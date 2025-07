Huê : accélération vers un tourisme vert, intelligent et culturel

Photo : VNA/CVN

En 2025, l’initiative "Tourisme sans plastique" est mise en œuvre de manière efficace dans le quartier de Thuy Biêu, avant d’être étendue à plusieurs autres sites tels que le pont couvert Thanh Toàn, les villages de pêcheurs de Ngu My Thanh - Côn Tôc, ou encore le lagon de Chuon. Ces lieux, riches de leur valeur culturelle unique, constituent des destinations emblématiques du tourisme communautaire à Huê, et suscitent un fort engouement auprès des visiteurs.

Dans cette dynamique, le site touristique du pont couvert Thanh Toàn connaît ces derniers temps de nombreux changements positifs, selon la guide touristique Nguyên Thi Anh Ngoc. La prise de conscience des habitants quant à la protection de l’environnement s’est nettement renforcée : la rivière est désormais plus propre et plus verte, et des poubelles de tri ont été installées. Les circuits de tourisme communautaire et d’expériences écologiques offrent ici aux touristes, notamment étrangers, des souvenirs simples mais inoubliables, nourris par la découverte de la culture locale et de l’âme huéenne.

Photo : VNA/CVN

Du massif d’A Lưới jusqu’à la lagune de Tam Giang - Câu Hai, en passant par la mangrove de Rú Chá ou encore le village ancien de Phuoc Tich, de nombreuses destinations associées à la nature et aux communautés locales sont aujourd’hui en pleine renaissance sur la carte touristique de Huê. Des circuits emblématiques comme "Une journée Net Zéro à Huê", "À la découverte des villages de pêcheurs et excursion en paddle sur la lagune de Tam Giang", ou encore "Écotourisme à vélo jusqu’au mausolée de Gia Long" deviennent des produits exclusifs, offrant des expériences singulières, prisées par les voyageurs en quête de durabilité environnementale et d’authenticité culturelle.

Par ailleurs, Huê se distingue en tant que ville pionnière dans la promotion du vélo, avec l’extension des zones piétonnes, le développement du vélo en libre-service et l’utilisation accrue de véhicules électriques dans les transports publics. Ce mouvement s’accompagne d’une série de solutions numériques telles que les billets électroniques, les audioguides automatiques sur les sites touristiques, l’application Huê City Passport ou encore la carte gastronomique 3D, permettant aux visiteurs d’explorer la ville sous un angle à la fois moderne et enrichissant.

En pédalant le long de la rivière des Parfums sur un vélo public, Nguyên Duc Huy, un touriste venu de Hanoï, s’est déclaré enchanté par cette expérience : "Il suffit de scanner un QR code pour choisir librement un point de départ. C’est simple, pratique et économique", a-t-il partagé. Selon lui, cette activité correspond parfaitement au charme paisible et poétique de Huê, tout en illustrant la manière dont la ville conjugue traditions et technologies pour moderniser son offre touristique.

Huê poursuit ainsi sa transformation numérique afin de devenir une destination touristique intelligente. Le Département municipal du tourisme a mis en place un système de guides automatiques multilingues, ainsi qu’une plateforme basée sur l’intelligence artificielle (IA) pour accompagner les visiteurs dans l’élaboration d’itinéraires personnalisés. Le portail d’information Visithue continue également d’être perfectionné et synchronisé sur les réseaux sociaux.

Photo : VNA/CVN

Désormais, en visitant la Cité impériale ou la plupart des monuments du complexe des monuments de Huê classé au patrimoine mondial, les touristes peuvent explorer l’histoire des lieux sans recourir à un guide ni à un interprète. Grâce à de simples bornes de check-in intelligentes, chacun peut également connaître en un clic son rang dans le nombre total de visiteurs accueillis.

Le site de Hai Vân Quan illustre parfaitement cette transition numérique. La digitalisation de ce vestige patrimonial ne vise pas seulement à enrichir l’expérience des visiteurs, mais contribue également au développement de l’économie numérique et de l’industrie culturelle, tout en renforçant les recettes et la valorisation du patrimoine. En seulement 20 jours après la mise en service de 9 bornes de check-in interactives, le site a enregistré plus de 2.000 enregistrements et généré plus de 200 moments mémorables, confirmant l’attrait de ce modèle touristique numérique à haute interactivité.

Infographie : VNA/CVN

Par ailleurs, les activités de coopération internationale dans le secteur du tourisme s’intensifient. Huê a récemment signé des accords avec la société sud-coréenne NOL UNIVERSE, ainsi qu’avec l’Association du tourisme de la République de Corée (KATA), tout en multipliant les actions de promotion en Europe et en Asie du Sud-Est. La ville prépare également l’ouverture d’une ligne aérienne directe entre Huê et la République de Corée. Ces efforts placent Huê de manière plus affirmée sur la carte du tourisme mondial, en tant que centre du patrimoine et de la créativité touristique du Centre du Vietnam.

Accélération et envol

L’Année nationale du tourisme 2025 est attendue comme un tournant décisif pour Huê - une destination patrimoniale en pleine métamorphose, dynamique et créative, en phase avec les nouvelles tendances du tourisme mondial. Au cours du premier semestre, la ville a accueilli près de 3,4 millions de visiteurs, soit une hausse de 70% par rapport à la même période en 2024. Parmi eux, plus de 1,2 million de touristes internationaux, principalement issus de marchés traditionnels et stables tels que la France, les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni ou encore la République de Corée. Le chiffre d’affaires généré par le tourisme est estimé à près de 6.700 milliards de dôngs, en hausse de 59% sur un an. Ces chiffres impressionnants témoignent de la place croissante du tourisme dans le développement socio-économique de Huê et confirment le statut de secteur économique clé de la ville.

Photo : VNA/CVN

Avec un objectif de 5,5 à 6 millions de visiteurs en 2025, Huê mise sur l’expansion des marchés internationaux tels que l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie du Nord-Est ou encore l’Océanie - des régions connues pour leur fréquentation régulière, leur fort pouvoir d’achat et leurs attentes élevées en matière de qualité de service. Moments fort de l'année, la participation de Huê aux Semaines culturelles organisées en Europe permettra de promouvoir l’image de la ville à l’échelle mondiale.

Si le marché international représente le "bras étendu" du tourisme huéen à l’étranger, le marché intérieur reste quant à lui le "pilier" garant de la croissance stable du secteur. La construction du nouvel aéroport international de Phu Bài, la mise en service prochaine de l’autoroute et la connexion facilitée avec d'autres pôles touristiques du Centre du Vietnam offrent désormais aux touristes vietnamiens des conditions d’accès beaucoup plus pratiques. Les programmes de stimulation du tourisme vert, les grands festivals et événements culturels - tels que le Festival de Huê et l’Année nationale du tourisme - constitueront non seulement des temps forts en termes d’affluence, mais permettront également de faire rayonner la vitalité culturelle de Huê, entre festivités royales, musique traditionnelle et expériences communautaires au cœur des campagnes, lagunes ou villages d’artisans.

Photo : VNA/CVN

L’industrie touristique de l’ancienne capitale impériale s’emploie également à redéfinir ses produits emblématiques, en construisant un écosystème touristique intégré à travers divers segments : tourisme de bien-être, tourisme MICE, golf, tourisme spirituel et villégiature haut de gamme. Une attention particulière est accordée au développement du tourisme culturel et créatif, avec en produit phare la Symphony Huê, qui vise à forger une identité touristique nouvelle pour la ville à l’ère contemporaine. Les marques caractéristiques telles que "Huê - Capitale de la gastronomie", "Huê - Capitale de l’ao dài vietnamien" ou encore "Ville des festivals" font l’objet d’une planification rigoureuse pour devenir des pôles d’attraction touristique, d’investissement et de promotion internationale.

Photo : VNA/CVN

Selon Trân Thi Hoài Trâm, directrice du Service du tourisme de Huê, la ville est résolue à franchir un cap décisif au second semestre de l’année en mettant l’accent sur le développement de produits touristiques phares, à forte identité culturelle. Cette stratégie repose sur l’accélération de la transition numérique, la priorisation des modèles de gestion intelligente, d’expériences enrichies et de communication digitale, ainsi qu’un renforcement professionnel des activités de promotion pour élargir les marchés tout en élevant la qualité des ressources humaines du secteur.

Dans sa quête d’un tourisme durable, Huê suit une voie qui lui est propre - une trajectoire lente, profonde, empreinte d’authenticité, mais résolument tournée vers la modernité. Grâce à des investissements structurés, une vision stratégique et une volonté affirmée de transformation verte, durable et identitaire, Huê 2025 ne se contente pas de faire renaître ses valeurs d’antan : elle se repositionne, avec ambition, sur la carte du tourisme régional et mondial.

VNA/CVN