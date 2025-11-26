Le Vietnam prévoit d’étendre son réseau aéroportuaire à 36 aéroports

L’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV) a proposé de porter à 36 le nombre total d’aéroports du pays d’ici 2050, ce qui permettra d’accueillir 538,5 millions de passagers par an.

Cette proposition, récemment soumise au ministère de la Construction, vise à ajuster le plan directeur de développement du système aéroportuaire national pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050.

Selon cette proposition, le Vietnam devrait compter 33 aéroports d’ici 2030, d’une capacité totale de 297 millions de passagers, et 36 aéroports d’ici 2050. En conséquence, la superficie totale réservée au développement aéroportuaire devrait dépasser 26.600 hectares en 2030 et atteindre environ 27.800 hectares en 2050.

L’investissement nécessaire au développement aéroportuaire d’ici 2030 est estimé à environ 499.619 milliards de dôngs, provenant du budget de l’État, de capitaux privés et d’autres sources de financement légales.

La CAAV a également proposé d’intégrer les aéroports de Mang Den, dans la province de Quang Ngai, et de Vân Phong, dans la province de Khanh Hoa, au plan directeur de développement du système aéroportuaire national pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050.

L’inclusion de ces aéroports s’inscrit dans le cadre des orientations de développement déjà approuvées par le gouvernement.

Le plan directeur des régions côtières du Centre-Nord et du Centre-Sud désigne Khanh Hoà comme une zone de croissance clé, tandis que Vân Phong est destiné à devenir une plateforme logistique et de services régionale.

Parallèlement, le plan directeur des hauts plateaux du Centre positionne Mang Den comme une zone touristique nationale nécessitant une connectivité efficace avec la côte du Centre-Sud, notamment par le biais d’études de développement aéroportuaire.

La CAAV a également recommandé la modernisation de l’aéroport de Quang Tri, soulignant le rôle stratégique de la province sur le corridor économique Est-Ouest reliant le Vietnam, le Laos et la Thaïlande, ainsi que ses besoins de développement accrus suite à sa fusion administrative avec Quang Binh.

Cette modernisation devrait contribuer à attirer des compagnies aériennes, des entreprises de logistique et des sociétés internationales de MRO (pour Maintenance, Repair and Operations), à développer les liaisons internationales et à renforcer la position de la province en tant que centre industriel et logistique régional.

