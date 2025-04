Dak Lak : adieu aux promenades à dos d’éléphant

Nourrir, baigner, photographier... les éléphants, mais sans jamais monter sur leur dos. La province de Dak Lak propose une nouvelle approche du tourisme responsable, privilégiant l’interaction bienveillante pour le plus grand bonheur des ces pachydermes et de visiteurs.

>> Conservation des éléphants pour une coexistence harmonieuse

>> Trek à dos d’éléphant au Parc national de Yok Don

>> Au Vietnam, un plan d’action national pour la défense des éléphants

L’éléphant, symbole emblématique de la culture, de l’histoire et de la nature des Hauts plateaux du Centre, est au cœur d’une initiative novatrice à Dak Lak. Pour préserver le cheptel domestique, des organisations et entreprises locales ont adopté un modèle de tourisme respectueux, favorisant le bien-être de ces majestueux animaux tout en offrant aux visiteurs une expérience inoubliable.

De l’équitation à l’interaction bienveillante

Depuis juillet 2018, le Parc national de Yok Dôn, en partenariat avec l’ONG Animals Asia, propose une immersion unique dans le quotidien des pachydermes. Les touristes ont le privilège de les observer se nourrir, se baigner et se promener, tout en explorant la richesse de la faune et de la flore locales.

Nguyên Van Phiên, un voyageur originaire de la province de Hòa Bình (Nord), a découvert Dak Lak en famille et s’est immergé dans l’expérience unique du “tourisme respectueux des éléphants”. Il témoigne de son émerveillement face à l’interaction amicale avec ces géants de la forêt, au plaisir de les nourrir et à l’authenticité des photos prises en costumes traditionnels.

Partageant l’enthousiasme de M. Phiên, Vu Thuy Vân, voyageuse venue de Ninh Binh (Nord), confie que la mélodie de Chu voi con o Ban Đôn (Le petit éléphant de Ban Đôn) a suscité chez elle une fascination pour les plus grands mammifères terrestres et le désir ardent de découvrir ce site. Son rêve s’est réalisé au début de l’année. Baignée par le soleil et le vent des Hauts plateaux du Centre, elle a pu interagir avec les pachydermes, les nourrir, les admirer, forts et en pleine santé. Pour elle, ce modèle de tourisme respectueux est une démarche humaine essentielle à la sauvegarde de ces animaux.

En mettant en œuvre le modèle, le Centre touristique Câu Treo Buôn Dôn s’engage à leur offrir un cadre de vie optimal. Cela passe par une alimentation équilibrée, des soins médicaux attentifs et des habitats adaptés. Parallèlement, il sensibilise les visiteurs à cette démarche éthique, les invitant à participer à des activités éducatives et de prise de conscience à la protection animale.

Selon Trân Thi Kim Anh, directrice de l’antenne touristique et hôtelière de Biêt Diên, au sein du Centre touristique Câu Treo Buôn Dôn, deux ans après sa mise en œuvre, ce modèle de tourisme a porté ses fruits. Les résultats sont encourageants, contribuant à l’amélioration significative des conditions de vie de ces géants de la forêt et au développement des communautés locales. Cette approche touristique responsable minimise l’impact des visiteurs sur leur santé, s’inscrivant ainsi dans une démarche de conservation et de tourisme durable.

Photo : VNA/CVN

Malgré des résultats encourageants, ce tourisme éthique à Dak Lak se heurte à des défis persistants. Une mobilisation conjointe des autorités locales, des communautés et des entreprises est indispensable pour les surmonter.

Selon le Centre de conservation des éléphants et de gestion de la protection des forêts de Dak Lak, la province abrite actuellement 35 pachydermes domestiques, principalement dans les districts de Lak et Buôn Dôn. Or, cette population vieillit, avec une majorité d’individus âgés de plus de 40 ans. L’échec de la reproduction et la réduction des zones de pâturage et des sources de nourriture accroissent considérablement le risque d’extinction et les conflits d’habitat.

En outre, l’absence de réglementation officielle interdisant les promenades à leur dos freine la généralisation du modèle de tourisme bienveillant dans le district de Lak. Cette lacune attire les touristes en quête de cette pratique de promenades, au détriment du bien-être animal.

Face à cette situation, le récent colloque “Histoires d’éléphants”, organisé par la Sarl Simexco Daklak dans la ville de Buôn Ma Thuôt, a réuni acteurs du tourisme, autorités locales, soigneurs et autres parties prenantes. L’objectif était d’élaborer des solutions pour protéger les animaux domestiques et promouvoir un tourisme éthique.

D’après le vice-président du Comité populaire du district de Buôn Dôn, Y Si That Ksor, parallèlement au plaidoyer en faveur de la transition de l’équitation à dos de pachydermes vers un tourisme éthique, la province doit intégrer des programmes et des projets non gouvernementaux pour garantir des moyens de subsistance alternatifs aux propriétaires d’éléphants et à ceux qui les manipulent. Le soutien aux infrastructures, au matériel technique et aux compétences professionnelles est essentiel pour promouvoir le développement d’autres offres touristiques.

Un modèle pour l’avenir

Photo : VNA/CVN

Pour Ryan Hockley, conseiller en bien-être animal chez Animals Asia, ce modèle touristique permet aux éléphants de renouer avec leurs instincts naturels, favorisant ainsi leur santé et leur longévité.

Afin de le pérenniser, plusieurs pistes sont envisagées : une meilleure connaissance des attentes des touristes, l’amélioration de la qualité des circuits, l’identification de nouvelles clientèles et une promotion accrue sur diverses plateformes.

D’après Nguyên Thuy Phuong Hiêu, directeur du Service de la culture, des sports et du tourisme de Dak Lak, ce modèle responsable s’inscrit en parfaite adéquation avec la stratégie provinciale de sauvegarde de la faune et de la flore rares et menacées. Les localités, les unités et les entreprises ont été invitées à amorcer une transition progressive, visant à l’abandon total des promenades à dos d’éléphant d’ici 2026.

Pour enrichir l’expérience des visiteurs, ce tourisme a été intégré à diverses activités et produits : découverte de la culture et de la gastronomie locales, randonnées, camping, cyclotourisme, exploration de la légendaire rivière Serepok et spectacles de gongs. Autant d’atouts pour les séduire précise-t-il.

Lors de ce colloque, plusieurs voix s’élèvent en faveur de politiques incitatives pour assurer l’essor du tourisme éthique. Celles-ci encourageraient les agences de voyages à investir dans la préservation des éléphants et le développement durable du modèle. Des subventions seraient également allouées aux établissements et foyers proposant des activités touristiques avec ces plus grands mammifères terrestres. En parallèle, les services et organismes compétents devraient mettre en œuvre un plan de sauvegarde des habitats naturels des géants sauvages. Ils renforceraient également la gestion et les soins de santé des animaux domestiques, tout en interdisant les activités nuisibles à leur bien-être.

Hoài Thu - Huong Linh/CVN