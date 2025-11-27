Logistique et distribution : coopération numérique Vietnam - République de Corée

Le Vietnam et la République de Corée ont réaffirmé leur engagement à renforcer leur coopération bilatérale dans les secteurs de la distribution et de la logistique, en mettant l'accent sur la transformation numérique.

Cette volonté a été exprimée lors de la 6ᵉ Conférence de dialogue de politique Vietnam - République de Corée, organisée le 26 novembre à Séoul, conjointement par le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce et le ministère sud-coréen du Commerce, de l'Industrie et des Ressources.

Photo : VNA/CVN

Cet événement annuel constitue une plateforme essentielle pour le partage d'expériences en matière de politiques publiques et le renforcement des liens entre les entreprises des deux pays.

Choi Yeonwoo, directeur du Département de la politique des entreprises de taille moyenne en République de Corée, a salué le dynamisme de l'environnement des affaires au Vietnam, citant l'implantation de la première usine à l'étranger du géant coréen des boissons Hite Jinro à Thai Binh en 2024 (province actuelle de Hung Yên) comme preuve de l'attractivité du marché vietnamien.

Il s'est dit satisfait de l'achèvement par le Vietnam du cadre juridique relatif à l'achat-vente de marchandises et à l'investissement étranger, assurant ainsi un environnement plus stable et transparent pour les entreprises coréennes.

Côté vietnamien, Trân Huu Linh, directeur de l'Agence de gestion et de développement du marché intérieur (ministère de l'Industrie et du Commerce), a souligné que le mécanisme de dialogue, établi en 2013, constituait un outil clé pour élargir la coopération et l'investissement.

Il a mis en évidence la croissance vigoureuse du marché intérieur vietnamien, dont le commerce de détail total a atteint 5 772,9 billions de dôngs au cours des dix premiers mois de 2025, soit une augmentation de 9,3 % par rapport à 2024. Face à l'essor du commerce électronique et de la numérisation, les entreprises de logistique vietnamiennes investissent massivement dans des entrepôts intelligents pour optimiser la chaîne d'approvisionnement.

Toutefois, ce développement rapide nécessite une amélioration institutionnelle urgente, inspirée par l'expertise de la République de Corée, leader régional en matière de systèmes de distribution et de logistique.

Au cours des échanges, les deux parties ont abordé des sujets cruciaux, tels que l'application de l'intelligence artificielle (IA) dans la chaîne d'approvisionnement et le partage d'expériences sur les modèles d'outlets. Le Vietnam a également présenté ses progrès en matière de réformes institutionnelles. Un point central des discussions a été le renforcement de la coopération pour protéger la propriété intellectuelle des entreprises coréennes au Vietnam, incluant l’échange de données et d’informations sur les marchandises potentiellement contrefaites.

Afin de consolider la collaboration future, le Vietnam a proposé d’intensifier le partage d'expériences en gestion d'État, d’accélérer la coopération en matière de transformation numérique via des transferts de technologie et d’obtenir un soutien pour l'application des normes de durabilité et de responsabilité sociale et environnementale (ESG) dans le secteur. Le pays a également sollicité l’aide de la République de Corée pour promouvoir ses produits, notamment par le biais des systèmes de distribution coréens implantés au Vietnam, tels que Lotte et Emart.

Les deux parties ont conclu en s'engageant à lutter ensemble contre la contrefaçon et à protéger les consommateurs.

VNA/CVN