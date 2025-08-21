Le Vietnam souhaite la bienvenue aux touristes européens

La décision du Vietnam d’exempter de visa les citoyens de 12 pays européens à compter du 15 août est saluée par les experts comme une avancée majeure pour le tourisme national, ouvrant de nouvelles perspectives pour attirer les visiteurs de long séjour à forte dépense en provenance de marchés clés.

>> Le 19e Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville prévu en septembre

>> Lancement de la plateforme nationale de données touristiques "Visit Vietnam"

>> Nouvel élan pour le tourisme dans le Delta du Mékong après la fusion administrative

>> Une nouvelle politique de visas pour séduire les touristes et les investisseurs

Cette exemption de visa, qui s’inscrit dans le cadre du Programme de relance du développement touristique, conformément à la résolution N°229 du gouvernement en date du 8 août, restera en vigueur jusqu’au 14 août 2028.

Photo : VNA/CVN

Les pays concernés sont la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, la Hongrie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la Suisse.

Les statistiques de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam montrent qu’en 2024, les voyageurs européens constituaient le deuxième groupe d’arrivées internationales après les Asiatiques, représentant 11,3% du total, soit environ deux millions de visites. L’Europe demeure l’un des marchés à la croissance la plus rapide et un contributeur majeur à l’industrie touristique du Vietnam.

Le Dr. Pham Hà, Pdg de Lux Group, a déclaré que le Vietnam dispose d’un atout majeur pour attirer les touristes européens grâce à son environnement de voyage sûr et convivial, ses coûts raisonnables et la diversité de ses destinations naturelles. L’exemption de visa, a-t-il ajouté, contribuera à réduire les obstacles administratifs et encouragera les voyageurs européens à considérer le Vietnam comme une destination de long terme.

Le Dr. Justin Matthew Pang, responsable principal du programme de gestion du tourisme et de l’hôtellerie à l’Université RMIT du Vietnam, a déclaré que les voyageurs européens effectuent généralement des séjours prolongés (8 à 20 jours pour les itinéraires en Asie du Sud-Est) en raison de l’éloignement géographique relativement important de leur pays d’origine.

Il a ajouté qu’ils dépensent beaucoup (1.500 à 2.500 dollars par voyage) et privilégient les expériences culturelles, culinaires et naturelles, ainsi que les activités touristiques durables. Ils apprécient généralement la qualité des services et les normes environnementales.

Photo : VNA/CVN

"L’exemption de visa devrait entraîner une nette augmentation des arrivées pendant la haute saison à venir. À long terme, si elle est combinée à un accès élargi aux visas électroniques, à une connectivité aérienne accrue et à une qualité de service améliorée, le Vietnam pourrait soutenir la croissance de ce marché", a-t-il déclaré.

Ces résultats concordent avec les tendances observées par les principales agences de voyages en ligne et les opérateurs traditionnels (Booking.com, Expedia, TUI Group, Thomas Cook), qui montrent que les voyageurs internationaux réagissent rapidement aux changements de politiques d’entrée, mais ne reviendront que si les infrastructures, les expériences et la connectivité sont améliorées de manière globale.

Opportunités

Le Vietnam offre actuellement une exemption de visa de 45 jours aux citoyens de nombreux pays européens, soit une durée plus longue que celle offerte par de nombreux autres pays de l’ASEAN.

Hà Quach, maître de conférences en tourisme et gestion hôtelière au RMIT Vietnam, estime que cette durée correspond bien à la préférence des voyageurs européens pour les séjours prolongés, permettant une exploration approfondie et la détente.

Condé Nast recommande 10 à 14 jours pour explorer le Vietnam, et la limite de 45 jours offre donc une grande flexibilité pour des voyages plus approfondis ou des combinaisons travail-loisirs, a-t-il indiqué.

"La tendance croissante des +slowcations+ - des séjours plus longs pour une exploration approfondie et la détente - est de plus en plus populaire. Les voyageurs plus âgés ou aisés ont tendance à voyager moins souvent, mais restent plus longtemps dans chaque destination pour profiter pleinement de la culture et des paysages locaux", a-t-il fait remarquer.

Pour les Européens habitués aux longs séjours et aux itinéraires immersifs, l’exemption de visa de 45 jours réduit les obstacles administratifs, positionnant le Vietnam comme une destination potentielle pour un long séjour plutôt qu’une simple escale. Fort de ses atouts, le Vietnam est bien placé pour capitaliser sur ce marché des slowcations.

Solutions

Photo : VNA/CVN

Des rapports d’Expedia et de Skyscanner indiquent que les voyageurs européens privilégient les expériences multiservices tout compris et les itinéraires fluides, ce qui rend les alliances compagnies aériennes-hôtels-voyagistes cruciales.

Le tourisme durable prend une importance croissante : 57% des touristes internationaux se disent conscients de l’impact du tourisme sur les communautés locales et l’environnement. Ce segment consacre également des dépenses importantes à des expériences de grande valeur, telles que le bien-être, la gastronomie et les circuits spécialisés.

"Le secteur du tourisme vietnamien devrait développer des produits de niche, thématiques et régionaux, former des guides à la maîtrise des langues maternelles des voyageurs, collaborer avec les agences de voyages européennes et les agences en ligne pour distribuer les produits et mettre en avant le tourisme durable comme un avantage concurrentiel clé", a déclaré le Dr. Justin Matthew Pang.

Il a également estimé que pour prolonger les séjours et augmenter les dépenses, le Vietnam devrait développer des offres groupées haut de gamme telles que des croisières, des forfaits golf et MICE, avec des itinéraires nationaux et régionaux intégrés (Vietnam-Laos-Cambodge). La numérisation des itinéraires, incluant la réservation en ligne, le paiement fluide et l’aide à la navigation, améliorera la commodité et la fluidité des expériences.

Des études montrent également que les voyageurs internationaux dépensent davantage dans les destinations dotées d’infrastructures touristiques solides et de nombreux sites du patrimoine mondial. L’hébergement représentant environ un tiers des dépenses totales des touristes européens, l’amélioration de la qualité et la diversification de l’offre d’hébergement devraient être une priorité stratégique pour stimuler les dépenses et valoriser la destination.

"Le Vietnam a cultivé une image de destination sûre, conviviale, culturellement riche et naturellement diversifiée", a indiqué le Dr. Justin Matthew Pang. "Ces avantages concurrentiels devraient être pleinement exploités par le biais de campagnes de développement de produits et de marketing à l’international afin d’accroître le nombre de visiteurs, d’augmenter les dépenses et de renforcer la compétitivité de la destination".

VNA/CVN