Vers une gestion et une exploitation durables des ressources maritimes

Quel est le rôle de la Planification nationale de l’espace maritime pour la période 2021-2030, avec vision à l’horizon 2050, pour une exploitation efficace et durable des ressources marines et insulaires ?

Les députés de l’Assemblée nationale de la XVe législature ont voté pour l’adoption de la Planification nationale de l’espace maritime pour la période 2021-2030, avec vision à l’horizon 2050, au cours de la dernière semaine de travail (du 24 au 29 juin) de sa 7e session. Ce plan d’aménagement a été établi pour la première fois dans notre pays, sur la base de références internationales, mais avec des ajustements cohérents à la situation actuelle du Vietnam.

La planification revêt une importance cruciale en tant qu’outil essentiel pour la gestion étatique de la mer avec une approche globale, intégrée, multisectorielle, dynamique et ouverte. Elle concrétise les politiques et orientations du Parti, ainsi que les lois de l’État sur la gestion, l’exploitation et l’utilisation de l’espace maritime, notamment la Résolution N°36 datée du 22 octobre 2018 du 8e plénum du Comité central du Parti du XIIe mandat sur la Stratégie de développement durable de l’économie maritime du Vietnam jusqu’en 2030 avec vision à l’horizon 2045.

Ce plan alloue et aménage rationnellement l’espace maritime afin d’exploiter les ressources de manière durable, combinant harmonieusement les avantages socio-économiques, la protection de l’environnement, la défense nationale, la sécurité, les affaires étrangères et la coopération internationale sur les régions côtières, les îles, les archipels, la mer et dans l’espace aérien relevant de la souveraineté, des droits souverains et de la juridiction du Vietnam ; minimisant les conflits dans l’exploitation et l’utilisation de l’espace maritime.

L’idée directrice du plan est la gestion efficace de l’exploitation et de l’utilisation des ressources naturelles ; la conservation des écosystèmes, des valeurs naturelles, culturelles et historiques ; ainsi que l’assurance de la qualité de l’environnement maritime et insulaire.

La Planification nationale de l’espace maritime pour la période 2021-2030, avec vision à l’horizon 2050, vise à faire du Vietnam un pays maritime puissant. Cela a été défini dans la Résolution N°36.

Comment atteindre cet objectif ?

L’actuel plan national fournit une orientation de développement des secteurs économiques maritimes, surtout les nouveaux, en cinq principes clés et quatre étapes révolutionnaires.

Les cinq principes clés sont l’amélioration institutionnelle et politique ; la construction des infrastructures maritimes et le fort développement économique maritime ; l’amélioration de la vie culturelle et sociale des habitants des zones côtières et insulaires ; la protection de l’environnement marin et insulaire ; l’édification d’une base de données numérique sur la mer et les îles et le développement des ressources et application des technologies.

À propos de quatre étapes, il s’agit de mettre l’accent sur la construction d’un système d’infrastructures côtières et insulaires polyvalent, synchrone, moderne et logistiques, attirer les ressources, promouvoir le développement durable des secteurs économiques maritimes, assurer la défense et la sécurité nationales et répondre aux exigences des risques de catastrophes naturelles, au changement climatique, à l’élévation du niveau de la mer et aux incidents liés à l’environnement marin ; de développer un tourisme maritime et insulaire durable, responsable et créatif associé à un développement urbain insulaire vert et intelligent ; de renforcer l’aquaculture dans une direction circulaire, à faible empreinte carbone, hautement résiliente, associée à la conservation de la culture maritime et insulaire ; et de développer rapidement et durablement l’énergie propre, en donnant la priorité à l’éolien offshore, en garantissant la sécurité énergétique du pays, le développement de l’industrie pétro-gazière et de l’exploitation des minéraux solides et des matériaux de construction sur les fonds marins.

Le développement des énergies renouvelables est une politique majeure du pays, contribuant à la mise en œuvre des objectifs de développement durable et des objectifs en matière de changement climatique. Est-il présenté dans cette planification nationale ?

Le document mentionne une promotion synchrone, raisonnable et diversifiée des sources d’énergie, notamment en encourageant les investissements dans l’éolien offshore, l’industrie de l’hydrogène, l’énergie solaire et d’autres formes d’énergies renouvelables dans la mer et les îles des régions Nord, Centre-Sud et Sud.

De plus, il s’agit de développer de nouveaux secteurs économiques maritimes tels que ceux de la haute technologie et de l’exploitation des données marines ; de la production de produits pharmaceutiques à partir d’organismes marins et du développement de la médecine et de l’industrie chimique maritime ; et enfin de la recherche sur l’utilisation et le stockage des gaz à effet de serre dans les bassins sédimentaires et les structures géologiques offshore.

