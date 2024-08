Hanoï : faire de l'industrie culturelle une force économique de la capitale

>> Hanoï souhaite faire de l’industrie culturelle un secteur économique clé

>> "De tradition en tradition" : valorisation de la créativité artistique de Hanoï

>> La vague sud-coréenne Hallyu pourrait inspirer l’industrie culturelle vietnamienne

En tant que centre socio-économique du pays, Hanoï dispose de nombreux atouts pour devenir un centre d'industrie culturelle nationale. Avec 5.922 vestiges historiques et culturels, 1.793 patrimoines immatériels, 1.350 villages de métier, 1.173 festivals et près de 200 espaces de créativité, Hanoï ne manque pas de potentialités pour créer sa marque.

La vice-présidente de l’Association des patrimoines culturels du Vietnam, Lê Thi Minh Ly, affirme que Hanoï possède tous les facteurs nécessaires pour l’épanouissement de l’industrie culturelle. Le Pr. agrégé et docteur Bùi Hoài Son, membre permanent de la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale vietnamienne (AN), souligne que les atouts de la ville peuvent créer des valeurs économiques notables à condition d'une exploitation pertinente. Au Vietnam, l’industrie culturelle représente environ 3% du PIB (Produit intérieur brut) ; à Hanoï, ce taux est de 3,7%, ce qui reste modeste par rapport aux ressources de la capitale.

Photo : HNM/CVN

Les plus grands défis se trouvent dans l’instabilité de la croissance économique, la pénurie d’infrastructures (bâtiments, galeries, musées, aires de loisirs, etc.), le manque de collaboration entre les organismes concernés, la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, etc., qui ralentissent la vitesse de développement de la capitale.

En déterminant l’édification de Hanoï comme l’un des trois plus grands centres de l’industrie culturelle du pays, les autorités municipales ont lancé la Résolution No09-NQ/TU sur le "Développement de l’industrie culturelle à Hanoï, période 2021-2025, à vision 2045". Il s’agit de la première localité du pays à adopter une telle résolution.

À l’avenir, Hanoï se concentrera sur certains domaines clés tels que l’artisanat, le tourisme, la gastronomie et les arts de la performance.

Test en condition réelle

La vice-présidente du Comité populaire de Hanoï, Vu Thu Hà, indique qu’en 2023, Hanoï a organisé environ 2.000 activités et événements, festivals et fêtes. On peut mentionner le Festival du design créatif, le Festival culinaire et le Festival d’automne de Hanoï. 80.000 à 200.000 touristes et citoyens ont participé à ces événements. L’usine ferroviaire de Gia Lâm, datant de plus de 100 ans, a été ressuscitée pour devenir un espace à la fois artistique et historique très prisé du public.

Photo : VNA/CVN

Dans le futur, le Service de la culture et du sport de Hanoï passera en revue les vestiges industriels dans la ville et les transformera en espaces créatifs. De plus, les circuits et produits touristiques dans des sites tels que la Cité impériale de Thang Long, Van Miêu (Temple de la littérature), la zone piétonne autour du lac de l’Épée restituée (Hoan Kiêm), l’ancienne cité de Son Tây, offrent aux voyageurs des expériences inoubliables.

Le programme "La quintessence du Tonkin" conquiert des touristes grâce à son contenu exhaustif qui présente différents aspects de l’art et de la culture vietnamiens : poésie, rituels religieux, arts de la performance (danses traditionnelles, marionnettes sur l’eau), chants folkloriques (xâm ou chant des aveugles, chèo ou chant populaire) et histoire féodale à travers les époques. Les acteurs du spectacle sont des professionnels mais aussi des amateurs, notamment des paysans du district de Quôc Oai, Hanoï. Il s’agit d’un bel exemple de collaboration entre la communauté et les professionnels.

Sur les rives du fleuve Rouge, il reste encore des espaces culturels à réveiller. En plus de la tradition, l’art contemporain lié à la mode et la musique de Hanoï cachent de nombreuses potentialités. Selon la designer Xuân Thu, la mode apporte aux pays des revenus importants. Au Vietnam, ce domaine est peu exploité économiquement. Afin de faire de la mode un levier stimulant l’industrie culturelle, il est utile d’enrichir les activités dans ce domaine, comme les semaines internationales de la mode, le Festival de l’ao dài…

On peut tirer parti des artisanats traditionnels de la fabrication de la soie, et de la production de vêtements et accessoires de mode à Hanoï pour accélérer le développement du secteur tout en contribuant à diversifier les produits et les services autour de la mode, estime Mme Thu.

Concerts "Live"

L'année 2023 a été marquée par une explosion des concerts "live" au Vietnam. Les spectateurs, en particulier les jeunes, n'hésitent pas à dépenser des millions de dôngs, voire à voyager de loin, pour profiter d'un espace musical grandiose combiné à de multiples expériences. Comprendre cette tendance de consommation musicale chez les jeunes est la clé pour développer l'industrie musicale et culturelle de la capitale.

Photo : VNA/CVN

L'un des événements marquants de 2023 a été le concert de BlackPink à Hanoï en juillet. De nombreux fans ont déboursé jusqu'à 9 millions de dôngs pour assister à la performance du célèbre groupe coréen. Plus de 67 000 spectateurs, principalement des jeunes vietnamiens, ont vécu une expérience inoubliable, réalisant leur rêve de voir leurs idoles et de profiter d’une prestation de classe mondiale.

Au-delà de l'écoute, les jeunes d'aujourd'hui recherchent une atmosphère festive et des expériences immersives. Par exemple, le Festival de musique HAY Fest (Hay Fest) en septembre au parc Yên So à Hanoï a attiré 10.000 amateurs de musique avec des performances d'artistes vietnamiens renommés comme Suboi, JustaTee, et des artistes internationaux comme Ronan Keating du groupe Boyzone (Royaume-Uni) et le groupe de hip-hop coréen Epik High. Ce festival, combinant camping et musique, a offert aux spectateurs une occasion unique de se détendre et de s'amuser.

Photo : CTV/CVN

Le Monsoon Music Festival 2023, une marque artistique de la capitale, est revenu en automne avec un nouveau format, conforme aux standards internationaux. Avec plus de 40 artistes et près de 70 performances sur plus d'une semaine, cet événement a captivé un large public.

D'autres spectacles, comme le concert Tri âm (Hommage) de My Tâm au Stade national de My Dinh et le "Show de Den" de Den Vâu au Palais de l'athlétisme de Hanoï, ont également attiré des dizaines de milliers de spectateurs.

Tendance musicale

Selon la Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI), la musique est la forme de divertissement la plus populaire au Vietnam. Pour développer l'industrie musicale, il est crucial de comprendre les préférences des jeunes. Ils sont de plus en plus attirés par les concerts "live" de haute qualité. Ces événements génèrent des revenus importants grâce à la vente de billets, mais stimulent également d'autres services comme les transports, l'hôtellerie et la restauration.

Photo : CTV/CVN

Lors du séminaire international "Industrie musicale et perspectives futures" organisé dans le cadre du Monsoon Music Festival 2023, Vo Duc Anh, co-fondateur de Hanoi Rock City, a souligné l'importance de créer des programmes musicaux de qualité pour attirer les spectateurs. La création d'une culture de la musique "live" nécessite des investissements pour les artistes et les producteurs.

Nguyên Quôc Trung, compositeur et fondateur du Monsoon Music Festival, a également noté l'augmentation des exigences du public en matière de qualité musicale. Pour répondre à ces attentes, les organisateurs doivent constamment innover. Le Monsoon Music Festival 2023 a marqué un tournant avec une série d'événements sur neuf jours et plusieurs lieux à Hanoï, avec une planification jusqu'en 2027 pour fidéliser le public.

Perspectives d'avenir

Hanoï, en tant que membre du Réseau des villes créatives de l'UNESCO, bénéficie d'un potentiel énorme pour développer son industrie musicale. Des villes comme Belfast (Irlande du Nord) et Daegu (République de Corée) ont vu leur industrie musicale prospérer après avoir rejoint ce réseau.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Thi Thu Phuong, directrice de l'Institut national de la culture et des arts, a affirmé que l’adhésion à ce réseau facilite la connexion et le développement des industries culturelles et musicales locales.

Les programmes musicaux impressionnants et de classe mondiale de 2023 ont montré que cette forme de divertissement est très appréciée par les jeunes. Investir dans des événements musicaux de grande envergure promet de créer des percées significatives pour l'industrie culturelle de la capitale grâce à la musique.

Thùy Linh/CVN