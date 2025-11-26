Hô Chi Minh-Ville et Binance s’allient pour développer le Centre financier international

Dans l’après-midi du 25 novembre, dans le cadre du Forum économique d’Automne 2025, le Service des finances de Hô Chi Minh-Ville et le groupe Binance ont signé un protocole d’accord (MOU) visant à promouvoir le développement du Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (VIFC - HCMC).

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, les dirigeants du Comité populaire municipal, ainsi que des représentants de ministères, secteurs et fonds d’investissement internationaux, ont assisté à la cérémonie de signature.

Binance est actuellement l’un des groupes mondiaux leaders dans l’écosystème de la blockchain et dans le commerce d’actifs numériques en termes de volume de transactions.

Hô Chi Minh-Ville est l’un des deux sites opérationnels du Centre financier international au Vietnam. Il s’agit d’une plateforme essentielle permettant à la ville d’avancer vers l’objectif de devenir un pôle financier, industriel et d’innovation de la région Asie du Sud-Est.

Photo : Hua Chung/VNA/CVN

Selon le contenu du protocole d’accord, les deux parties conviennent de coopérer dans quatre domaines clés, notamment la coordination, la facilitation et la mise en relation d’investisseurs, d’institutions financières et de fonds d’investissement souhaitant participer aux activités d’investissement, de commerce et d’exploitation du Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville ; ainsi que l’échange d’expériences pratiques dans l’élaboration du cadre juridique lié aux actifs numériques, à la blockchain et aux infrastructures de paiement utilisant les actifs numériques.

S’agissant de la méthode de coopération, les deux parties conviennent de créer un groupe de travail conjoint chargé d’élaborer un plan d’action, de suivre l’avancement des travaux et de résoudre les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre. Le groupe de travail se réunira au moins deux fois par an, en présentiel ou en ligne.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

La signature de ce protocole est considérée comme une étape importante, ouvrant une phase de coopération approfondie entre Hô Chi Minh-Ville et Binance. Cet accord devrait contribuer à renforcer les capacités de gestion, à élargir les connexions entre le marché vietnamien des capitaux et les marchés internationaux, et à attirer des flux de capitaux de haute qualité dans les domaines de la finance, de la technologie et de l’innovation.

L’événement témoigne également de la détermination de Hô Chi Minh-Ville à bâtir un centre financier international transparent, dynamique et durable, en adéquation avec les objectifs stratégiques du Vietnam à l’horizon 2030.

Selon le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, la ville finalise actuellement les meilleures conditions afin de mettre en service le Centre financier international conformément à la Résolution 222/2025/QH15 sur le Centre financier international du Vietnam, avec l’ambition de le rendre opérationnel dès décembre 2025.

VNA/CVN