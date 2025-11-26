Le Vietnam et le Guangxi consolident leurs relations économiques

Le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce (MoIT) se dit prêt à accueillir davantage d’entreprises du Guangxi en particulier et d’entreprises chinoises en général au Vietnam, afin d’élargir leur coopération commerciale et d’investissement dans les secteurs correspondant à leurs avantages, notamment les hautes technologies, les solutions respectueuses de l’environnement, la transformation verte et numérique.

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh au 28ᵉ Sommet ASEAN - Chine

>> Vietnam - Chine : renforcement du contrôle des entrées et sorties illégales

>> Le ministre vietnamien des Affaires étrangères s'entretient avec le président du Guangxi

Photo : VNA/CVN

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên a fait ces remarques lors de la Conférence sur le commerce, la promotion des investissements et les relations d’affaires Vietnam - Chine (Guangxi), mercredi 26 novembre à Hanoï, soulignant que la coopération économique et commerciale reste un pilier essentiel et un moteur majeur de la deuxième période en or après celle des relations cultivées par les Présidents Hô Chi Minh et Mao Zedong.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT) a toujours privilégié une étroite coordination avec les autorités chinoises locales afin d’aider les entreprises des deux pays à saisir des opportunités d’investissement et d’affaires concrètes, contribuant ainsi à la croissance économique et commerciale bilatérale.

Le Guangxi joue un rôle stratégique dans les relations économiques sino-vietnamiennes. Les échanges commerciaux avec le Guangxi représentent une part importante du commerce sino-vietnamien. Depuis 25 ans, le Vietnam est le premier partenaire commercial du Guangxi, tandis que cette province demeure l’un des principaux acteurs des échanges commerciaux entre le Vietnam et le pays.

Les produits d’exportation vietnamiens de haute qualité sont désormais bien connus des consommateurs du Guangxi et largement distribués sur le marché intérieur, contribuant ainsi à asseoir la notoriété de la marque Vietnam en Chine. La province bénéficie également d’infrastructures complètes (route, rail, fleuve, mer, air et électricité), facilitant les échanges économiques, commerciaux et industriels.

Depuis la signature d’un mémorandum d’entente en 2019 sur la coopération économique et commerciale, le MoIT et les autorités du Guangxi collaborent étroitement pour garantir des chaînes d’approvisionnement sûres et efficaces, même face aux défis posés par la pandémie de COVID-19. Des actions régulières de promotion du commerce et des investissements continuent de créer des opportunités concrètes pour les entreprises des deux pays.

Le ministre Nguyên Hông Diên a souligné que la conférence, qui a réuni des représentants d’associations et plus de 200 entreprises vietnamiennes et chinoises de divers secteurs, contribuera à renforcer les liens, à développer les marchés et à explorer de nouvelles pistes de coopération.

À l’occasion des discussions menées le même jour avec les autorités du Guangxi, le responsable a indiqué que les deux parties se sont entendues sur des mesures visant à promouvoir la coopération économique et commerciale bilatérale. Leur succès dépendra toutefois de l’initiative, du dynamisme et de la créativité des entreprises des deux pays.

Le gouvernement vietnamien et le MoIT ont réaffirmé leur engagement à accélérer les réformes administratives, à garantir un environnement commercial transparent et équitable et à protéger les droits des investisseurs étrangers, notamment ceux du Guangxi. Les provinces frontalières telles que Lang Son, Cao Bang, Quang Ninh et Hà Giang ont mis en place des zones industrielles modernes et des incitations attractives pour accueillir de nouveaux investissements en provenance du Guangxi.

Le gouvernement et le MoIT se sont engagés à maintenir leur soutien aux entreprises des deux pays afin de maximiser le potentiel de coopération et de contribuer au développement d’une communauté de destin Vietnam-Chine, un projet à forte valeur stratégique, a-t-il déclaré.

Le président de la Région autonome Zhuang du Guangxi, Wei Tao, a souligné que cette conférence coïncide avec la signature de l’accord de libre-échange ASEAN - Chine (ACFTA) 3.0, offrant ainsi d’importantes opportunités à la région frontalière Vietnam - Chine. Le Guangxi continuera de jouer un rôle de passerelle, renforçant ainsi la coopération stratégique sino-vietnamienne.

Au cours des dix premiers mois de 2025, les échanges commerciaux entre le Guangxi et le Vietnam ont atteint 25,52 milliards de yuans (36 milliards de dollars), soit une hausse de 8,4% par rapport à la même période l’année précédente. Le Guangxi a également ouvert 34 lignes de transport de conteneurs avec les ports vietnamiens, dynamisant ainsi la logistique et le commerce transfrontaliers.

Soulignant le rôle du Guangxi comme "porte d’entrée du Sud", Wei Tao a déclaré que la région entrait dans sa phase de développement la plus dynamique, reliant les 1,4 milliard de consommateurs chinois aux près de 700 millions de consommateurs de l’ASEAN et servant de plaque tournante pour les corridors économiques stratégiques. Le Guangxi continuera d’investir dans les infrastructures, de promouvoir la collaboration de haute technologie, le commerce vert et les initiatives en faveur de l’économie numérique avec le Vietnam, voisin proche et partenaire stratégique global de la Chine.

Afin de renforcer la coopération économique concrète, il a plaidé pour la mise en place d’infrastructures transfrontalières modernes, notamment l’autoroute Baise-Hanoi, considérée comme un jalon de la coopération régionale. Les deux parties sont encouragées à développer des postes frontières intelligents, des centres logistiques et des systèmes de transport transfrontaliers à guichet unique afin de faciliter l’accès des produits vietnamiens au marché vietnamien.

La collaboration de haute technologie, notamment dans les domaines de l’IA, de l’économie numérique, du commerce électronique et de la logistique intelligente, favorisera la création d’un "corridor numérique Vietnam - Chine" et de nouvelles chaînes de valeur en phase avec les tendances numériques mondiales. Les deux pays devraient également développer des industries stratégiques telles que l’électronique, les énergies nouvelles, le textile, les véhicules électriques et l’alimentation saine, en promouvant des chaînes de production et d’approvisionnement modernes, écologiques et durables.

Dans le cadre de ce programme, les responsables du MoIT et de la Région autonome Zhuang du Guangxi ont assisté à la signature de protocoles d’accord en matière de commerce, d’investissement et d’industrie, et ont visité l’exposition du Guangxi consacrée aux technologies d’IA et aux véhicules électriques intelligents.

VNA/CVN