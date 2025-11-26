Forum économique d’automne 2025

Le Vietnam pour une coopération fondée sur intérêts harmonisés et risques partagés

Le Vietnam est prêt à coopérer efficacement avec tous ses partenaires internationaux sur le principe d’" intérêts harmonisés et risques partagés" , a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh le 26 novembre lors des séances d’ouverture et plénières du Forum économique d’automne 2025.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Organisé conjointement du 24 au 30 novembre par Hô Chi Minh-Ville, le ministère des Affaires étrangères et le Forum économique mondial (FEM), ce Forum comprend une série d’événements majeurs du 25 au 27 novembre et réunit plus de 1.500 délégués vietnamiens et étrangers.

Le chef du gouvernement a qualifié le Forum non seulement d’événement international majeur, mais aussi d’étape importante marquant une nouvelle phase dans les efforts de coopération au développement du Vietnam et sa contribution à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Évaluant le contexte mondial, le Premier ministre a défini trois principes directeurs pour la transition écologique et numérique du pays. Premièrement, les habitants et les entreprises demeurent au cœur et sont les moteurs du développement. Deuxièmement, la protection de l’environnement et le bien-être social ne doivent jamais être compromis au nom de la croissance économique. Troisièmement, la transition doit améliorer le bien-être, la sécurité et la qualité de vie de la population.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Le Vietnam reste un ami fidèle, un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale, a souligné le dirigeant. Le pays mène une politique étrangère indépendante et autonome, fondée sur la paix, l'amitié, la coopération, le multilatéralisme et la diversification. Il est prêt à soutenir tous les pays œuvrant pour un environnement pacifique et stable et à mobiliser un appui international pour un développement rapide et durable.

Un cadre juridique favorable aux investissements verts

Le Premier ministre a réaffirmé l’engagement du Vietnam à atteindre les Objectifs de développement durable et la neutralité carbone d’ici 2050. Le pays continuera d’ouvrir son marché et de créer un cadre juridique favorable aux investissements verts et aux technologies de pointe.

Pour concrétiser ces objectifs, le Vietnam privilégiera une approche basée sur des "institutions ouvertes, des infrastructures performantes, une gouvernance intelligente, des ressources humaines qualifiées et des pratiques largement applicables". L’État a la responsabilité de créer un environnement réglementaire favorable, de simplifier les procédures administratives, de promouvoir la transition écologique et la transformation numérique, et de faciliter les activités des entreprises nationales et étrangères.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Le Premier ministre a également insisté sur la nécessité de mécanismes pour mobiliser efficacement les ressources, combiner harmonieusement atouts internes et externes et promouvoir les partenariats public-privé.

Le Vietnam accélérera le développement de ressources humaines qualifiées pour répondre aux besoins de la transition écologique et numérique, renforcera la coopération entre établissements d’enseignement et entreprises, et favorisera le transfert de technologies scientifiques. Le dirigeant a souligné l’importance du soutien des partenaires internationaux et des grandes entreprises mondiales, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle, des biotechnologies, des technologies quantiques, des semi-conducteurs et de l’énergie nucléaire.

Il a affirmé que la présence de représentants gouvernementaux, d’entreprises, d’universitaires et d’organisations vietnamiennes et étrangères témoigne d’une volonté ferme de coopérer et de bâtir un avenir durable, inclusif et humain pour tous.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Le Premier ministre s’est dit convaincu que les idées et initiatives présentées au forum se traduiront concrètement par des actions. Il a également exprimé l’espoir que cet événement favorise le dialogue, renforce la confiance et la coopération, dans le respect du multilatéralisme et du droit international.

Lors de la séance plénière, les délégués ont examiné des rapports et débattu des opportunités et défis liés à l’économie intelligente, à la transition écologique à l’ère numérique, aux chaînes d’approvisionnement mondiales, à la gouvernance des mégapoles et aux responsabilités des parties prenantes.

VNA/CVN