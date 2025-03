Une conférence nationale est prévue pour la fusion des unités administratives

>> La fusion administrative pour réussir le pari du développement au Vietnam

>> Rationalisation de l’appareil administratif : une nouvelle ère pour la gouvernance locale

Photo : VNA/CVN

Selon la ministre Pham Thi Thanh Trà, après la réunion du Bureau politique du Parti ayant convenu de l’option de fusion et de réorganisation des unités administratives à tous les niveaux et de l’édification d'un modèle de l'organisation de l’administration locale à deux niveaux, le Comité du Parti du gouvernement a adressé un projet pour recueillir les avis des ministères, des branches et des localités, avant de faire rapport au Comité central, prévu pour la mi-avril 2025, a-t-elle précisé.

Ainsi, la tâche des ministères et des branches est de se concentrer sur la publication de documents guidant pertinents, en fonction de leur autorité et de leur responsabilité, comme base pour la mise en œuvre de la fusion et de l’organisation, après le Plénum du Parti.

Photo : VNA/CVN

Selon Mme Trà, il existe actuellement 10.035 unités administratives au niveau communal, et dans un avenir proche, elles seront réorganisées en seulement environ 2.000 communes, chaque commune est "comme un petit district".

Les travaux relatifs à la réorganisation des unités administratives au niveau communal relèvent de la compétence du Comité permanent de l'Assemblée nationale. Cela peut être fait immédiatement après le Plénum du Parti.

Le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hòa Binh, chef du Comité directeur pour la mise en œuvre de la fusion et de la réorganisation des unités administratives à tous les niveaux et l’édification d'un modèle de l'organisation de l’administration locale à deux niveaux, ordonnera d'urgence à tous les ministères et agences au rang ministériel de revoir tous les documents juridiques (lois et décrets), a fait savoir Mme Trà.

VNA/CVN