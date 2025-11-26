Forum économique d’automne 2025

Le Premier ministre reçoit des invités internationaux

En marge du Forum économique d’automne 2025, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu, le 26 novembre à Hô Chi Minh-Ville, Stephan Mergenthaler, directeur exécutif du Forum économique mondial (WEF) ; Chang Lih Kang, ministre malaisien de la Science, de la Technologie et de l’Innovation ; et Hem Vanndy, ministre cambodgien de l’Industrie, de la Science, de la Technologie et de l’Innovation.

Lors de sa rencontre avec le directeur exécutif du WEF, le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié l’organisation pour son appui à l’organisation du Forum économique d’automne 2025 et pour la mise en place du Centre pour la quatrième révolution industrielle (C4IR) à Hô Chi Minh-Ville.

Il a demandé au WEF de poursuivre son soutien au Vietnam dans la science et la technologie, la transformation numérique, la transition verte, le développement d’infrastructures durables, la gouvernance macroéconomique, la formation des ressources humaines – notamment scientifiques –, le développement de l’écosystème start-up ainsi que dans la construction d’un centre financier international au Vietnam.

Il a proposé de faire du Forum économique d’automne un événement annuel du WEF et a affirmé la volonté du gouvernement de favoriser les liens entre le WEF avec les entreprises privées vietnamiennes.

Stephan Mergenthaler, exprimant sa solidarité avec les régions du Centre touchées par les inondations, a salué la vision et le dynamisme du Vietnam et s’est engagé à renforcer la présence des entreprises vietnamiennes dans le réseau du WEF.

Lors de sa rencontre avec le ministre malaisien de la Science, de la Technologie et de l’Innovation, Chang Lih Kang, le Premier ministre s’est félicité du développement du partenariat stratégique intégral Vietnam–Malaisie et des résultats des récentes visites de haut niveau.

Il a souligné les coopérations substantielles dans l’économie, la science, la technologie, l’électricité et les énergies renouvelables, tout en estimant que le potentiel reste très important.

Il a proposé de multiplier les visites de hauts dirigeants ; de lancer des projets de coopération énergétique entre le Vietnam, la Malaisie, Singapour et l’ASEAN ; de renforcer les initiatives régionales en tourisme ; d’assurer la sécurité alimentaire pour les deux pays ; et de promouvoir la coopération Halal.

Dans le contexte des transitions numérique et verte, il a appelé à approfondir la coopération dans les sciences et technologies, l’innovation, les semi-conducteurs, les technologies de pointe, l’IA, les nouveaux matériaux, les données ouvertes, le cloud, le commerce électronique et le paiement numérique ; ainsi qu’à favoriser les échanges entre les entreprises des deux pays, le développement des ressources humaines...

Le ministre Chang Lih Kang a salué la résilience du Vietnam face aux catastrophes naturelles, et affirmé que les deux pays disposent de toutes les conditions pour développer ensemble la science et la technologie.

Lors de sa rencontre avec le ministre cambodgien de l’Industrie, de la Science, de la Technologie et de l’Innovation, Hem Vanndy, le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est réjoui du développement continu des relations bilatérales, notamment dans la défense, la sécurité et l’économie, avec un commerce bilatéral prévu au-delà de 12 milliards de dollars en 2025.

Rappelant les liens historiques et la solidarité entre les deux nations, il a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération dans tous les domaines, en particulier le numérique. Il a affirmé que le Vietnam est prêt à continuer d’accompagner le Cambodge dans la construction de son économie et sa société numériques et dans l’approfondissement de l’amitié traditionnelle.

Le ministre cambodgien a souhaité une coopération encore plus étroite entre les deux pays.

