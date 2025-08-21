Nature active, de la rivière Chày à la grotte Tôi

Avec sa popularité tant au pays qu’à l’étranger, le Parc national de Phong Nha-Ke Bàng est une destination à ne pas manquer lors d’un voyage à Quang Tri (province de Quang Binh auparavant, au Centre).

En se référant à Quang Tri, beaucoup de gens pensent immédiatement au parc national de Phong Nha - Ke Bàng. Cet endroit attire les visiteurs par sa beauté naturelle majestueuse avec ses grottes calcaires et ses rivières vertes. Avec une superficie d’environ 200.000 hectares, il est impossible d’en explorer tous les lieux.

Si vous aimez les activités de plein air, ne manquez pas le circuit touristique de 10 km reliant Phong Nha, la rivière Chày et la grotte Tôi (Sombre).

Ce circuit attire de nombreux routards en raison de son paysage frais et de ses nombreuses activités amusantes. Il se distingue non seulement par son originalité et la qualité de ses prestations, mais s’inscrit aussi dans une approche de tourisme durable, avec l’usage de bateaux électriques et des activités en plein air respectueuses de l’environnement.

Le périple commence au quai de Tro Mong, près de la station de gestion forestière de la commune de Phuc Trach, district de Bô Trach.

La rivière Chày prend sa source dans les immenses montagnes calcaires de Phong Nha - Ke Bàng. Elle se niche sous les majestueuses montagnes calcaires, coule tranquillement à côté des rangées d’arbres centenaires, puis se jette à travers les champs de maïs sur les hautes terres.

Le lit de la rivière atteint, à certains endroits, jusqu’à vingt mètres de profondeur avec un débit doux et la couleur claire de l’eau semblable à du jade crée un paysage paisible.

D’une longueur d’environ 10 km, cette rivière possède des blocs de pierres de différentes formes. La couleur bleue de l’eau est unique et, selon les scientifiques, c’est en raison de l’érosion des montagnes karstiques et la conséquence naturelle de la dissolution du calcium dans l’eau depuis des millions d’années. Cela rappelle aux touristes une version miniature de la baie de Ha Long, qui a été classée à deux reprises sur la liste de patrimoine naturel mondial de l’UNESCO en 1994 et en 2000.

La rivière Chày abrite également de nombreuses espèces aquatiques typiques du parc national de Phong Nha - Ke Bàng, dont deux espèces (Anguilla marmorata et Clupanodon thrissa) figurent dans le livre rouge mondial.

Les meilleures choses à faire

Sur la rivière Chày, les touristes peuvent profiter des paysages enchanteurs tout en participant à de nombreuses activités sportives, telles qu’une tyrolienne de 400 m, du kayak, des toboggans aquatiques, ou encore du saut à l’élastique. Le site propose également de nombreux points de check-in pour les passionnés de photographie.

À côté de la rivière Chày se situe la grotte Tôi. Explorée par des experts de l’Association britannique de Spéléologie en 1990 et 1992, cette grotte s’étend sur près de 6 km et culmine à 80 m. Elle appartient au réseau de grottes de Phong Nha - Ke Bàng.

À l’intérieur, les touristes peuvent profiter de l’air frais et de la beauté magnifique des stalagmites et stalactites de différentes formes. Ces stalagmites et stalactites aident les scientifiques à dater les anciennes montagnes karstiques de Phong Nha - Ke Bàng de l’ancien océan.

La grotte Tôi abrite de nombreux animaux tels que les chauves-souris, les hirondelles et les primates. En 1995, L. Deharveng, un scientifique russe, a découvert une nouvelle espèce de crabe et l’a nommé Nemoron nomas. L’holotype est conservé à l’Université nationale de Singapour.

La porte d’entrée de la grotte est également l’abri du langur de Ha Tinh, l’une des espèces de primates répertoriées dans le Livre rouge du Vietnam.

Puisque la grotte est située à côté de la rivière et qu’elle présente une humidité élevée, ses stalactites sont recouvertes d’une grande quantité de mousse, leur donnant une couleur verte particulière.

Sans éclairage artificiel, les visiteurs doivent utiliser des lampes frontales en pénétrant profondément dans la grotte. Ils voient parfois de petites fougères poussant sur des stalactites et des stalagmites, un étrange phénomène naturel propre à la grotte Tôi.

Ce qui plait particulièrement aux visiteurs, c’est de prendre un bain de boue en plein cœur de la grotte. La boue est naturelle et contient une grande quantité de composés multi-minéraux qui possèdent de nombreux bienfaits pour la peau.

Depuis la grotte Tôi, les visiteurs peuvent également traverser les lacs souterrains Thuy Tiên et Bông Lai aux eaux fraîches et cristallines.

Outre le paysage, la nourriture est également un élément qui fait aimer cet endroit. En arrivant à la rivière Chày - la grotte Tôi, les visiteurs ont l’occasion de déguster de nombreuses spécialités telles que le poulet grillé avec du sel de Cheo, des légumes sauvages, du poisson de rivière, etc. Il n’y a rien de mieux que de se remplir l’estomac de spécialités locales juste après s’être baigné dans la rivière.

Toutes ces particularités ont fait du circuit sur la rivière Chày et la grotte Tôi l’un des choix incontournables des visiteurs à Quang Tri lors de cette saison touristique estivale.

Selon Hoàng Minh Thang, directeur du Centre de tourisme de Phong Nha - Ke Bàng, le voyage dans la zone d’écotourisme de la rivière Chay et de la grotte Toi permet aux touristes de découvrir la beauté de la nature, de passer des moments de détente agréables, mais aussi d’accumuler des connaissances sur la géomorphologie karstique, qui abrite bien des beautés cachées.

De plus, en venant ici, en plus d’admirer les majestueuses chaînes de montagnes qui représentent le relief du parc national de Phong Nha - Ke Bàng et les champs de maïs, les touristes ont également l’occasion de découvrir la vie culturelle des ethnies autochtones dans des anciens villages riverains tels que Ha Loi, Na, Phong Nha, Tram, Me, et Chay Lap.

Pour offrir aux visiteurs des expériences merveilleuses et passionnantes, le Centre de tourisme de Phong Nha - Ke Bàng s’est efforcé d’améliorer les infrastructures environnantes et de diversifier les services et circuits touristiques.

