seulement 300, tandis que l’accès des start-ups à l’expertise et au conseil en IA ainsi qu’aux infrastructures, plateformes et outils laisse à désirer.

En plus de la pénurie de talents, les start-up d’IA au Vietnam sont confrontées à d’autres défis tels que le manque d’accès aux expertises en IA pour évaluer les produits en fonction des besoins du marché, à l’infrastructure, aux plates-formes… Il s’agit-là des facteurs nécessaires au développement, à la commercialisation et à la mise à l’échelle de leurs produits numériques.

“Le manque de ressources humaines est combiné à celui d’opportunités d’accès à des programmes de formation à l’IA de qualité, ce qui creuse l’écart entre la demande du marché et la disponibilité de la main-d’œuvre”, a déclaré Vu Quôc Huy, directeur du NIC.

Quelque 40.000 bourses

Ainsi, l’initiative lancée par Google et le NIC, sous l’égide du ministère du Plan et de l’Investissement, vise à relever ces défis afin de promouvoir le développement global de l’IA au Vietnam.

Marc Woo, directeur général de Google Asie-Pacifique au Vietnam, a déclaré que cette initiative constituerait une solide rampe de lancement pour les talents, start-up et entreprises nationaux, les aidant à profiter des meilleurs produits et solutions d’IA de Google. Il a souligné l’importance de l’IA dans la croissance de l’économie numérique vietnamienne, estimée à 220 milliards d’USD d’ici 2030. “L’économie numérique du Vietnam sera multipliée par 11 d’ici 2030, pour atteindre un chiffre stupéfiant de 220 milliards d’USD, soit environ la moitié de son PIB actuel”, a-t-il prévu.



L’initiative, alignée sur la Stratégie nationale pour la recherche, le développement et l’application de l’IA jusqu’en 2030, s’articule autour de deux piliers : l’un pour les talents et l’autre pour les entreprises. “Chaque pilier aborde des domaines clés pour responsabiliser les ressources humaines du Vietnam, nourrir son écosystème de start-up en plein essor et renforcer les bases pour maximiser l’adoption de l’IA”, selon le vice-ministre du Plan et de l’Investissement, Trân Duy Ðông.

Pour le façonnage des talents, le programme offrira 40.000 bourses pour 10 cours de formation en IA, dont le “Google AI Essentials”, à l’intention des fonctionnaires, enseignants et étudiants de plus de 80 institutions à travers le pays. Il s’agit d’une mise à niveau du programme de développement des talents numériques lancé par Google et le NIC en juillet 2022. À ce jour, il peut déjà se vanter d’avoir doté 60.000 personnes en âge de travailler au Vietnam d’un ensemble important de compétences numériques.

Pour le développement des entreprises, Google s’est engagé à soutenir la promotion de l’écosystème de start-up au Vietnam. Cela est démontré par une série d’initiatives en cours telles que : Google Launchpad Accelerator (de 2017 à 2019) et Google for Start-ups Accelerator (depuis 2022).

Le directeur du NIC a déclaré que son établissement s’est coordonné avec Google pour organiser des programmes de soutien et d’accélération des start-up, en dotant la jeune génération vietnamienne de dernières compétences en IA.

Le Vietnam s’est doté d’une stratégie nationale dans le domaine de l’IA, qui vise à le hisser parmi les 50 pays les plus performants du monde d’ici 2025. À l’horizon 2030, le Vietnam devra aussi avoir formé des spécialistes de hauts niveaux et être devenu une source d’innovation dans le secteur.

