L'innovation, levier de croissance pour le Vietnam

Aux côtés de la science, de la technologie et de la transformation numérique, l’innovation ne se limite pas à une simple tendance, mais constitue un facteur clé pour améliorer la compétitivité nationale, stimuler la croissance économique et sociale, assurer la défense et la sécurité, et améliorer la qualité de vie des citoyens.

Prendre conscience de l'importance de l’innovation

Le ministre des Sciences et des Technologies, Nguyên Manh Hùng, affirme que la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique doivent être orientées vers l'amélioration de la compétitivité nationale et la stimulation du développement socio-économique. Il préconise l'établissement d'objectifs clairs et l'évaluation rigoureuse de la contribution de ces leviers à la croissance économique, afin de ne pas se contenter de dépenses sans résultats tangibles.

Il insiste aussi sur une allocation des ressources scientifiques et technologiques basée sur l'efficience. À titre d'exemple, certains pays ont chiffré leur apport respectif au PIB : 1% pour la transformation numérique, 1% pour l'innovation et 1% pour la science et la technologie, ce qui permet d'élaborer une stratégie d'investissement cohérente. Bien que l'impératif d'innovation soit largement admis, de nombreux experts soulignent les insuffisances persistantes dans ce domaine au Vietnam

Le Dr. Vo Tri Thành, directeur de l’Institut de recherche sur la stratégie de marque et la compétitivité, affirme que l’innovation au Vietnam progresse lentement en raison de nombreux facteurs objectifs. Pour transformer son modèle de croissance, le Vietnam doit davantage s’appuyer sur l’innovation et l’augmentation de la productivité. L’innovation ne se limite pas à la maîtrise des technologies, elle implique également des changements dans la gestion, les modèles d’affaires et l’organisation des écosystèmes innovants.

Il souligne également l’évolution du rôle des acteurs de l’innovation. Autrefois centrée sur l’État, l’innovation doit désormais placer les entreprises au cœur du système national d’innovation. Cette transformation requiert des politiques de soutien adaptées afin de renforcer l’adoption des technologies et la création de nouveaux modèles économiques par les entreprises.

Renforcer les politiques incitatives

Nguyên Mai Duong, directeur du Département de l’innovation du ministère des Sciences et des Technologies, affirme que dans la quatrième révolution industrielle, l’innovation n’est plus une option, mais un facteur de survie pour accroître la compétitivité nationale.

C’est pourquoi le ministère des Sciences et des Technologies s’attelle à réviser la Loi sur la science, la technologie et l’innovation, en intégrant de nouveaux mécanismes pour renforcer la décentralisation, simplifier les procédures administratives et améliorer la gestion publique dans ce domaine.

Par ailleurs, le Vietnam s’affirme progressivement comme une destination attractive pour l’industrie des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle (IA). Selon Nguyên Mai Duong, plusieurs programmes de soutien à la recherche et à la formation de ressources humaines qualifiées seront mis en œuvre, en partenariat avec de grandes entreprises technologiques mondiales, afin de favoriser le transfert de technologies et l’acquisition d’expertises.

Vu Quôc Huy, directeur du Centre national pour l'innovation, souligne que le Vietnam accélère son programme de développement des ressources humaines pour l'industrie des semi-conducteurs à l'horizon 2030, avec une vision à 2050. Parallèlement, des collaborations sont établies avec des partenaires mondiaux tels que Google, Meta et NVIDIA pour offrir des bourses en intelligence artificielle et développer une base de données ouverte en langue vietnamienne. Il réaffirme l'engagement du gouvernement vietnamien à faciliter les investissements dans l'innovation et à offrir un environnement favorable aux entreprises et aux investisseurs.

Le Vietnam se trouve à l'aube d'un nouveau cycle d'opportunités, où la science, la technologie et l'innovation joueront un rôle clé pour propulser le pays vers l'avenir. Toutefois, pour exploiter pleinement ce potentiel, une coopération étroite entre l'État, les entreprises et les institutions de recherche est indispensable, ainsi que des politiques de soutien flexibles et efficaces. Ce n'est qu'à cette condition que le Vietnam pourra tirer parti des avancées de la quatrième révolution industrielle et s'imposer comme un acteur majeur sur la scène technologique mondiale.

