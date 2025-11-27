Forum économique d’automne 2025

De nombreux grands groupes internationaux manifestent leur intérêt pour le CFI

Au Forum économique d’automne 2025, organisé à Hô Chi Minh-Ville, de nombreux investisseurs internationaux ont exprimé leur volonté de participer et d'élargir leur présence dès la création du Centre financier international (CFI) du Vietnam. Ces signaux favorables incitent la ville, comme le pays, à accélérer la finalisation des infrastructures et du cadre réglementaire afin de permettre une mise en service rapide du centre.

Contrairement à Hong Kong (Chine) ou Singapour, qui se sont développés à partir de pôles commerciaux traditionnels, Hô Chi Minh-Ville émerge dans un contexte de reconfiguration des chaînes d'approvisionnement mondiales. Le Vietnam dispose d'atouts majeurs en matière de technologies et de ressources humaines, notamment dans les domaines de l'intelligence artificielle et de l'informatique, constituant une base solide pour un modèle intégrant finance, technologie et innovation.

Lors d'une séance de travail avec les autorités municipales, en marge du Forum économique d'automne 2025, Yang Peng, directeur général d'Ant International, a salué les avancées du Vietnam dans le secteur des paiements, illustrées par le développement de NAPAS et des écosystèmes de paiement numérique. Selon lui, ces progrès constituent un socle essentiel pour le développement du CFI, dans un contexte où la finance numérique, les paiements digitaux et les services financiers basés sur la technologie joueront un rôle central. Ant International envisage de faire de Hô Chi Minh-Ville un marché stratégique dans son expansion mondiale.

TikTok Vietnam, dans sa contribution au forum, estime que trois domaines correspondent pleinement à la vocation du CFI : le commerce numérique, les paiements numériques et la logistique digitale. L’entreprise prévoit ainsi de soumettre des dossiers pour créer trois entités au sein du centre dès 2026.

De son côté, Binance - à la suite de la signature d'un protocole d'accord avec le Service municipal des finances - considère Hô Chi Minh-Ville comme une future destination importante pour la finance numérique et l'innovation. La société se dit prête à partager ses expériences internationales pour protéger les utilisateurs et promouvoir une croissance durable.

Pour attirer les investisseurs stratégiques, la Résolution 222/2025/QH15 de l'Assemblée nationale et des décrets d'application prévoient un ensemble d'incitations majeures : exonérations d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu des personnes physiques pour les spécialistes étrangers, visas d'une durée allant jusqu'à dix ans, soutien à la scolarité des enfants, ainsi que la possibilité d'allocation de logement pour les experts de haut niveau. Le CFI bénéficiera en outre d'un cadre juridique spécifique, inspiré du Common Law, afin d'aligner le Vietnam sur les standards des grands centres financiers mondiaux.

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Duoc, a affirmé que la ville s'emploie à réunir les conditions nécessaires pour mettre en service le CFI dès décembre 2025.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné, lors du programme CEO 500 - TEA CONNECT, le 25 novembre, que le développement du marché des capitaux et la création du CFI constituent des priorités nationales, dans un contexte où la demande en capitaux demeure élevée. Avec la Résolution 222/2025/QH15 adoptée et huit décrets d’application finalisés, le Vietnam est prêt à lancer officiellement son Centre financier international.

