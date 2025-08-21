Le col de Hai Vân figure parmi les meilleurs road trips au monde

Le col de Hai Vân (col des Nuages), longeant les montagnes à la frontière entre Huê et Dà Nang, figure parmi les meilleurs road trips touristiques au monde, selon le site de voyage indien travelandtourworld.com.

Photo : VNA/CVN

"Le col de Hai Vân, au Vietnam, est une route plus courte, mais mondialement connue. Il relie les villes de Dà Nang et de Huê. Il serpente à travers des montagnes verdoyantes offrant une vue imprenable sur la Mer Orientale", a décrit le site de voyage indien travelandtourworld.com.

L’endroit est magique, tout de bleu et de vert à perte de vue : le bleu éthéré du ciel, celui plus foncé de la mer et le vert de la nature se fondent. De même, par temps couvert, le col est plongé dans une épaisse brume au point que deux personnes distantes de quelques pas ne peuvent se voir, renforçant ce sentiment d’être en un lieu où le ciel et la terre se rejoignent.

"La brume ajoute souvent une beauté mystérieuse au paysage. De nombreux voyageurs combinent le col avec des arrêts à Hôi An et sur les plages du Centre du Vietnam. Le parcours fait environ 150 kilomètres, ce qui en fait une excursion d’une journée idéale", a-t-il écrit.

Surnommé "la plus merveilleuse merveille du monde", le col de Hai Vân est une route à flanc de montagne des plus pittoresques du Vietnam, comparée à un ruban traversant le ciel et la terre. Il mesure 21 km de long et culmine à 500 m d’altitude, ce qui en fait le plus haut col du Vietnam.

Selon le site, l’Asie et les États-Unis comptent parmi les pays les plus prisés pour les road trips, grâce à leurs routes panoramiques, leurs paysages spectaculaires et leurs itinéraires prisés. Les road trips offrent flexibilité, authenticité et un lien profond avec le lieu.

La liste des meilleurs road trips comprend notamment la Pacific Coast Highway des États-Unis, la Blue Ridge Parkway et la Skyline Drive des États-Unis, les Hokkaidō Drives du Japon, les Ladakh Highways de l’Inde, la Mae Hong Son Loop de Thaïlande, la East Coast Highway 11 de Taïwan (Chine), la Karakoram Highway du Pakistan et l’île de Jeju de la République de Corée.

